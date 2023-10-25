品牌與拍賣行合作 腕表與畫作對照 呈現不同年代女性精神面貌

鉑金吊墜表--Vacheron Constantin私人珍藏系列1910年臻品，鉑金女裝吊墜表在半透明藍色琺瑯下是機刻圖案，白色Limonge浮雕被鑲滿鑽石的植物與玫瑰圍繞着，搭配手動上鏈機芯。（品牌提供）

精湛製表工藝--左：Vacheron Constantin私人珍藏系列1909年臻品，18K黃金女裝吊墜式時計，在機刻表盤上綴以半透明琺瑯、鉑金和鑽石製成的花卉圖案，手動上鏈機芯；右：Égérie月相腕表靈感來自Burano蕾絲，腕表結合精湛製表工藝與裝飾藝術，工藝大師採用掛氈式裝飾、雕刻、琺瑯與寶石鑲嵌工藝，鑲嵌逾4卡鑽石。兩件時計與草間彌生的作品《蝶》和《咖啡杯》對照。（品牌提供）

【明報專訊】大家經常形容製表工藝是一種藝術。部分品牌正正就喜歡從藝術汲取靈感，將藝術品移植到腕表設計上。Vacheron Constantin以往便曾跟羅浮宮博物館合作，將博物館內的畫作和雕塑重現在表盤上。最近品牌則與Phillips富藝斯拍賣行合作，將歷年女裝表款跟女性藝術家畫作配對，呈現不同年代女性的精神面貌。

Vacheron Constantin早前在香港西九文化區的Phillips拍賣行展覽空間舉行LESS'ENTIAL-Art of Our Times特別展覽。品牌在其悠久製表歷史與典藏中選出一系列20世紀初的女裝時計及相關的現代腕表，拍賣行則從其二十世紀及當代藝術香港秋季日拍中，精選國際知名女藝術家的創作。這些藝術家來自不同文化、背景與年代，包括草間彌生、Miriam Cahn、Claire Tabouret、Caroline Walker、Oh de Laval、今井麗、Daisy Dodd-Noble及趙綺婷。拍賣行持續在全球拍賣和展覽發掘有潛力的女性創作，而品牌為女士製作專屬時計的專業技藝可追溯至19世紀初。

女士將時計掛在胸針或頸鏈上

當時社會風氣普遍認為女士在社交場合查看時間並不禮貌，於是她們會佩戴吊墜式時計，以美輪美奐的藝術工藝裝飾點綴時間顯示，將時計掛在胸針或頸鏈上。在高級製表歷史中，女性更是腕表的早期採用者（男士則主要用上懷表），到後來時裝服飾流行露出手腕或手臂，女士對手鐲式腕表需求日增。在藝術層面上，女性主義社會運動在1840年代啟蒙，但當時主流藝術仍由男性主導，女性藝術家面對的挑戰不小。到20世紀才有較多女性在藝術圈大放異彩，例如Georgia O'Keeffe和Frida Kahlo等被推崇為大師。這次展覽，Phillips便找來以各自藝術語彙創作出獨特作品的8名女性藝術家作品，跟鐘表來個深度對話。

香港藝術家趙綺婷在本季富藝斯香港日拍首登國際拍場，年僅27歲的她是令人矚目的本地青年藝術家，更入選今年《福布斯》30名30歲以下亞洲精英榜藝術類名單。其作品《五彩紛呈》運用飽和色調，由紅色、鈷藍色、黃色、綠色和艷橙色構成，象徵5種中國文化元素的平衡。配對的兩枚時計如品牌私人珍藏系列1924年臻品18K黃金與鉑金女裝胸針式時計，便以翠綠為主色調，翠綠色在中國文化中代表高貴和純潔，帶古典和諧意味。

腕表設計受蕾絲圖案影響

大家對草間彌生的作品也有一定認識，她在作品中運用錯綜複雜的網狀物，探索「無限」概念。草間彌生被美國藝術網站My Morden Met選為「21世紀10大前衛藝術家」，在10歲時開始用波卡圓點覆蓋牆壁、地板、畫布、生活用品，被她稱為「無限的網」的圓點源於她的幻覺，亦成為她的作品特徵。Vacheron Constantin兩枚腕表在設計方面融合了蕾絲圖案，將裝置藝術時期的設計美學變為現實，蕾絲工藝早於15世紀威尼斯出現，以布拉諾針繡蕾絲（Punto Burano）的獨特風格聞名。受刺繡工藝與裝飾藝術（Art Deco）啟發，品牌的女裝腕表深受蕾絲圖案影響，透視的設計與草間彌生的絲網版畫《蝴蝶》和《咖啡杯》相呼應。

法國藝術家Claire Tabouret的畫作《莉達·博雷利（半關閉）》描繪一名散發着自信和憂鬱之美的女性，與一款1916年刻有複雜橄欖葉圖案的時計的翠綠橄欖色調相映成趣。Daisy Dodd-Noble的畫作《德亞的樹林》則着眼於對自然的探索，她在作品中採用了柔和的色調，生動地描繪了絢麗日落時自然世界的寧靜和美麗，品牌將它跟私人珍藏系列1910年臻品吊墜表配對，鉑金女裝吊墜表搭配手動上鏈機芯，在半透明藍色琺瑯下是機刻圖案，白色Limonge浮雕被鑲滿鑽石的植物與玫瑰圍繞着。除了和諧的色調，兩者也同樣帶點浪漫夢幻的美學感覺。●

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

查詢：Vacheron Constantin 2104 3311 Phillips www.phillips.com

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[Watchout]