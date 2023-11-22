星洲直擊 藍寶石水晶太陽花腕表發布 村上隆：藝術捕捉時間流逝

【明報專訊】要數有「點石成金」能力的藝術家，村上隆是其中一個。由入屋的Uniqlo，到潮牌Vans、Supreme、Off-White，甚至Louis Vuitton，只要太陽花現身設計，大家都爭相入手。但疫情期間他幾乎無法交稅而瀕臨破產，卻也在同時推出了跟Hublot合作的太陽花聯乘腕表。在本月初Hublot的新加坡發布活動訪問中，自認為物理學迷的他大談對電影Interstellar、時空、藝術，以及跟品牌聯乘的看法。他特別提起參觀廠房時的感覺：「我只是喜歡這種廠房環境和在那裏工作的人」，讓他想起小時候跟爸爸到計程車維修車庫的回憶！

Hublot自2021年首次跟村上隆合作推出All Black全黑版太陽花Classic Fusion後叫好叫座，接力推出了Sapphire Rainbow藍寶石水晶殼彩色花花版、Black Ceramic黑陶瓷彩色花花版本，到今年中發表為Only Watch拍賣而設、以彩色寶石花花為造型的MP-15表款，配搭中置陀飛輪。最新發表的Hublot MP-15村上隆藍寶石陀飛輪腕表，可視為Only Watch的變奏版，表殼設計由彩色寶石改為藍寶石水晶。品牌跟藝術家的合作在疫情期間展開，但因疫情關係一直沒舉行大型活動，至現時疫情結束，村上隆終於現身並接受媒體訪問。

問：記者 村：村上隆

問：是什麼原因讓你決定與Hublot合作？

村：主要是因為Miwa Sakai（Hublot亞太區總裁），她多次向我提出合作的可能。這就是為什麼我說好（笑）！第一次我拒絕了，因為我不想合作並製作一種類似「封面」設計的產品。那對我來說會非常無聊。當Miwa再問我時，她保證可以自由做我想做的任何事情。我在2019年1月來到Hublot廠房，令人印象深刻，質量、潛力……然後我與Ricardo Guadalupe（Hublot首席執行官）和Miwa見面，達成合作條件。這大約是4年前，一切都是逐步進行。

問：你經常和不同單位合作，最喜歡當中什麼部分？

村：我喜歡參觀廠房！當我第一次與Louis Vuitton合作時，我獲邀請參觀他們的廠房Asnières，那是一個令人難以置信的環境，我喜歡那種氛圍、員工和體系。也許這是因為我的背景。當我還是孩子的時候，父親是計程車司機，有時我會和他一起去計程車維修車庫。那裏有一種類似的氣味，到處都是油。我只是喜歡那種廠房環境和在那裏工作的人！

捕捉和表達時間流逝 思考永恆與瞬間

問：能談談你與時間的關係嗎？

村：當你去一個藝術博物館，所有掛在那裏的作品都可能是已經死去的人創作的。對我來說，我就是利用自己有生之年為未來的觀眾創作作品。這就是我對時間的關係。我很喜歡觀看關於物理學，關於時間、空間和宇宙的YouTube視頻。你知道電影Interstellar嗎？我非常喜歡它，讓我思考如何超越這些可能。世界不是四維的，而是多元宇宙。基本上我是個物理學迷，時間對我來說有很深的意義。它是一種無法逆轉的流動，但同時也是一種我們可以利用和塑造的工具。在我的藝術中，時間是重要元素，我嘗試捕捉和表達時間的流逝，以及對於永恆和瞬間的思考。

問：在與品牌合作前，你對腕表有興趣嗎？

村：在我遇到Miwa前的一年，我與Louis Vuitton和一些日本雜誌合作過，當時那些雜誌認為我喜歡crossover，於是在LV合作以後，我獲邀請參加了很多活動，包括瑞士表展，我參加了該展覽舉辦的所有派對、晚餐和活動，這就是我進入奢侈腕表世界的方式。我也與日本獨立腕表品牌Hajime Asaoka合作，那讓我意識到腕表製造的複雜工藝與藝術非常相似，讓我非常感興趣。腕表和藝術品一樣可以存活100多年，任何可以留傳100年的東西都是強大的，我認為兩者相當相似。

問：你有沒有一些印象深刻的腕表？

村：那是我2003年首次參加Hublot派對時，看到了一枚看起來非常運動的全黑腕表。這在我腦海中留下非常清晰的記憶，所以後來我與Hublot的首次合作，便是一枚全黑腕表。

「狂熱收藏就像一種上癮」

問：你是否腕表收藏家？

村：老實說，我不是收藏家，但我可以理解收藏家的心態，因為我是個狂熱的陶瓷收藏家。當我購買藝術材料和陶瓷品時，我其實不需要買那麼多，但這就像是一種上癮。在藝術收藏中，如何在上癮和限制之間保持平衡非常重要。客戶有一個預算，但同時，他也有擁有收藏品的夢想。

視自己為指揮家

問：你如何詮釋Hublot提倡的「融合的藝術」（Art of Fusion）？

村：大約1年半前，NFT非常流行，很多人都投身於NFT藝術領域。然後facebook成為了Meta，每個人都覺得元宇宙是大家談論的焦點。我真的相信元宇宙，其中一個原因是我的孩子當時10歲，在疫情期間他是通過線上與他的遊戲朋友交流，這展示了元宇宙的重要。我覺得有時候藝術家過於堅持自己的核心價值觀，他們非常不妥協。但對我來說，你應該隨時準備接受變化，適應變化並將其與你已經建立的風格融合。融合就是將我相信的與現在的潮流結合起來。

問：在如此多的項目和委託作品中，你如何保持創作能量？

村：在疫情期間，我經歷了一些困難時期。我的公司瀕臨破產，我無法支付稅款，但公司成功渡過了這段時間。在這段時間，我們給予年輕一代發聲的機會，並邀請他們到工作室，以獲得新想法和新靈感，他們確實給予我們新生機。我視自己為指揮家，我不彈結他或其他樂器，只是指揮公司內外的「演奏者」。這些年輕一代給予我們力量和愉快的心情。

「給花朵加上臉，那就是我的角色」

問：你在普普藝術時代長大，在作品中如何反映？

村：當我還是大學生，英國藝術界有很大衝擊。例如Damien Hirst、YBA（年輕英國藝術家）運動正在興起，還有Jeff Koons的美國藝術。當時令我思考，這些藝術家都來了，那我在普普藝術、概念藝術、極簡主義和其他潮流之後，如何從日本文化中提取一些元素，使其變得流行？我認為可以表達日本的漫畫文化，儘管它非常複雜。它不僅僅是關於黑白繪畫，而是處於一個介於兩者之間的狀態，所有事物都是灰色的，顯示事物的現實。我的主題是1970、1980年代的日本漫畫，然後創作了Mr. DOB，大家都說它看起來像米奇老鼠，但實際上是受到日本漫畫風格的貓的靈感啟發。在國際上，這很難理解，但在本地卻非常重要。然後，我創造了超扁平，它經常被錯誤地與普普藝術比較，但實際上完全相反。

問：你的標誌笑臉花卉出現在新的MP-15腕表上，能告訴我們這朵花背後的故事嗎？

村：我在日本傳統繪畫方面取得博士學位，這風格的主題是冰雪、月亮和花朵，或者是花朵、鳥類和月亮，總是自然元素，從不涉及任何人類。如果我要使它受到西方的喜愛，我需要使一個人成為藝術作品的主角。所以我給花朵加上了一個臉，那就是我的角色，一朵花，但帶有人的元素。

問：你是否想將你創作的其他標誌角色如Mr. DOB、Kaikai、Kiki應用到腕表上？

村：我不知道（笑）！如果有人提出要求也可能會，但我還沒有收到這樣的提議。但目前發布的腕表品質如此高，我無法想像接下來會有什麼！●

招牌微笑花花 透視中置陀飛輪

Hublot MP-15村上隆藍寶石陀飛輪腕表將表殼、機芯和表盤高度融為一體。複雜的陀飛輪功能佔據傳統的表盤正中，為品牌首款量產中置飛行陀飛輪。陀飛輪周圍環繞着村上隆的標誌太陽花圖案，12片以藍寶石材質打造而成的花瓣構成表殼外形，造型大膽。腕表採用藍寶石表殼、藍寶石表背、藍寶石表冠以及半透明表帶。全新機芯提供150小時動力儲存，品牌設計了一枚客製化上鏈觸針，專為腕表而設。觸針可透過USB插口充電，將觸針置於表冠，即可輕鬆地為機芯上鏈100圈，令兩個發條盒上滿鏈。村上隆招牌微笑花花圖案中的活潑雙眼和燦爛笑臉，同樣在藍寶石水晶表面上呈現。為了令大家清楚欣賞陀飛輪的運作，時分指針從陀飛輪框架下方穿過指示時間。品牌移除了陀飛輪的上部橋板並作鏤空處理，營造懸浮視覺效果。腕表直徑42毫米，配搭一體式佩戴舒適橡膠表帶，限量50枚。●

查詢：2703 1808

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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