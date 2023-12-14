showcase：結合女裝剪裁 超越性別界限 冬季系列 男裝滲入婉約嫵媚

【明報專訊】提起時裝設計師Stefano Pilati，稍為資深的時裝迷定會記得他曾於二○○四年至二○一二年間擔任YSL創意總監，這個時期算是他事業上最輝煌的一頁。雖然二○一二年打後十多年間Stefano Pilati的表現有起有落，但有才華的人終究會受到肯定，最近他獲Kim Jones和Silvia Venturini Fendi的邀請，參與Friends of FENDI企劃，為品牌主理二○二三冬季系列。

2000年代能在時尚界呼風喚雨的，Tom Ford定必是其中一人。當年他一人主理Gucci和YSL兩大品牌且游刃有餘，創意及魄力都驚為天人。Stefano Pilati正是2000年加入YSL，負責男、女裝的成衣和配飾設計。當Tom Ford於2004年離任，Stefano Pilati隨即被委以品牌創意總監之重任，雖然前任為明星級設計師，但Stefano Pilati卻沒有因此怯場，並將糅合性感與幹練的設計風格注入品牌。Stefano Pilati於2012年與YSL分道揚鑣，並於同年加入Ermenegildo Zegna擔任創意總監至2016年。2017年他以自己的Instagram帳戶發布個人創新品牌Random Identities，品牌至今持續發展。然而自Stefano Pilati離開YSL後得不到之前的名氣和成就，直至今年被Kim Jones和Silvia Venturini Fendi邀請參與Friends of FENDI企劃，Stefano Pilati的名字才再次成為時尚界的焦點。

以友誼作為核心概念

Friends of FENDI乃由Kim Jones和Silvia Venturini Fendi發起，志在網羅多個各具特色的項目和系列，主張以真誠代替策略，以友誼作為核心概念，逾越奢侈品行業內各自為政的屏障。而Kim Jone作為時尚圈內人，其實一直對Stefano Pilati抱有高度評價，他稱：「Stefano是其中一位我最欣賞的設計師。我一直都很喜歡他的作品，他是我的榜樣，我一直受到他的啟發。他是朋友、創作靈感，也是能夠代表現代的設計師，他不斷展望將來，提出問題和解決方案，充分體現Friends of FENDI的精神。」

系列的概念是將米蘭與羅馬交匯，同時反映品牌的二元特質。米蘭的中產魅力與羅馬的自由風尚對碰，中產的謹小慎微與貴族的慵懶無憂相互交織。來自米蘭的Stefano Pilati來到羅馬的Fendi總部，對品牌的經典款式、素材和品味作出既嚴肅又有趣的詮釋，巧妙融合兩個不同的世界。系列的另一大特點，就是將男女裝在性別上的二元特質混搭，透過探索Fendi男女裝的傳統分野，帶領品牌超越性別界限，以破格前衛的方式表達獨特個性。然而Stefano Pilati的設計並非肆意把女裝男穿，而是將女裝做得英姿颯爽，男裝則滲入婉約嫵媚，例如男裝的方正利落結合女裝的曲線剪裁，為西裝帶來更柔和而寬鬆的感覺，西裝內襯以低胸絲綢或皮革吊帶背心，營造強烈反差卻又不失可穿度。●

查詢：Fendi 2530 5339（置地廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Choi Sun（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

editor's pick：皮革手袋 剛陽氣質

在Stefano Pilati主理的Friends of FENDI 2023冬季系列中，男裝帶有嫵媚細節，女裝則性感幹練，散發着男性的豪邁氣息，以至品牌經典袋款Baguette在系列中也變得中性起來。設計為color block色塊效果，採用柔軟的納帕皮革製成，原本設於開蓋位的FF金屬扣轉移到袋身兩側，當手袋夾在腋下時能清晰可見，肩帶粗幼和造型又像極男士皮帶，隱晦帶出一股男性的剛陽氣質。●

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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