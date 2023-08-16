重整旗鼓 力推「外緣技術」腕表 懸浮陀飛輪 彩虹寶石輝映

外緣式自動上鏈--腕表表底一面可以看到外緣式陀飛輪和外緣式自動上鏈系統，即表款名字中的「雙外緣」。（黃志東攝）

【明報專訊】瑞士腕表的名氣，全球知名。大部分腕表品牌廠房均集中在法語區，如日內瓦、Neuchâtel、La Chaux-de-Fonds一帶，但其實位處東北面的德語區也有一些製表品牌。Carl F. Bucherer（寶齊萊）早於1888年已經在Lucerne創立，大家可能在廣告中看過這個腕表品牌，但未必知道其耍家的「外緣技術」。品牌藉着成立135周年，訂立了全新的「探索時間」方向，重整系列並縮減銷售點，集中製作和深入探索高端腕表。

Carl F. Bucherer今年重整產品隊形，將旗下表款整合為Manero、Patravi和Heritage 3大產品系列。品牌銷售總監Renato Bonina分享，Manero系列體現城市現代生活方式，為日常款腕表；Patravi則是發掘大自然美景的冒險伙伴，為運動探險表款；Heritage則顧名思義，以煥然一新方式演繹傳統製表工藝。

研發複雜功能機芯

品牌技術總監Samir Merdanovic解釋：「我們也重視在腕表中融入品牌獨有特色，並透過研發具備複雜功能的自製機芯，不斷優化品牌引以為傲的外緣技術，推出更多集合優雅外形與卓越功能的全新腕表。」他提到的「外緣技術」其實是Carl F. Bucherer最為搶眼的設計風格，品牌將複雜功能的部件組裝在機芯的外圍，讓大家能夠透過透明表背清晰看到外置功能組件，同時不破壞原本機芯的美學。品牌將會提升搭載自家設計組裝機芯，製作自動上鏈系統、「懸浮陀飛輪」和三問報時微調器等「外緣技術」的生產比例。他們也提到，為了增加高端鐘表（即含有內建外緣技術腕表）的產量，品牌將降低年產量，以提供空間來製作複雜功能腕表和創作更多獨特的作品。同時也會將全球銷售點總數縮減近40%，為大家帶來更佳及更獨特的購物體驗。

黑色鍍鋅表盤 外緣式懸浮陀飛輪

今年初率先推出的全黑Capsule系列，首次用上鍛造碳表殼，預告品牌的新方向，而這次在香港亮相的限量版Manero Tourbillon Double Peripheral Paradise雙外緣陀飛輪天堂腕表，可說是其延伸之作。黑色鍍鋅表盤呼應之前的設計，安裝品牌標誌的外緣式「懸浮陀飛輪」，但換上18K玫瑰金表殼，表圈上則鑲有彩虹色寶石，突顯品牌鍾情的鮮艷色彩。此防震陀飛輪既非安裝於機芯主板上，也非連接至覆蓋的夾板上，而是藉由3顆陶瓷滾珠軸承在外圍支撐，彷彿飄浮於空中。40顆長方形切割寶石為整圈表圈鑲邊，包括沙弗萊石、藍寶石和紅寶石。

除了此枚陀飛輪腕表，品牌也推出了3款只此一枚的Manero Minute Repeater Anniversary三問腕表135周年紀念版。這系列採用特別配色和材質，包括18K黃金表殼配翠綠guilloché機刻飾紋表盤、磨砂小牛皮表帶；18K白金表殼配搭神秘淺藍色珍珠貝母表盤和配色的混合橡膠表帶；18K玫瑰金表殼搭配黑色鍍鋅表盤、彩虹色寶石時標、相配的表圈和黑色混合橡膠表帶。這3款腕表均配搭安裝在外緣的自動上鏈系統、懸浮陀飛輪和三問報時微調器，可惜因為產量有限而沒有到港。

復刻1960年代設計 簡約實用

來港新表中的另一重點是Heritage Chronometer Celebration瑞士官方天文台認證腕表。戰後的1960年代，象徵時尚、科技與文化的現代覺醒，對於品牌而言，這10年也是轉捩點，品牌就是在此時在國際市場上迅速擴張。Heritage Chronometer Celebration腕表的設計靈感正取材自當時的設計，強調簡約實用的美學，網狀表帶、指針與時標的方形刻面均具有務實和功能特點。腕表設有18K玫瑰金表殼配棕色或銀色表盤，各限量88枚；精鋼配黑色或銀色表盤，各限量188枚。表面的藍寶石水晶玻璃用上復古切割，表圈收窄，從表側可欣賞表鏡的線條，亦增加了表盤的讀時角度。秒針尖端帶有紅色箭頭，鍍鋅銀黑漆面或棕色漸變漆面表盤營造柔和波光效果。表背一面則印有1960年代象徵品牌故鄉Lucerne的壓花天鵝徽章，以及品牌家族的山毛櫸樹和1888年的成立時間。

保育魔鬼魚 推出綠色腕表

除了傳承製表傳統，品牌同樣熱心海洋保育，持續贊助魔鬼魚基金會（Manta Trust），曾贊助墨西哥的大洋型鬼蝠魟遷徙走廊研究、馬爾地夫海洋教育課程等。今年品牌資助基金會在厄瓜多爾為期兩個半星期的偏遠島嶼探險活動，並為此推出引人注目的鮮綠色腕表——2023年Patravi ScubaTec Verde版深潛腕表。腕表採用綴有波浪裝飾的漆面表盤，搭配具有PET塑料回收再造物料層的橡膠表帶，表背刻有魔鬼魚在海中暢泳的圖案。腕表防水深度達50巴，除了水下探索，也是不錯的運動腕表選擇。●

查詢：2776 0688

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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