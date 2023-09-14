the buzz：與韓國藝術家Henn Kim合作 黑色心臟 單色時尚宇宙

【明報專訊】來自新加坡的Charles & Keith售價貼地親民，是近年備受小資女歡迎的手袋鞋履品牌。為提高形象，品牌經常找來不同單位推出聯乘系列，最近就與來自韓國的藝術家Henn Kim合作，推出Heart Is Every Wear限定系列，透過她筆下心臟符號的含意，為品牌注入深度。

賦予心臟 表達情感

韓國藝術家Henn Kim在創作中經常使用心臟符號，對她而言，心臟象徵強烈而鮮明的情感表達，能夠傳達內心深處的真實情感。在這個與Charles & Keith聯乘的系列中，她為每款聯乘單品設計心臟，Henn Kim希望每款單品都能尋找到適合的主人，讓她們透過每件單品的心臟，勇敢表達內心感受與真實自我。在一般人的認知中，心臟是紅色的，不過Henn Kim卻偏偏用上黑色系，予人另類風格，創造出專屬的單色宇宙。她解釋：「我的藝術作品創造的單色宇宙是一個安靜、黑暗和獨特的地方。它流露着一種勇氣和鼓勵的氣息，而不會為人帶來負擔。它就像一個美麗又黑暗扭曲的幻想，充滿了情感和藝術的表現。 」

談到她對合作計劃命題Heart is Every Wear的看法，Henn Kim希望創造一個情感豐富，且與每個人相關的系列作品。她希望設計能夠讓每個人穿上她筆下的心形圖案物品：「畢竟我們每個人都有一顆心，對嗎？這個命題寓意心是無處不在的。」 她想挑戰各種不同類別的藝術，創造出多樣化的成果，並為觀眾帶來新的視覺和感官體驗。

繪畫如寫日記 最自然的抒發方式

藝術家的創作過程與靈感來源往往讓人好奇，Henn Kim的作品又是怎樣誕生的？「我經常畫一些構思草圖，從中選擇要創作的內容。一旦開始創作，即使不完全滿意，我也會完成它，之後再決定是否公開。」她的大部分作品都在日常工作的個人工作室內創作，她不僅在自己喜歡的時候創作，同時亦堅持不懈創作，「要成為一名藝術家，創作應該成為日常生活的一部分，這正是我在實踐的」。

藝術家往往着重於個人情感與感受， Henn Kim指繪畫是她最自然的抒發方式，「就如同寫日記一般，讓我每天都能夠釋放感受」。除了沉浸於藝術中，她認為時尚亦是表達自我的重要途徑，喜歡透過穿著獨特的服裝展現自己的個性，她這樣形容自己的衣著風格：「有時像1960年代倫敦人，有時像1990年代的美國學生。」雖然筆下作品流露韓式畫風，但她亦似乎深受外國文化影響，「季節、紅酒、電影、詩詞、音樂等事物都能夠為我帶來啟發」。●

查詢：Charles & Keith 3905 1638（Fashion Walk店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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