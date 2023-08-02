超薄三問表 呈現匠人精神 風神雷神表盤上騰雲駕霧

武士懷表--除了「雷神」和「風神」，品牌亦特別從日內瓦運來以日本為靈感的珍貴作品，例如這枚以武士為主題的懷表。（黃志東攝）

綠色沙弗萊石--三問報時滑桿鑲上長形寶石，風神版本用上綠色沙弗萊石（圖），雷神版本則用上紅寶石。（黃志東攝）

明仁到訪--品牌跟日本甚有淵源，1953年，當時身為皇太子的明仁（右一）曾到訪品牌專賣店及製表工坊。（品牌提供）

【明報專訊】在意大利威尼斯舉行的Homo Faber是近年才開設的雙年展，旨在致敬不同專業領域的精妙手工技藝。去年舉辦第2屆，Vacheron Constantin也有參加，品牌攜同一名製表大師、一名珠寶鑲嵌大師、一名琺瑯彩繪大師和一名手工雕刻大師參與，以日本神話為創作靈感，製作兩枚獨一無二的Les Cabinotiers閣樓工匠時計傑作，向展覽主題國家日本致敬。去年展覽舉辦期間正值香港疫情嚴峻之時，事隔一年多後兩枚腕表終於在香港首次亮相。

Homo Faber一詞最早誕生於文藝復興時期，即「手工匠人」的意思， Vacheron Constantin兩枚Les Cabinotiers閣樓工匠系列超薄三問報時腕表正能呈現當中的精神。腕表靈感源自日本國寶級繪畫宗師俵屋宗達的代表畫作《風神雷神圖》。這幅傳世名作創作於17世紀初，大師以水墨和彩色顏料，在金底二曲屏風上勾勒出躍然欲出的風神和雷神形象，現藏於京都國立博物館。風神和雷神是日本神話傳說中法力高強的神明，也是神道教中最古老的神祇。畫作中雷神手持鼓錘，凌空起舞，風神則手執風袋，騰躍雲霄；兩神靈亦分別現身於兩枚Les Cabinotiers閣樓工匠腕表表盤上，由琺瑯大師和雕刻大師以精湛手工製作，表殼則以珠寶鑲嵌工藝精心裝飾。

微繪琺瑯勾勒神祇 細線雕刻細節

18K黃金表盤上首先以細線凹雕技藝刻劃《風神雷神圖》的不規則格紋，呈現啞光與亮面的微妙對比，營造出金箔般光澤閃爍的裝飾效果。隨後在上方塗覆透明琺瑯釉料，入爐燒至凝固，作為表盤基底的保護層，然後便到微繪琺瑯的創作部分。工藝師首先勾勒出神祇的身姿輪廓，以便在金色背景上著色，琺瑯釉料需入爐反覆燒製6、7次，才能達到釉彩固色效果，令騰雲駕霧的風神和雷神活靈活現，最後覆以一層「面釉」作研磨拋光。整個工序耗時100小時。

表殼經過悉心裝飾，表圈、表側和表耳均以細線雕刻技法刻劃精緻細節。Thunder God腕表的雕刻渦形紋象徵雷鳴滾滾而來，三問報時滑桿則點綴6顆長階梯形切割紅寶石，象徵閃電威力。Wind God腕表則飾以類似凹雕紋飾，宛如風中遊雲，報時桿上鑲嵌6顆長階梯形切割沙弗萊石，令人感到活力。

機芯僅厚3.9毫米 動力儲存65小時

兩枚報時計同樣搭載品牌自製1731機芯，機芯編號紀念品牌創始人之一Jean-Marc Vacheron的誕辰年份。纖薄機芯僅厚3.9毫米，發條盒卻能提供65小時動力儲存。機芯歷時4年研發，將纖薄外形與純凈音質及可靠耐用性能集於一身。為了創造清脆悅耳的報時音色，音簧不僅連接中層表殼，也以疊放方式排列，增強音量。表殼本身沒有任何接縫，所有金屬元件精準交互運作，亦有效擴大聲音震幅。

品牌與日本的淵源可追溯至1862年，當時執掌品牌近20年的Charles-César Vacheron隨日內瓦共和國與州理事會代表團出訪日本，為瑞士與日本在1864年達成的外交及商業協定揭開序幕。此後一段時間，品牌一直通過進出口商Siber Hegner & Co深耕日本市場。如今品牌典藏的歷史傑作中，多款時計的裝飾元素靈感均源自日本文化。自19世紀下半葉與西方通商後，日本便展現出對西洋文化的濃厚興趣。1953年，當時身為皇太子的明仁便曾到訪品牌專賣店及製表工坊。品牌多年來也推出不少專為日本市場打造的時計作品，例如2010年起連續3年推出多款Métiers d'Art藝術大師系列La Symbolique des Laques蒔繪腕表，致敬日本歷史悠久、在漆器表面裝飾金銀粉的蒔繪（maki-e）工藝。

與羅浮宮合創「風雷」四聯畫

是次Homo Faber展覽，Vacheron Constantin亦找來自2019年成為緊密合作伙伴的法國羅浮宮博物館合作。大家或者不知道，羅浮宮除了是間博物館，也設有裝裱與飾金、大理石工藝、細木工與櫥櫃製作、金工、畫作裝配、漆工與裝飾、室內裝潢、藝術品及檔案安置裝配、照明技術、藝術品運輸、鎖藝、博物館支援與管理、藝術品裝配共13個專注於不同藝術工藝的工坊，並通過學徒制確保手工匠人薪火相傳。

羅浮宮裝裱與飾金工坊的藝術大師，以腕表的主題圖案，創作以雷神和風神為靈感的四聯畫。4張精細加工成形的橡木板，相互之間以楔形接頭相連。木板經過脫脂處理，確保調配後的漆液充分黏着表面。25層底漆以砂紙細緻打磨後勾勒出圖案輪廓，雕刻後再以專門工具修整。木板表面運用「蛋彩畫法」或經濕水處理後鑲貼金箔，再以瑪瑙石作局部打磨拋光，未經打磨的部分則塗覆經稀釋的膠水，呈現細膩啞光效果。最後以油漆顏料為圖案着色，賦予圖案生命力。●

展覽詳情

日期：即日至8月23日

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：中環置地太子地下G7-8號舖Vacheron Constantin專門店

查詢：8200 1755

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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