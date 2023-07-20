show case：Urban Riviera初秋系列 都市魅力遇上度假享樂主義

【明報專訊】時尚品牌常於初夏推出度假系列，當中必然是熱辣辣的性感泳裝、沙灘裝及配飾等。不過來到初秋系列，有時亦會趁度假氣息未減退之際，順勢推出滿載享樂主義和生活樂趣的衣飾。Valentino剛推出的Urban Riviera，就正是一個既具都市魅力，亦帶有度假享樂主義的氣息。

Riviera是意大利語海岸線的意思，後來被指為意大利利古里亞（Liguria）海岸的專稱。由於當地景色宜人兼氣候溫和，是舉世公認的時尚度假勝地。後來在法國、英國、美國和墨西哥等都有類似地方稱為Riviera，就連香港多個住宅屋苑也以此命名，無非想叨一點光，亦令Riviera一詞充滿想像空間。

注入經典元素 粉紅貫穿系列

Valentino的Urban Riviera 2023初秋系列，彷彿就是要將都市魅力和時尚的度假享樂氛圍，統統注入系列當中，因此衣飾攝取了品牌過去多季的種種經典設計元素，無論色彩、面料、細緻的裝飾和單品巧妙的互相配襯，均令人目不暇給。除了品牌標誌——奪目的鮮紅色外，還有Valentino Pink PP，這粉紅色在2022秋冬季度貫穿整個系列當中的40多個造型，令本應不屬於任何人的一隻嬌艷粉紅色成為Valentino的另一標誌。除了紅及粉紅色，深淺度不同的藍、鮮綠和血橙色的襯托令系列色調層次更為豐富。印花方面則有非常Valentino的Crepe de Chine Pois波點、Animalier豹紋、航海風的間條，以及源自品牌1967年高級訂製系列的絲綢晚禮服，輾轉再於2017春夏男裝系列以粗獷迷彩表達的Cady Panther圖案，在Urban Riviera系列中以嬌艷的粉紅呈現。首次於2023春夏系列推出的Toile Iconographe圖案，則繁密地印在外套和緊身衣上。裙子有A字形、鉛筆形和魚尾形等多種款式，輕易提升輪廓並豐富身形線條，精緻面料和高端刺繡令造型時尚奢華，鏤空處理的側蝴蝶結組合和深領口晚裝，為系列中最性感撩人的選擇。

別致小手袋、高跟鞋 突顯迷人氣質

配飾方面，Rockstud23手袋、Rockstud高跟鞋等展現都市氣息，而特別為Urban Riviera系列推出的迷你版Locò手袋，及配以VLOGO Signature按釦開合的Letter小號手袋同樣別致可人，Nite-Out高跟鞋款的廓形時尚，加上緞面和蝴蝶結細節，突顯迷人的女性氣質。●

查詢：Valentino 2523 8035（置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Shini（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Kathy Lam

場地提供：香港康得思酒店

編輯：陳淑安

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