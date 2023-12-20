Watch News：工匠耐心鑄造 表盤上的圓桌騎士

18K玫瑰金鑄造--每個騎士的樹脂模型均按比例仔細製作，再用上18K玫瑰金，工匠需要花上1至3天的時間耐心鑄造。（品牌提供）

【明報專訊】「圓桌」是平等的象徵，一席一座同樣重要，無高低之分。Roger Dubuis自2013年推出的圓桌騎士系列腕表亦像是一張圓桌，雲集了腕表設計師、製表師和精益求精的工匠，每個人也為做工精湛的腕表出一分力。這次最新推出的Knights of the Round Table腕表，精湛地刻劃出活靈活現的冰封場景和角色。

12名微雕騎士的姿態栩栩如生，動感十足。每名騎士展現出鮮明個性，宛如瞬間定格在冰封的表盤上。為了還原騎士最真實的形象，設計遵循複雜而精細的嚴格工藝流程。從最初的草圖開始，每名騎士的樹脂模型都按比例仔細製作，立體掃描後再以18K玫瑰金鑄造成高6毫米的騎士。工匠需要花上1到3天的時間，耐心鑄造每名騎士，打造寶劍或盔甲的細節。

從表盤外圍開始，品牌採用Murano玻璃工藝，利用一圈透明的冰藍色玻璃框住整個畫面。為了實現逼真的色調，工匠以6個月研究和試驗製作。冰藍色玻璃也被用於主表盤上，表現湖泊中破裂的板塊。為了呈現出粉雪紛飛、在空中閃爍的效果，「冰塊」上覆以霧面效果的Limoges瓷器。

腕表的45毫米表殼採用大馬士革鈦金屬製成，向數個世紀前的古老鋼鐵工藝致敬。鐵匠把多塊第2級和第5級鈦板堆疊在一起，然後將「鈦板」推入極高溫的火爐。金屬在烈火中經過猛烈鍛打，重複加熱和壓碎以伸展和成形，最後將金屬浸入酸性溶液中，2級鈦金屬上的層次開始顯現出來，形成引人注目的波紋，貫穿整個金屬表殼。●

查詢：2918 9368

文：張曉冬

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