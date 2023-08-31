the buzz：晉身可持續時裝大賽總決賽 港設計師 為環保時尚獻策

【明報專訊】保護環境是人類的責任，亦是新一代的使命。放眼時尚界，近年不少新進時裝設計師都在創意中注入環保理念，例如透過可循環再造物料設計服飾，以減少廢料源頭為目標，為可持續發展盡一分力。雖然時代進步，但要將垃圾堆中的「廢物」變成時裝，似乎還不容易被普羅大眾接受。一個可持續時裝設計大賽，從2010年起不斷鼓勵年輕設計師發揮創意，透過可持續及循環再造的設計方式改變時尚產業，今屆便有2名香港代表晉身總決賽。

環保時尚機構Redress每年都以可持續時裝為主題舉辦設計大賽，旨在啟發及教育新進時裝設計師，以最少浪費為大前提，應用可持續設計技巧和創意，以減少時裝業界廢料和推廣循環經濟。一如既往，2023年度「Redress設計大賽」吸引了來自全球不同地區的設計師參與其中，今年便有2名本地年輕設計師方思敏（Mandy）及梁皓琳（Jasmine）成功入圍，將於9月中旬參加總決賽。每名入圍者的作品都注入了解決紡織廢料問題的創新方案，例如重新把牛仔碎布製成有用的布料，將塑料和電子廢料改造成裝飾品，以及採用零廢棄的刺繡技術，糅合裁剪過程中多餘的微小布料碎片於設計之中。

豐富色彩和柔軟布料 滿足身心靈

Mandy由於小時候已擁有高䠷的身形，因而有機會接觸模特兒走騷活動，從而對時裝產生興趣。打從中學時代開始，Mandy已參與大大小小的比賽，加深她對時裝的認識。入讀大學選科時自然選修時裝，畢業後進入了YDC（香港青年時裝設計家創作表演賽），更立志擁有個人時裝品牌，順理成章踏上時裝設計師之路。

關注可持續發展時裝議題的她，希望透過參加比賽，深入了解可持續時裝的可能和發展，並在自己的創作中貫徹可持續理念。對於可持續時裝，Mandy認為這是世界時裝行業的重要議題之一，「只有生命周期長、品質良好的服裝，才可以減少服裝行業對地球的污染」。要做出好的可持續發展設計當然不容易，Mandy指出所需的金錢和時間成本均更高：「 市場上未必有龐大的顧客群體，在設計款式同時要考慮多個因素，例如經營成本。」另外，雖然Mandy在香港當上時裝設計師只有短短一年，但她已感受到香港時裝業逐漸式微，很多布廠、加工廠製衣人員都逐漸退休，令香港時裝生產鏈出現斷層。不過她依然為夢想而堅持下去。「看見此情形令我萌生為香港時裝業出一分力的理念，希望有更多像我一樣的年輕設計師在行業繼續出一分力，令香港時裝行業重拾以前的光芒。」

Mandy筆下的設計走classic romance風格路線，她尤其注重女性的自然美態，希望透過大自然元素和用色，讓穿者得到身心靈的滿足。「服裝上的豐富色彩和柔軟布料質感，可以讓人達到身心靈滿足的感覺，透過不同表達手法如印花、釘珠等主題圖案，表達出人的內心感受。服裝上柔軟或硬朗的剪裁，則讓人表達出溫柔和自信的性格，從而提高身心的愉悅感和幸福感。」

不應過度使用單一物料

至於另一入圍總決賽的設計師Jasmine，則希望透過參加Redress設計大賽來反思自己的設計方向，她認為時裝設計師對環境應該肩負更大的社會責任。「設計可持續時裝雖然限制多，但有趣，在設計服飾的初段，已經考慮到由物料選擇、以至送到消費者手上時，服裝能否採取可持續發展的生產策略，以減少環境破壞以及對生態的影響。」 另外，Jasmine認為業界應該推廣不同類型的天然物料和再生物料，「因為過度單一使用其中一種物料，也會令生態失衡」。視推動可持續時裝為目標的她，指出單靠自己一人之力並不足夠，認為業界與公眾亦一起參與。「平時工作選取原材料時，會首先考慮使用環保或可持續物料，雖然要用較高成本，但仍會盡力游說上司，希望為業界做到微小的改變，以感染更多時裝公司邁向可持續發展的道路。 」 ●

查詢：Redress www.redress.com.hk

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com