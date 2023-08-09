與帆船隊合作 採高科技材質 腕表揚帆出海 倒數計時

Prince系列——Prince Chronograph One腕表是品牌多年之後再次推出的Prince系列新作，18K黃金表殼直徑42毫米，獨特黑色亮漆表盤配下凹式金色計時盤。（品牌提供）

提花織帶——高科技表帶由品牌長期合作的Julien Faure織物企業合作研發，22毫米闊的提花織帶配有鈦金屬D字扣環和黏貼式帶扣，可靈活配合不同手腕尺寸。（鄧宗弘攝）

高科技碳複合材質——Pelagos FXD腕表表殼和字圈採用高科技碳複合材質，外圈、表冠則用上鈦金屬材質，底蓋與機芯以316L精鋼製成。（鄧宗弘攝）

Pelagos FXD新表——Pelagos FXD兩款新表結合高科技碳複合材質與鈦金屬和精鋼，跟帆船隊出征美洲盃時所用的單體水翼船AC75船體結構如出一轍。（鄧宗弘攝）

【明報專訊】近年不少腕表品牌也變得時裝化，跟時裝品牌一樣，按季節推出新作。踏入炎夏，Tudor便跟大家一起揚帆出海，與Alinghi Red Bull Racing（阿靈基紅牛帆船隊）合作並推出新表，但今次不再聚焦於大家熟悉的Black Bay系列，而是發表Pelagos旗下新作。品牌最近亦公布為Only Watch 2023慈善拍賣會推出的Prince系列新作，以行動提醒大家在Black Bay以外，Tudor仍有很多別具特色的系列。

去年Tudor與阿靈基紅牛帆船隊達成長期合作伙伴關係，是品牌首度涉足帆船賽領域。帆船作為具數百年歷史的經典運動，除了運動員要具備勇於突破極限的挑戰精神，也需要尖端科學技術幫助。新款腕表結合高科技碳複合材質與鈦金屬和精鋼，跟帆船隊出征美洲盃時所用的單體水翼船AC75船體結構如出一轍。這也是品牌首次以固定式表帶桿表殼搭載計時機芯。

防水深度達200米 X1級夜光塗層

兩款新表分別為Pelagos FXD腕表和Pelagos FXD Chrono腕表。表殼和字圈採用輕巧堅固的高科技碳複合材質，外圈、表冠和直接傳動按鈕則用上鈦金屬材質，底蓋與機芯以316L精鋼製成。表殼的防水深度達200米，配有固定式表帶桿，是品牌與法國海軍戰鬥潛水員共同研發而成。

FXD和FXD Chrono均配備120格卡位雙向旋轉外圈，塗有X1級Super-LumiNova夜光塗層，其2小時後的夜光程度比標準等級高出60%。細看表圈會發現分鐘刻度由60至0逆向計算，方便在帆船賽中倒數計時。底蓋刻有阿靈基紅牛帆船隊標誌。

藍紅色調呼應船體設計

啞面表盤以帆船隊代表的藍色為主色，配以紅色尖端秒針。計時盤同樣點綴紅色裝飾，呼應AC75船體的紅色條紋設計。表盤邊緣呈45度針角，10時與2時間刻有Alinghi Red Bull Racing字樣。當然腕表保留了系列特色方形鐘點標記和1960年代品牌設計的「雪花」指針，以夜光陶瓷複合材質製成，增加的發光面積令不同環境下也能輕鬆讀時。

新表配備的高科技表帶由品牌與長期合作的Julien Faure織物企業共同研發，以22毫米闊的提花織帶製作，主體為船隊代表的藍色，並點綴紅色裝飾，配有鈦金屬D字扣環與自黏式帶扣，可靈活適用於不同手腕尺寸，令佩戴更舒適。

機芯比COSC更嚴謹

FXD表款搭載品牌MT5602型機芯，備時分秒顯示功能，採用一體成形鏤空鎢自動陀，夾板與主夾板以噴砂及磨光飾面相互交錯。FXD Chrono腕表則搭載MT5813型機芯，時分秒以外加入計時和日曆功能。其中MT5813型機芯由Breitling 01計時機芯演變而來，在原機芯基礎上，品牌研發高精準的調節零件，並應用獨有的拋光修飾工藝精心打磨，是兩個品牌合作的結晶。

機芯均配備非磁性矽游絲，同樣獲瑞士官方天文台認證（COSC）。事實上兩款腕表在組裝後也會經過測試，確保腕表每日平均走時誤差僅在6秒之內（-2至+4秒之間），比COSC要求更嚴謹。品牌亦為所有產品提供毋須登記且可轉讓的5年保用保證，而且毋須作定期檢查，可見其對自家出品的信心。●

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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