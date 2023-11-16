the buzz：專訪頭飾設計師Jennifer Behr 夢幻蝴蝶結 塑造影后造型

【明報專訊】女孩子在頭髮縛上巨型蝴蝶結的畫面，似乎只會在童話書中出現。頭飾設計師Jennifer Behr卻把這種夢幻造型帶到現實世界，她筆下的創作總充滿想像力，把閃亮的水晶、金色花朵、珍珠糅合其中，變成獨特的設計；同時亦正因為這些細節，令她的頭飾得到多位奧斯卡影后的青睞。

來自紐約的Jennifer Behr於2005年推出同名品牌，主打設計獨特的髮飾和首飾。在成為時尚設計師前，Jennifer曾修讀藝術史和學習雕塑，她的創作承載着過去時代的美學。選擇從藝術走進時尚界，Jennifer回憶說：「那時我想創造一些人們可以佩戴的東西，我先從設計帽子開始，隨後才愛上創作頭飾。它們就像珠寶，是一個很獨特的類別，亦能給佩戴者產生與別不同的感覺。」她認為頭飾不似衣服般受尺碼限制，所以更容易佩戴。

加入大量金色及珍珠元素

Jennifer筆下的頭飾流露着夢幻與浪漫主義，又帶點復古氣息，究竟她的創作靈感從何而來？「我喜歡欣賞油畫，在其中一個系列中，便參考了許多意大利早期的作品，加入了大量的金色及珍珠元素。」她亦會從搜尋面料的過程中攝取創作靈感，嘗試把不同的材料結合，運用裝飾細節元素，塑造出獨特的頭飾。也許有人會認為Jennifer Behr的頭飾設計相當華麗誇張，例如當中一款飾滿珍珠的巨型蝴蝶結，在襯托時是否難以駕馭？「別以為這些設計只適合於紅地氈般的隆重場合中才能佩戴，事實上像這款蝴蝶結髮夾也可以配搭白恤衫及牛仔褲，令造型看起來很chic！」她強調頭飾是可以每日佩戴的配飾。

踏入秋冬季度，Jennifer認為：「秋冬季度總離不開天鵝絨頭飾，既有冬天的感覺，又能與秋冬服飾互相配搭。」其次，亦可以嘗試佩戴頭箍，「除了蝴蝶結髮夾外，頭箍亦容易佩戴，而且予人舒適的感覺」。

從荷李活到亞洲的星級追隨者

翻開時尚雜誌或在Instagram上，不難發現不少荷李活以至亞洲的當紅女星，像Jennifer Lawrence、Nicole Kidman、Zendaya，以及亞洲觀眾熟悉的舒淇等，都曾佩戴Jennifer Behr的設計，不論是頭箍、蝴蝶結髮夾還是首飾，各自配搭出獨特時尚的造型。Jennifer又期待哪位女星佩戴她的設計？「Beyoncé！」相信有留意流行文化的話，都知道這位天后剛完成了Renaissance World Tour世界巡迴演唱會，而當中最令時尚迷津津樂道的，正是她華麗百變的舞台造型。Jennifer亦正好認識為Beyoncé巡迴演唱會的其中一名造型師。「品牌與很多名人及女星合作過，但始終未有機會為Beyoncé設計。我認為她擁有很漂亮的頭髮，她亦能駕馭充滿戲劇感的設計，例如巨型的耳環或是蝴蝶結頭飾。」●

查詢：連卡佛 2118 2288（中環ifc）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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