showcase：秋冬系列 細味詩意 層疊布料化作溫暖擁抱

【明報專訊】作為愛馬仕的創意總監，Nadège Vanhee-Cybulski的作風絕對屬於低調一類，又因為愛馬仕的手袋實在是不少女士夢寐以求，令大眾焦點多落在配飾而非衣服之上。其實Nadège Vanhee-Cybulski的設計造詣一點也不可小覷，Hermès的二○二三秋冬系列就盡顯獨具匠心。

Nadège Vanhee-Cybulski於2014年加入愛馬仕，被任命為創意總監也快有10年，一直以來表現恰如其分，將愛馬仕的高雅、知性，以及馬術這些品牌價值運用得游刃有餘。然而從市場角度來看，多數女士們趨之若鶩的依然是品牌的手袋皮具，不過若只聚焦於Birkin和Kelly手袋，其實很容易錯過Nadège Vanhee-Cybulski內斂卻精巧雅致的服裝設計和心思。

圍巾化成擁抱身軀的手臂

愛馬仕的2023秋冬系列，整體就像散發着一種透入心房的暖意，系列用上紫紅、紅銅、火紅、銅棕、粉棕、黃銅和米色，有如冬日陽光灑在茂密紅葉山林時呈現的暖暖色調。金屬紗及閃金織花的紅、黃、棕色，則如夕陽餘暉將天空映照得漫天紅霞，夾雜反射在海面上的閃閃粼光。服裝的設計和剪裁同樣匠心獨運：以布料恰如第二層肌膚為概念，在身上層層疊疊，將布料化作溫暖的擁抱。例如衫身約只有6至8吋的極短外套，於領位綴有圍巾，穿上手袖後再將圍巾從腋下向頸項包裹，效果猶如「擬人法」一樣，將圍巾化身成擁抱着身軀的一雙手臂。即使縫在小羊皮大衣內的一件V領開胸衣，也於衫腳綴有如腰帶設計的長圍巾，穿法是將長圍巾從大衣腰間打開的洞伸出衣外，再環繞腰間打結，效果亦如被一雙臂彎從後抱着，設計概念雖然內斂低調，卻擁有令人細味的詩意。●

查詢： Hermès 2525 5900（中環店）

文：溫兆明

模特兒：Yumi F.（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：披上馬毛的小牛皮手袋

雖說Hermès的Birkin和Kelly是女士們的dream bag，但能令人心動的愛馬仕手袋又豈止兩款。品牌今季推出的Mini Médor Box，是個形態如陀螺的水桶袋，多個款式飾以不同材質。Mini Médor Box小牛皮手袋（$67,200）以特別皮革工藝技術縫製，中央束有頸圈形皮帶，並鑲嵌經典方錐飾釘。另一款Mini Médor Crin馬毛及Box小牛皮手袋（$97,500）則披上由假髮工匠悉心梳理的金色馬毛，束有Barénia小牛皮帶，並鑲嵌上碩大的鍍鈀金屬蛋面飾釘；此款另有黑色馬毛版本（$97,500），腰身束有鑲嵌方錐形鍍鈀金屬飾釘，以及金色蛋面飾釘的黑色小牛皮帶。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Showcase]