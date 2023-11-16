brand focus：不拘一格的優雅格調 經典Loafer 70年變奏

1970年代loafer--從Gucci 1970年代loafer的產品目錄，可見男女鞋款與現在有不少變化，卻又保持一種不拘一格的優雅格調。（品牌提供）

【明報專訊】歷史悠久的loafer，最早可追溯到1800年代中期的英國，當時是王室在鄉間別墅度假所穿的休閒鞋。直到1930年代，鞋商參考挪威奶農穿著的無綁帶鞋款，以「閒逛鞋」作行銷，並將它命名為loafer。後來鞋款在設計和穿搭上衍生出多種變化，其中Gucci的Horsebit馬銜扣，更為Loafer帶來經典變奏。

提起loafer，我們會稱它為「懶佬鞋」，它雖然是斯文大方的皮鞋，卻因為沒有鞋帶，穿上後帶慵懶感，因而顯得隨性有型。多年來其鞋款設計有不同變化，例如以天鵝絨為材質、鞋面沒有車線結構的設計，鞋面常飾以不同刺繡，是用作與燕尾服搭配的款式。此外，美國青少年喜歡將硬幣放進loafer鞋面的皮革裝飾位置，以求好運或撥打緊急電話之用，此被稱為penny loafer的鞋款便是極具Ivy style（常春藤學院風）的款式。Gucci在loafer加上馬銜扣的設計，亦是loafer其中一款經典變奏。

馬銜扣應用於手袋、皮帶、珠寶

Gucci的Horsebit馬銜扣由一棒連接的雙環組成，自1950年代起廣泛應用於品牌各產品的裝飾元素，無論手袋、皮帶、珠寶及禮品，或印製於真絲及羊毛服裝及配飾上，均化身為時而內斂低調、時而奢華大氣的設計細節。Horsebit馬銜扣與鞋履的淵源，則要數品牌家族成員Guccio Gucci的兒子Aldo，於1953年為擴充業務進軍鞋履領域，推出以馬銜扣為裝飾的棕色及黑色男裝皮革loafer，當時品牌的紐約專門店開幕，Gucci Horsebit 1953馬銜扣loafer亦成了伴隨品牌進軍美國市場的象徵。

女裝與男裝loafer分別

Horsebit 1953馬銜扣鞋款推出後大受歡迎，代表了新一代的優雅格調，和不拘一格的休閒風尚。1960年代的女裝與男裝loafer的分別，在於前者的鞋形朝鞋頭收窄、鞋頭縫上兩條連接鞋底的針線，以及鞋跟較高。到了1970年代末，造型又回復男裝設計，鞋跟變矮以突顯中性美。直到1980年代，Gucci的Horsebit 1953馬銜扣loafer已成為一種身分的象徵，代表意大利製造的卓越工藝、美式戶外生活風格及英倫馬術運動等的結合，1985年鞋款更成為紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）的常設展品，崇高地位可見一斑。

柔軟皮革 鞋身輕巧富彈性

一直以來Horsebit 1953馬銜扣loafer配搭各式各樣的物料，包括麂皮、漆皮、珍稀獸皮及布料，設計亦經常與品牌特有的綠紅綠絲帶互相襯托。鞋款的卓越工藝是其深受歡迎的要點之一，這有賴於技巧嫺熟的意大利鞋匠，柔軟的皮革結構沒有鞋墊，因此鞋身輕巧且富彈性。時至今日，Horsebit 1953一直由品牌於意大利的自家廠房製造，沿用內縫工藝結合鞋底及鞋面，令鞋履經歷日常穿著仍然舒適耐用。

今年是Gucci Horsebit 1953馬銜扣loafer誕生70周年，找來全球品牌大使肖戰、演員兼品牌大使Paul Mescal擔任代言人。青靚白淨的肖戰固然官仔骨骨，半躺半坐在椅子上顯得慵懶時尚，另一邊廂滿臉鬚根的Paul Mescal 以T恤配黑褲，則顯得不覊浪蕩，兩者均展現出鞋款的時尚可塑度。●

查詢：Gucci 2524 4492（置地廣場店）

文：溫兆明

fashion news：簡約服飾襯經典袋款

自Gucci新任創意總監Sabato De Sarno上任以來，外界一直關注品牌風格的變化。除了Gucci Horsebit 1953馬銜扣loafer找來肖戰和Paul Mescal為代言人，將70年歷史的經典鞋款與簡約易穿的現代服裝完美搭配，品牌亦找來以大膽倡議見稱的音樂人Billie Eilish合作，演繹以環保創新物料製作的Horsebit 1955手袋，以及發布A$AP Rocky背上Gucci Jackie 1961側孭袋的照片，兩者同樣穿上休閒簡約服飾襯以經典袋款，示範品牌全新風格。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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