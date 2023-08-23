三亞直擊海馬Summer Blue系列腕表 深淺藍調 呈現防水深度

心水之選——Aqua Terra Worldtimer是品牌總裁兼行政總監Raynald Aeschlimann的心水之選，因為表盤正中有被海水包圍的地球。$80,100（品牌提供）

一體成形表殼——因為製作較複雜，Ploprof為Summer Blue系列中產量最小的一款腕表，其水晶玻璃固定於堅固的一體成形表殼，並用上品牌專利O-MEGASTEEL物料製造。（$112,500）（張曉冬攝）

【明報專訊】世界零距離。

早前才看見Omega在希臘發表Seamaster Summer Blue系列，轉過頭這批新表已經運抵中國，並在藍天碧海下的三亞舉行發布活動。品牌還請來電影Top Gun: Maverick而為人熟悉的美國演員Glen Powell、品牌大使劉詩詩等現身撐場，一起在沙灘上欣賞新表，延續熾熱氣氛！

新表系列名為Seamaster Summer Blue，顧名思義自然是與夏天和藍色有關。提起夏天和藍色，自然令人想起藍天和大海，系列的11枚腕表涵蓋從時尚腕表到專業潛水表的各個型號，採用品牌或深或淺的獨特藍調，通過表盤色調深淺來呈現每款腕表的不同防水深度，讓人一目了然，例如防水深度100米的Aqua Terra腕表的表盤顏色，看起來就像沐浴在陽光下的淺海海面；而潛水深度最深、達6000米的Ultra Deep腕表表盤顏色，則象徵着暗黑的深海之淵。

品牌總裁兼行政總監Raynald Aeschlimann表示：「這是我們首次為Seamaster發表一個全新系列。Seamaster旗下有很多不同表款，但平時我們集中其中一個型號，推出新設計款式，但今次卻是『垂直』系列，包含Seamaster內所有表款。Summer Blue的不同顏色除了是防水深度，也可以是朝早或晚上的不同顏色。」

Omega的防水表歷史，可追溯至1932年推出的全球第一款民用潛水腕表Marine，當時在水深73米的日內瓦湖通過防水測試，到1948年品牌誕生100周年時，Seamaster系列登場。今次的Seamaster Summer Blue系列備有8個代表表款，包括Aqua Terra 38毫米、Aqua Terra 41毫米、Aqua Terra Worldtimer、Seamaster 300米、Diver 300米、Planet Ocean 600米、Ploprof和Ultra Deep。其中Aqua Terra 41毫米、Aqua Terra Worldtimer和Diver 300M在鏈帶外還有膠帶款，合共11個型號。

「我不會形容Summer Blue為capsule collection，我希望大家任何時間都能購買這個系列，不一定只在夏天，而且世界上任何時間都有地方正經歷夏天。」Raynald笑說：「我們不是一個時裝品牌，這也不只是夏天系列，會在市場持續一段時間。我們沒有計劃推出Summer Green、Summer Red、Summer Yellow，這不是Omega。在腕表市場上，這樣的概念系列是很新鮮的，但我不想形容它為『概念』，那會令人想起那些永遠不會正式投產的『概念車』。」

系列的各款腕表均有獨特的Summer Blue元素。Aqua Terra 38毫米腕表的特徵是呈船形的小時刻度，而Aqua Terra 41毫米腕表則用上豪華遊艇甲板紋理表盤。Aqua Terra Worldtimer表盤正中有從北極上方俯瞰的地球圖像，設日夜顯示，外圍圓環標示全球城市，24小時碳纖維玻璃圈以淺藍色及深藍色顯示日與夜。以上3款Aqua Terra腕表防水深度均為150米，設計也用上較接近海水表面的淺藍色。

UV光源下 顯現OMEGA WAS HERE

隨着腕表的防水性能愈高，表盤藍色也愈深。Seamaster 300米腕表設有光面及磨砂精鋼對稱表殼和表冠，三文治表盤上的數字刻度經過獨特的淺藍色夜光塗層處理；Diver 300米腕表的藍色陶瓷表圈上置有全新的Summer Blue色調大明火琺瑯潛水刻度。Planet Ocean 600米腕表的表殼和表鏈均以精鋼鑄造，帶光漆效果的陶瓷表盤旁邊是飾以淺藍色潛水刻度的藍色陶瓷表圈，藍色指針和小時刻度均經獨特淺藍色夜光塗層處理。Ploprof即品牌的專業潛水腕表，防水深1200米，水晶玻璃固定於堅固的一體成形表殼，並用上品牌專利O-MEGASTEEL物料製造，色澤更持久更耐水壓。Ultra Deep腕表同樣用上O-MEGASTEEL，表盤設計獨特，勾勒馬里亞納海溝挑戰者深淵圖案，表盤在UV光源下，會顯現OMEGA WAS HERE字樣，指示品牌腕表的10,935米深潛世界紀錄。

「Ploprof是較niche設計」

每枚腕表各有特色，但要選一枚的話，Worldtimer是Raynald的心水。「我相信很多人也喜歡Ploprof，但Worldtimer正中間有個地球，海水正是整個地球重要的組成部分，對系列來說很有意義。在設計過程中我們也曾考慮是否包括Ploprof，相對其他Seamaster，其外形與別不同，是較niche的設計，但我們覺得如果要做一個『垂直』系列，就不能將Ploprof拒諸門外。而當然，提起Seamaster系列，大家首先想到的也是防水300米款式，是系列支柱，這也是James Bond佩戴的表款，一直是品牌的熱賣款式，而且每隔一段時間便有新的James Bond電影，不是嗎？」

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文：張曉冬

編輯：陳淑安

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