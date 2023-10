Watch News：時間概念融入數碼藝術

【明報專訊】近年不少腕表品牌也跟藝術拉上關係,這次跟Digital Art Fair合作的不是個別品牌,而是東方表行。表行近年以Take Your Time為品牌概念,提醒大家腕表不只是報時工具,也代表一種生活態度。今次主題延伸成Take Your Time to Rediscover The City,贊助Digital Art Fair 2023,一同利用數碼藝術以嶄新的方式展示及保存香港豐富的文化遺產。

重新演繹香港文化

東方表行找來現居香港的美籍台灣藝術家Jonathan Jay Lee合作。Jonathan Jay Lee本是台灣人,曾在美國生活及修讀藝術,這次將他從視覺感官、美學、生活體驗等方面對香港的感受,創作成多感官裝置藝術Take Your Time,以數碼藝術角度重新演繹香港傳統文化,重塑時間和傳統概念。場內另外5個展區Prestige、Immersive、Pioneer、Virtual和Inspire,則分類顯示不同主題的展品。●

■Digital Art Fair

日期:10月19至23日

地點:K11 MUSEA 6樓K11 Art & Cultural Centre, Kunsthalle

門票:www.digitalartfair.io/events/vip-ticketing-digital-art-fair-hong-kong-2023

文:張曉冬

[Watchout]