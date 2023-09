showcase：優雅時尚帶叛逆玩味 「愛」在黑暗中綻放光芒

next

【明報專訊】Anteprima的創辦人兼創意總監荻野泉,將Smart, Precious with LOVE作為品牌哲學。今年適逢是品牌創立三十周年,荻野泉似乎亦因為這個值得紀念的大日子,對於LOVE這個重要元素更有感悟。品牌的二○二三秋冬系列名為Glow in the Dark,寓意「愛」在黑暗中綻放光芒。

女性為自由和權利奮鬥

Anteprima希望藉着優雅知性、經典不朽的簡約風格,鼓勵不同年齡和背景的聰慧獨立女性,不被人為或文化界限束縛,並敢於表達自我,懂得追求真正幸福與舒適。這個目標看似簡單,但就足以讓荻野泉花上30年不斷探索。今年正是品牌創立30周年,荻野泉從品牌哲學Smart, Precious with LOVE之中,重新思考核心要素愛的意義,她認為Anteprima的愛不止於熱愛工藝、熱愛藝術、熱愛生活,還有熱愛身邊的人。因此衍生今季的主題Glow in the Dark,代表「即使在黑暗中也有光」。荻野泉稱:「世界上有很多女性正在為自身的自由奮鬥着,為自己的權利而戰,為自己的小幸福而戰。我想創造這個系列來表達她們內在的自信、大膽、性感和真正的美。」

系列刻意在優雅的主軸中流露絲絲叛逆,只因敢於不順從,才能令固有的現况產生變革,這道理落在時裝設計也非常適用。因此荻野泉除了回溯品牌的經典,系列還以1990年代grunge文化的視角切入(grunge是一種源於美國西岸,將punk與heavy metal混合的音樂風格)。設計充斥着玩味叛逆元素,例如半透明的針織品融入燈籠袖、高領、桃心胸線的設計,在層層搭配下,突顯優雅卻叛逆的女性特質。長短不一的雙層半截裙以透膚針織和開衩營造嫵媚感覺,半透明長手套亦為整體造型提供戲劇氛圍。還有具建築感的立體廓形,如oversized外套、飛行員外套、半截傘裙等,均糅合具有重量感和銳利的線條,襯以垂墜褶襉長裙或柱形裙,則留住優雅的品牌風格,並營造利落大氣的風尚。

LOVE「霓紅燈」袋吸睛

系列的焦點很容易被飾有LOVE字的「霓紅燈」Wirebag奪去,手袋所飾字樣由荻野泉親筆手寫,並由日本新進年輕藝術家Nami Yokoyama製作成LOVE霓虹燈的藝術品轉化而成,強烈的視覺意象正好表達在黑暗中有光、希望和愛,完美配合系列主題。●

editor's pick:「氣球」Wirebag 穿搭多變

Anteprima的30周年限量特別版Wirebag,是飾有LOVE霓虹燈字樣的Standard Miniatura Wirebag袋款,強烈的設計感和視效,當然是今季最火熱款式,卻不等於其他新款Wirebag不會令你有選擇困難。

品牌今季同時推出了兩個全新系列的Wirebag,第一個名為Palloncino,意大利文解作氣球的意思,造型亦如一個閃閃發亮的氣球,儘管手袋呈圓形,但仍有足夠容量放置日常用品。第二個是Lucchetto II系列,乃從Wirebag其中一款最具代表的設計Lucchetto蛻變而成,全新系列保留了其獨特扭鎖設計,並加入不同尺寸及造型,令秋冬穿搭更時尚多變。●

