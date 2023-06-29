showcase：來自過去的未來意象 天文星象 時尚啟示

【明報專訊】Mr. Christian Dior篤信星象，他在巴黎聖奧諾雷大街偶遇他的「幸運星」——一塊星形鐵片，令他似得到上天啟示，深信創立自家的高訂時裝品牌是命中注定，星象亦成品牌的發展中不可或缺的靈感來源。作為品牌現任男裝藝術總監的Kim Jones，對Mr. Dior的生平和個性當然瞭如指掌，今年Dior秋季男裝系列名為Guided by the stars，難道Kim Jones亦要依賴星象為系列作指引？

Mr. Dior在首個系列中發表的new look，將品牌以至時裝帶進一個新紀元。為紀念系列誕生75周年，品牌歷時一年並以多個時裝展組成一個紀念活動。第一站是Dior的2022秋冬男裝系列，於巴黎協和廣場上複製了一座亞歷山大三世橋為時裝騷台；之後於美國洛杉磯威尼斯海灘發表了2023初春男裝系列；2023春夏男裝系列則以Mr. Dior位於法國格蘭維爾的家族大宅花園為靈感，作為時裝展的佈置。來到尾站，2023秋季男裝系列以Guided by the stars為名，於埃及吉薩的大金字塔舉行（圖），帶來空前的震撼場面。

金字塔神秘莫測，亦蘊含許多古人的智慧，其中包括天文星象學。Kim Jones選址於金字塔下發布系列，就是想呈現來自過去的未來意象，他稱：「我對古埃及的天文星宿特別感興趣。對遠古世界的嚮往，對它流傳至今的遺產以至今天我們依然汲取的知識養分懷抱好奇，可謂與Christian Dior及他備受象徵符號和命理啟發的一生一脈相承。其中一個反覆在其生命和作品中出現的象徵符號是星星。Guided by the stars是系列和時裝展背後的理念，它亦可透過不同形式闡述過去如何形塑未來，或表達出未來始自過去的信息。」

戶外服上的銀河星雲

系列用色與場景脗合，由漸層灰色慢慢過渡至沙漠色系，並捕捉黃沙由日至夜的色彩變化。印花和圖案則有星星的意象，由隱約的星光蛻變，到採用美國國家航空暨太空總署（NASA）望遠鏡拍攝到的真實銀河星雲。系列整體而言是充滿科技感的實用戶外服，卻在細節中加入奢華的高訂元素，例如將刺繡轉化為充滿未來感的盔甲，西裝用上透薄技術的提花面料，多個造型襯以全新縐紋羊毛的單邊蘇格蘭百褶裙襬，體現實用功能與奢華時尚的結合。●

查詢：Dior Men 800 969 886（置地廣場）

文：溫兆明

模特兒：Jhona J.（QUEST Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：型格「聖甲蟲」袋

Dior Men的Saddle馬鞍袋自推出以來大受歡迎，無論斜孭於胸前或單邊上膊皆異常型格，幾可成為品牌粉絲的It bag。不過在今個秋季男裝系列推出的另一精品袋款，似乎亦有成為It bag的本錢。

名為Dior Scarab Bag（圖）的靈感來自埃及的聖甲蟲（圖），精細結構令袋形呈拱起的半欖核形，形態帶有聖甲蟲的神髓，加上用料以光滑小牛皮配合再生尼龍，構成同色系卻不同質感的型格袋身。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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