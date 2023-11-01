網壇傳奇費達拿現身 上海勞力士大師賽 疫後回歸

【明報專訊】過去3年的疫情令不少商業計劃停滯，在運動交流範疇亦然。例如亞洲網球賽事上海勞力士大師賽Rolex Shanghai Masters在2019年舉行後，足足4年後才回歸，今年10月重新拉開戰幕，為ATP 1000大師賽（ATP Masters 1000）在疫情後回歸中國。闊別重來的比賽自然教人期待，但最矚目的，還是Rolex代言人、瑞士傳奇球手費達拿（Roger Federer）以特邀嘉賓身分現身賽場！

今屆大師賽賽程有所調整，延長至12天，繼續在上海旗忠森林體育城網球中心舉行。Rolex與這項亞洲享負盛名的網球賽事一直有着深厚淵源，雙方合作可追溯至2009年，當時大師賽首度在上海設站，翌年品牌正式成為該賽事冠名贊助商。隨着賽事規模不斷發展，今屆的單打籤表已增至96人，匯聚來自世界各地的頂尖球員，包括多位Rolex代言人，如Carlos Alcaraz、Jannik Sinner及Holger Rune等。

費達拿成上海大師賽超級摯友

沒看網球的表迷未必知道，作為唯一在歐洲和北美以外地區舉辦的國際男子職業網球聯會（Association of Tennis Professionals，ATP）1000大師賽，上海勞力士大師賽在眾多中國體育賽事中佔據重要地位。按照舉辦時間的先後順序，它是年度9項ATP 1000大師賽中的尾二站，是4大滿貫（Grand Slam）賽事及季末ATP年終賽（ATP Finals）以外，最受注目的ATP巡迴賽（ATP Tour）。為了慶祝活動重新在上海舉行，Rolex請來首位贏得20項大滿貫男子單打冠軍頭銜的費達拿重返賽場，而他亦獲頒「上海勞力士大師賽超級摯友」（Icon Athlete of the Rolex Shanghai Masters）稱號，以表彰其對網球運動的卓越貢獻，以及2014、2017年在上海勞力士大師賽中奪冠的輝煌戰績。 費達拿表示：「能夠獲得2023年上海勞力士大師賽超級摯友稱號，深感榮幸。我來上海參加網球中心揭幕儀式的情景依然歷歷在目。從那時起，我便與賽事主辦方建立深厚友誼。我很高興能夠將這份情誼延續。」

囊括4大滿貫大會計時

Rolex對網球運動的全力支持可追溯至1978年的溫布頓錦標賽（The Championships, Wimbledon）。歷年來品牌一直支持網球運動，全力推動男子、女子比賽等的發展。在2023年，與品牌合作的重要網球賽事多達17個，當中包括4大滿貫賽事：1月的澳洲網球公開賽（Australian Open）、5月底至6月初舉行的羅蘭．加洛斯法國網球公開賽（Roland-Garros）、6月底至7月初舉行的溫布頓錦標賽，以及8月底至9月初舉行的美國網球公開賽（US Open）。品牌與各主要網球管理機構合作緊密，例如國際男子職業網球協會（Association of Tennis Professionals, ATP）及國際女子網球協會（Women's Tennis Association, WTA），也跟兩大國際網球組織合作舉辦季末賽事，即日東ATP總決賽（Nitto ATP Finals）和WTA年終總決賽（WTA Finals）。

品牌贊助的網球活動眾多，但其中樂天台維斯盃（Davis Cup by Rakuten）也別具意義。台維斯盃是體壇中首項男子網球團體賽，也是歷史最悠久的同類型年度團體賽事之一，歷史可追溯至1900年。賽事獲國際網球總會（International Tennis Federation，ITF）支持，吸引超過140個國家參與其中，是全球最大規模的年度團體賽事。賽事以外，Rolex同樣支持個別網球運動員。除了費達拿，18次贏得大滿貫冠軍的Chris Evert（艾華特）、5 次贏得溫布頓錦標賽冠軍的Björn Borg（波格）、網壇傳奇球員Rod Laver等頂尖球員，均為品牌代言人。

續簽10年合約

不少腕表品牌也會針對地選擇個別運動項目合作，而網球就必定是Rolex近年其中一個重心。以4大滿貫賽事為例，品牌最先在1978年起擔任溫布頓錦標賽大會計時，到2008年起擔任澳洲網球公開賽大會計時，接着先後在2018和2019兩年開始，成為美國網球公開賽和羅蘭·加洛斯法國網球公開賽的大會計時，可看到品牌對網球運動支持的力度。而在今年初，Rolex亦和上海大師賽續簽了10年合約，進一步鞏固跟網球的緊密關係。●

費達拿腕上的Daytona

「這是一項個人運動，你可以學到很多，輸贏都不容易。我認為這是項很棒的運動，沒有身體接觸，很有禮貌。我想這就是為什麼我總是支持人們打網球。」費達拿跟Rolex的合作由2001年已經開始，多年來在不同網球賽頒獎台或活動上，也都戴着品牌腕表現身。例如2009年Roland-Garros戴上鉑金版Yacht-Master II、 2017年Miami Open邁阿密公開賽上戴上3天前才在巴塞爾國際鐘表珠寶展上首次亮相的Sky-Dweller GMT、2022年Wimbledon現身時他佩戴品牌從未公開發表的鑲嵌橙色藍寶石Cosmograph Daytona，甚至在去年他以短片公布退休預告時，手上戴着的也是隕石表盤18K白金Daytona！費達拿分享：「品牌和我一樣來自瑞士，令我與品牌的關係如此密切，不僅僅是品牌大使，在很多方面感覺更像是朋友和伴侶。我們在世界各地合作許多有趣的活動，尤其是圍繞網球。每次我打電話請求他們為羅傑·費達拿基金會提供支持時，他們總是在這些重要的項目提供幫助。」●

查詢：www.rolex.com

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[Watchout]