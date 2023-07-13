brand focus：獨家預覽 法國Apollo Tea系列 水晶茶具 晶瑩剔透顯茶色

【明報專訊】有沒有發現身邊很多朋友這兩年間都變成了飲酒品茶達人？原因當然又是疫情期間，到處封關，不能外遊，大家唯有宅在家中飲酒、泡茶泡啡，久而久之，自然更講究相關儀式和器物。法國奢華水晶品牌Saint-Louis的CEO Jérôme de Lavergnolle早前來港，帶來9月才正式在巴黎發表的Apollo Tea水晶茶具系列，並率先邀請《明報》life&style記者一睹系列真身。

熟悉奢華時尚品牌的，大都知道Saint-Louis現為Hermès集團旗下一員，但追源溯始，創立於1586年的Saint-Louis工坊其實比Hermès的歷史更悠久，後者於1837年成立，Saint-Louis比Hermès更早生251年。Saint-Louis工坊坐落於鄰近法國摩澤爾（Moselle）森林的小鎮，累積了430多年的職人口吹玻璃技術與工藝。法國政府設有表揚工藝師的制度MOF（Meilleurs Ouvriers de France，即法國最佳工藝師），品牌工坊裏有為數不少的工匠均擁有此頭銜。工匠口吹玻璃的溫度掌控、手工拋光打磨的角度、24K金與鉑金的圖騰繪製技法等世代口耳傳承的珍貴知識與技藝，均無法被工業化的製作所取代，難怪品牌400多年來，依然屹立不倒。

延伸品飲系列 由酒到茶

一般人認為水晶器皿，除了作為擺設，另一個用途當然是用來品嘗各類酒品。不過，品牌CEO Jérôme de Lavergnolle 今次帶來的，卻是工坊的最新作品Apollo Tea系列，「但我得跟你坦白，這不是我們第一個茶具系列」。19世紀時品牌已製作過品茶用的玻璃器皿，有杯和茶壺，但並非為完整系列，至10年前品牌重新定位，決定發展品飲系列（tasting collection）。「第一步是為品酒而設的Twist 1586系列，之後我們繼續深入酒的世界，設計了跟cocktail有關的Manhattan系列，讓大家可以自己在家調cocktail。然後我們想：全世界最多人飲用的飲品是什麼？答案就是茶，於是我們決定將品飲系列延伸到茶。」

品牌不想推出一個跟從前作品完全無關的新系列，於是決定以Apollo系列為基礎。Apollo可追溯至1913年的Thistle系列，名稱源自同名花朵的形狀，有不少art deco裝飾元素。到1979年，品牌以Thistle為原形，推出更簡單和現代的Apollo，保留了Venetian Ribs（威尼斯豎紋，杯身上的條狀紋理）的設計，這特點在Twist 1586中也可看到，而這次做茶具時，也延續了這元素。「當茶倒入水晶杯時，因為折射關係，上方的豎紋會消失」，這正是威尼斯豎紋的有趣之處。

瓷器上威尼斯豎紋最難做

古今中外有各種各類的茶，例如中國茶、日本茶、摩洛哥薄荷茶、英國茶等，不同文化、在每日不同時段也有不同品飲方法。品牌特意找來茶藝專家（像茶界的「侍酒師 」）Lydia Gautier合作，研究什麼形狀的茶杯最能帶出各種茶的味道，也研究不同品飲方式下需要用到的器具和儀式，最後訂立了西式茶壺、中式茶壺、淡茶品茗杯、濃茶品茗杯、糖罐、奶品盛器/公道杯、功夫茶品茗杯、碟盤等9件產品。「淡茶品茗杯的設計是為了味道較淡的茶而設，較窄身的杯能夠集中茶的氣味；濃茶品茗杯的設計開口相對較闊，適合味道本身較濃的茶。」Jérôme笑說：「當然小杯也可以裝咖啡、清酒，按大家喜歡的方法使用。」

水晶以外，系列也用到了較少見的啞面打磨素坯效果白瓷。「無論是瓷器或是水晶，目的都是保存茶的溫度一段時間。但Lydia認為，以水晶製作茶具有一好處，因為晶瑩剔透的水晶能突顯茶湯色澤。」瓷器和水晶有另一共通點，兩者都是講求專業的手工藝品，而Saint-Louis並非瓷器專家，所以今次找來成立於1825年，位於Limoges的法國瓷器廠合作。他表示，合作中最難的地方是要在瓷器上做到威尼斯豎紋，因為瓷器較脆，花了近兩年時間才做到現時的效果。

整個系列在疫情下研發，但疫情對製作進度並沒有太多影響。「疫情在某層面來說也讓品牌發展了一大步，因為大家也被迫留在家，自然想轉換一下家居設計。無論是燈飾、餐具、擺設，我們的生意額都有很大升幅，最大問題是出貨不夠快。」Jérôme直言有很多客人不明白為什麼出貨那麼慢，那是因為品牌每件產品無論大小都是全人手製作，人手有限，自然需要長時間。

明年推出色彩更豐富新品

品牌亞洲市場的比重在疫情後升至總營業額的接近50%，而燈飾產品則是品牌的最大收入來源，約佔50%。「我們也一直努力研發不同類型產品。我認為，當別人不認識你的品牌時，最重要是有好的設計，好的設計才吸引大家的眼球，然後才再跟大家解釋背後的工藝。手工藝令每件產品獨一無二，也令客人覺得每件產品都是為自己而設。水晶除了擺放時外觀美麗，最特別是大家可以使用它，享受它。」

那品茶系列以後又有什麼新計劃？「可能出干邑、威士忌系列？但重點是要跟相關範疇的專家合作，例如Twist 1586系列我們便跟Ducasse集團（擁有多間米芝蓮餐廳的餐飲集團）的總侍酒師Gérard Margeon合作……」Jérôme興奮地說：「但明年有一個令人興奮的新品，希望你能夠來米蘭看我們的發布！那是個很有趣的燈飾，也找來藝術家合作，你知道我們現時也有結合透明水晶和另一種顏色水晶製作的產品……我不能透露更多啦，但新作品的色彩將會非常豐富！」●

查詢：Saint-Louis 2601 4811

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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