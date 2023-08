showcase Qixi Special：七夕衣著風潮 輕鬆浪漫 衣飾傳情達意

【明報專訊】Qixi Festival是什麼?qī xì乃「七夕」的漢語拼音,下周二正是七夕佳節,很多時尚品牌早就預備了它們的Qixi / Chinese Valentine's Day Collection,主要針對的當然是內地市場。系列多數蘊含點點浪漫情調而辨識度高的易穿衣飾,這也可一窺品牌怎樣理解內地市場的喜好。其實穿衣不需要無時無刻「衣不驚人誓不休」來突顯個性,在世態反覆無常的今天,穿得輕鬆一點、通俗一點也無妨,畢竟能與愛侶悠然地度過佳節才是最重要。

Fendi

標誌印花 和諧相襯

Fendi的2023七夕情人節別注系列沒有用上預期的鮮紅或粉紅色,而是採用其他浪漫的柔和色調。以FF標誌印花為設計主軸,即使男女裝的FF標誌風格和用色各異,卻依然和諧相襯。

女裝用上的是有塗鴉手繪效果的FF標誌印花和刺繡,點綴於成衣、手袋、鞋履及配飾上。其中特別復刻了2009年春夏系列的Baguette手袋,以白色棉質帆布縫製,飾以色彩繽紛的FF刺繡標誌,無論是Regular或Mini尺寸均可愛動人。男裝的FF標誌則是漸變色幾何風格,用上漸層效果的藍、丁香紫、粉紅、橙和黃色,印在恤衫、T恤和一款雙面尼龍外套等的單品上,配飾如Soft Trunk Baguette、Camera Case手袋及Fendi Match運動鞋亦呈現相同的漸層彩色效果,洋溢活潑而高雅的效果。●

Balenciaga

手工縫製Je t'aime

Balenciaga一向熱中七夕推出限定衣飾,剛發布的七夕23系列,包含多款衣櫥必備單品如寬鬆T恤、連帽衫、運動褲、短褲、牛仔風平織外套和棒球帽等,均經過洗水仿舊效果營造磨損質感,並飾以手工縫製的Je t'aime(法語「我愛你」)字樣和心形圖案,睡衣式長褲及襯衫則飾滿 I love you字樣的暗紋提花。不過以黑色為主的系列,最突出的還是那個綴滿粉紅色絲帶的Hourglass手袋,帶來少有既前衛又甜蜜的感覺。●

Marni

恤衫上的情書

現代人莫說寫情書,就是拿起紙筆書寫的機會也不多。因此若在七夕收到情人的一封親筆情書,那會是多浪漫的事情。

為此Marni替大家準備了一封情書作參考,內容為“Tell me you love me like all the others do. They all look at me but I see just you.”其實此情書像印花一樣呈現在其七夕情人節限定系列單品上,讓你與情人穿上一同放閃。系列包括無性別T恤、恤衫及連帽衛衣等,設計還結合心形圖案、浪漫詩篇及品牌標誌等元素,簡單設計適合輕鬆自由配搭,屬七夕最effortlessly chic的選擇。●

Loewe

幸運星傳心意

在家喻戶曉的七夕間傳說中,牛郎與織女被銀河相隔,每年只能在農曆7月7日在鵲橋相會。Loewe特別在七夕期間推出Hammock Hobo迷你手袋,並於廣告片以現代角度演繹牛郎織女的愛情故事。片中一對戀人雖然同住,卻被忙碌的生活節奏弄得如生活在不同時區。男方獨處時會寫下心中期盼,然後將便條摺成幸運星,以此向女方傳達心意,寓意為愛侶獻上一份簡單手工禮物,重燃愛的火花。七夕系列的Hammock Hobo迷你手袋由西班牙工坊的資深工匠手工製作,有紫、青檸綠及石板灰3種獨家顏色選擇。手袋還附一對金色及銀色的星星掛飾,與廣告片中的愛情幸運星呼應,代表品牌推崇的手工藝所蘊藏的遠超表面所見,還包含情感的意涵。●

Gucci

復古標誌 心心圖案

若愛侶分隔異地,臨近七夕定必更想念對方。不過看到Gucci為七夕而設的獨家精選系列,卻令人不期然想念去年11月離職的前任創意總監Alessandro Michele。系列中的心形加星星圖案真絲荷葉邊恤衫、紅白格仔配G字圖案的粗花呢牛仔背心、品牌復古標誌中間飾有大心心圖案的短版有帽衛衣,以至飾以繁花似錦印花的Gucci Diana手袋和鮮粉紅色的Aphrodite新月形肩揹袋,都是昔日Alessandro Michele時期的極繁主義和誇張設計。不過欣賞一個設計不像對情人的愛般盲目,到新任創意總監Sabato De Sarno於9月上任,我們可能又會移情別戀。●

