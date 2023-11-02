high jewellery：大館展現佛羅倫斯美藝 沉浸式訴說意國珠寶故事

【明報專訊】經過多年推廣，大家對「法國五月」一點不陌生，但近年每年11月，意大利駐香港總領事館和意大利駐港文化處同樣會舉辦意大利文化節。今年大會找來珠寶品牌，在中環大館舉行Annamaria Cammilli–Firenze to Firenze沉浸式藝術展覽，邀請各位踏上精彩迷人的佛羅倫斯之旅，發掘與佛羅倫斯同呼同吸的珠寶創作故事。趁展覽後日（11月4日）開幕之前，找來Annamaria Cammilli品牌的同名創辦人跟我們分享創作點滴。

自小深具繪畫及雕塑天分的藝術家Annamaria Cammilli與金匠Roberto結為夫婦，並在丈夫的家族珠寶店中工作。Roberto 1976年不幸離世，Annamaria周旋於養育兩個孩子及經營珠寶店的重任之間，擔心從此須放棄藝術創作。直至一天，她在避雨時走進毗鄰烏菲茲美術館（Uffizi Gallery）的傭兵涼廊（Loggia dei Lanzi），被四周的壯麗雕像及藝術珍品吸引，這份神奇感召啟發她展開珠寶事業，於是在1983年創立了同名珠寶品牌。「我和創作團隊應該到訪過Uffizi Gallery上千次！它是藝術和美的中心，我們喜歡在這裏觀察和感受……有時是形狀，有時是顏色，或者是一種『意義』，這些藝術品令我們想像，引領我們看到不同的世界和可能。能夠浸沉在這個文藝復興息息相關、處處充滿美藝靈感的城市，是我們的幸運。」Annamaria說。

研發8種色調18K金

「我們的珠寶100%在意大利製作，每個設計也反映出我對繪畫、雕塑的喜愛。我們視珠寶為微型雕塑，以工匠的巧手塑造各種層次和流動的形態，讓人產生其不斷變化的錯覺。我們更研發出8種不同色調的18K金，由日出的耀目黃色到不尋常的熔岩黑色，加上品牌獨家研究的Aetherna絲質光亮打磨技巧，令珠寶看起來更加立體。因為這些特點，大家一眼就知道是品牌的設計。」Annamaria解釋，每件珠寶也需先以人手用蠟製模，而這個過程需要特定技藝，「包括塑形的技巧、數以10年計的經驗、創意和對細節幾近吹毛求疵的精細度，才能做出這些令人驚歎、獨一無二的形態。這效果是現時電腦軟件做不來的」。

藝術珠寶緊密相連

因為想保留驚喜關係，即將在大館舉行的展覽在開幕前不能公開相片，但當中的沉浸式體驗給合了佛羅倫斯的美學、Annamaria的藝術創作，以及藝術與珠寶的緊密相連關係。3個展覽專區名為「初心」、「蛻變」及「現在」，展出不同時期的作品。「虛擬投影部分以外，我們精選了一些畫作、雕塑和品牌珠寶，展示不同年代的創作演變。部分品牌最早期製成的珠寶，就像以金屬重現花朵造型的雕塑。我現時再次看着它們，也會覺得那些可以舞動的花瓣非常迷人！」

在40年創作歷程中，她被花朵的飄逸之美深深吸引，以黃金為素材，將花卉搖曳動感與絢麗美態保存，同期也以畫作巧妙捕捉「皇后之花」牡丹、意大利托斯卡納郊區的向日葵，以至佛羅倫斯的市花百合花的自然神韻。到2000年代初，Annamaria的創作展現出抽象手法。珠寶作品從熟悉的花卉形態演變成以簡約時尚為主的現代設計，捕捉湧動海浪、圓潤沙丘以至柔和的花卉神髓，以簡潔線條詮釋自然美。時至今天，她的珠寶及藝術作品同樣去蕪存菁，以極為簡約的線條突顯大自然動態，圓圈成為常見標誌，亦是Dune系列等珠寶作品的設計特色。

40周年戒指向佛羅倫斯致敬

「展覽中最能體現品牌精神的應該是限量製作的40周年紀念版Firenze戒指，其名稱正是向佛羅倫斯致敬。戒指共有7個款式，由最簡單的無鑽款到鑲滿紅寶石的款式，均突出精湛的工匠技藝：就像結合不同顏色、物料、打磨的萬花筒。」Annamaria笑說。

景福集團行政總裁沈美蓮也特別喜歡此結合Aetherna打磨工藝的Firenze戒指：「Annamaria本人是個天才橫溢的畫家、雕塑家及珠寶設計師。品牌早前在佛羅倫斯烏菲茲美術館舉辦40周年紀念的盛大活動。這次活動是美術館有史以來首次以閉館形式讓品牌專屬客人參觀珍藏藝術品。這足以證明品牌在藝術及設計上的成就。我們也很榮幸能夠以虛擬沉浸式投影技術，讓大家在香港如同親歷其境般感受佛羅倫斯這座城市和美術館充滿豐富藝術色彩的氛圍，以及Annamaria Cammilli的藝術和珠寶創作。」●

Firenze to Firenze展覽

日期：11月4至9日

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：中環荷李活道10號大館F倉展室

查詢：masterpiece by king fook 2559 3093（中環店）

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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