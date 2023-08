showcase：學習過去 了解未來 時尚設計施吸星大法

【明報專訊】在金庸武俠小說《笑傲江湖》中,有一種厲害武功叫吸星大法,能將對手內力吸收且據為己用。sacai創辦人兼設計師阿部千登勢(Chitose Abe)就好像懂得時裝設計的吸星大法,除了其賴以成名的複合式設計(hybrid design)外,還有能吸納其他品牌精髓的聯乘創作。sacai的二○二三早秋系列就以同一套路發功,效果依然震撼。

所謂複合式設計手法,正是阿部千登勢的拿手絕活,就是將不同的面料、圖案、剪裁和風格相結合,創造出獨特的混搭效果。她將傳統和現代,正裝和非正裝,男裝和女裝等元素融合,形成品牌獨特的時尚語言。以今個早秋系列為例,不可或缺的素材就有MA-1空軍褸、乾濕褸、海軍雙排扣西裝、工裝、羽絨和襯墊服,還有bandana絲巾、飄逸的百褶長裙等。阿部千登勢將以上各種不同服裝分拆、拼合,塑造出全新的輪廓。穿者亦可以自行利用設於衣服的束繩或拉鏈,將之繫緊或鬆開來改變衣服的形狀。羽絨或襯墊服則被分層、斷開和重新連接,重塑成全新形狀,並將其功能轉化成看似背包的細節,置於雙排扣西裝的後幅,使外套好像掛在西裝的後方,衫腳再露出一條飾有褶縐的內衣細節,將女性優雅與實用合而為一。

摩斯密碼化為服裝印花

另外,阿部千登勢一向以「愛」為每個系列的核心理念,並認為愛是唯一能夠超越時間和空間維度的情感。於是今季以電影《星際啟示錄》(Interstellar)中出現的書架和摩斯密碼圖像為靈感,化為長裙和外套上的印花,象徵從過去學習並了解未來的重要,以及電影敘述中探討的情感:We used to look up at the sky and wonder at our place in the stars(人類以前常仰望天空,思索我們在星河中的位置)。

最後重點就是今季的聯乘項目,系列中的工裝服來自Carhartt,與sacai的MA-1空軍褸、Parka大衣和針織外衣拼接和混搭。另一「老相好」Nike的聯乘,則是名為Nike×sacai Magmascape的鞋款,啟發自Nike的舊作Nike Air Footscape,新設計保留了位於鞋側的鞋帶,並將鞋底略為加厚和加高鞋筒成短靴款,會否成為下一對時尚界熱捧的波鞋?答案似乎沒有懸念。●

查詢:sacai 2285 9080 (置地廣場店)

文:溫兆明

模特兒:Yidan(Synergy Model Management)

化裝及髮型:Tifa Tai

編輯:陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]