嶄新科技 精細工具 日內瓦製表工場法式品味

侏羅山脈--工場採用大量窗戶，方便採光，而遠處可見的法國東部侏羅山脈，更是品牌同名創辦人Louis Vuitton 1821年時的出生地。（品牌提供）

純白螺旋樓梯--大堂位置的純白螺旋樓梯向腕表平衡擺輪內的游絲致敬，而中間懸掛着品牌Objets Nomades系列家具、由Campana兄弟設計的Cocoon吊椅。（品牌提供）

開始組裝--每枚腕表由開始組裝到完成的時間不盡相同，可以由數個月到多於一年不等。（品牌提供）

24時區--表盤上設有24時區的Escale Worldtime腕表，由工匠以只有一條刷毛的精細畫筆塗上38種奪目色彩，工序極為仔細。（品牌提供）

【明報專訊】試想像一下當你踏進一個廠房，映入眼簾的先是Louis Vuitton Objets Nomades系列的家具，包括懸掛於不同高度、由Campana兄弟設計的色彩繽紛Cocoon吊椅，和下方雲朵形的Bomboca Sofa梳化，還有天然木牆上置有品牌行李箱手繪徽章的大型藝術品。你大抵會以為自己正置身LV的法國皮具或家具廠。原來這一切都是掩眼法，你身在的正是品牌位於瑞士日內瓦的La Fabrique du Temps製表工場。

因工作關係到訪過不少表廠，要數印象深刻的，LV肯定是其中之一。因為廠房看起來並不像其他品牌的機械工廠般，這裏更像是一個品牌展示室。大廳部分的各式現代家具旁，有陳列櫃展示品牌多枚精選腕表，令空間佈置更添品味。

2002年推出的Tambour系列，是品牌正式踏足高級製表的首個系列。為了實現構思複雜機芯以至破格的創意設計，品牌在腕表工藝與工匠雲集的瑞士日內瓦設立La Fabrique du Temps製表工場。現址廠房由2014年開始運作，並由Michel Navas和Enrico Barbasini兩位鐘表大師督導多名頂級專家和技術人員參與。而廠房在疫情期間經過改造，早前品牌在巴黎發布全新Tambour系列時，也同時公開廠房最新面貌。

室內設計結合鐘表元素、品牌文化

大堂位置的純白螺旋樓梯，明顯向腕表平衡擺輪內的游絲致敬，並引領訪客前往舉辦小型活動和接待客人的會客室。當中的家具、陳列櫃、經典行李箱、藏書和展示各種鮮亮和自然色調的Objets Nomades精品，也突出品牌跟旅行息息相關的風格和文化。

相比品牌其他工藝和產品工場，La Fabrique du Temps 固然屬年輕一輩，同時也有着嶄新的科技與精細工具。而品牌的鐘表部亦比其他歷史悠久的腕表品牌更少包袱，因而研創出備受收藏家青睞和同業認同的創新複雜機芯和高級腕表，如Spin Time機芯、Tambour Minute Repeater三問報時裝置和Escale Worldtime等，成功建立其自家特色。2016年，工場更獲得受日內瓦法律約束的獨立機構授予「日內瓦印記」，令LV成功躋身少數獲頒日內瓦印記腕表的品牌之列。最先獲得此印記的是Voyager Flying Tourbillon Poinçon de Genève飛行陀飛輪腕表，只有符合嚴格規定，並於日內瓦全人手製造的腕表，才能獲得這個權威印記。

獲授日內瓦印記腕表品牌

日內瓦印記最重要的精神，就是其腕表必須在日內瓦設計、組裝、調校、測試。最初印記僅針對機芯製作規定12項標準，但現時整個規章的要求更嚴格，除了機芯部分要求在邊緣、表面、孔洞及螺絲等作細節打磨，以及對表殼、隱藏式快調按把及螺絲等的規定外，每枚腕表在組裝後也必須經過為期7天的測試，測試項目包括精準度、防水能力、動力儲存和各項功能。

每枚高級腕表由一位製表師負責

工場設有圍繞整個空間的窗戶，以便有更好的採光環境，方便表匠進行極為精細的工序。窗外可看到法國東部的侏羅山脈，正是品牌同名創辦人1821年的出生之地。製表工序由研發開始，團隊仔細研究每款新設計、輪廓和技術裝置，繪製精準圖紙，再以硬蠟製作立體模型。原型通過後，便開始採購原材料和試驗生產。

部分高級腕表，每枚腕表的整個組裝過程會有一位製表師負責，當中涉及多種專業知識。無論是組裝表盤、手工潤飾零件，還是測試機械結構，工匠也會憑本能、經驗和智慧完成每個步驟。而另一些量產設計，則會由多位技術人員分工完成。

製作自家表盤、製表工具

除了製作機芯零件外，工場也會製作特別工具協助生產，以配合部分腕表需要的額外技術：例如在Tambour Slim Vivienne Jumping Hours腕表上鑲嵌鑽石、微型手繪和其他極為細緻的裝飾工藝；又如不靠指計來展示24個時區的Escale Worldtime腕表，則由工匠以只有一條刷毛的精細畫筆塗上38種奪目色彩。工場內的機械機芯均由數百個零件組成，部分零件可小至一粒鹽的大小，極為精細。

另外值得一提，雖然現時愈來愈多品牌自家製作機芯，但能自家製作表盤的卻非常罕見。LV在2012年收購了專業表盤製造商Léman Cadran，以便製作高級腕表的複雜表盤設計，是少數有能力自製表盤的品牌。每枚腕表由開始組裝到完成的時間不盡相同，可以由數個月到多於一年不等，但相同的是，所有腕表都會在出廠前仔細調校，確保走時精準！●

查詢：8100 1182

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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