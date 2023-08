【明報專訊】珍珠經常被視為女性化的珠寶,日本男星佐藤健(圖)早前來港出席珍珠品牌MIKIMOTO的130周年活動,卻以一身珍珠首飾,打破性別框框。品牌在中環ifc設立期間限定店,展出Praise to the Sea高級珠寶系列。珍珠源自大海,Praise to the Sea的設計以海洋生物為靈感,製作成鯨魚、魔鬼魚、小丑魚、珊瑚等造型的珠寶。同場亦展出佐藤健去年到巴黎拍攝的藝術寫真書BEYOND,當中亦有佩戴MIKIMOTO的Passionoir和M Collection系列,相片中的佐藤健既浪漫性感,亦為珍珠賦予男性魅力。●

查詢:2234 7189

[Watchout]