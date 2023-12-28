the buzz：45年本地潮牌復歸 重遇港日混血初戀情人

Y2836LH解構：全新限量版Y2836LH運動鞋，設計糅合Yasaki及Leather Healer兩者所長。物料亦有提升，採用foam wedge緩震中底及rebounce高彈性鞋墊。鞋身特別採用內外不對稱的3M反光logo設計，並以皮革配件作點綴。品牌同時推出限量版復刻保齡球袋。（Yasaki×Leather Healer Y2836LH運動鞋 $980限量450對、復刻保齡球袋 $980限量450個）（品牌提供）

【明報專訊】Yasaki這個本地運動品牌，曾於1980至1990年代的香港風靡一時，成長於那個年代的小孩子、年輕人，不少人都穿過品牌出產的運動鞋。最近品牌重新啟動並推出新品，《明報》life&style趁機與同期成長的讀者緬懷一番，回望那些年的青春；也訪問了Yasaki的第3代主理人Eric Chan，讓新一代了解這個45年本地品牌的前瞻與未來。

Yasaki×Leather Healer限定波鞋

跟很多七八十後香港人一樣，家境一般的記者，小時候已經仰望Nike、Adidas和Puma等歐美品牌運動鞋，可是長年穿的，卻是上體育課的同一雙白飯魚。直至父母願意購買第一雙有牌子的運動鞋，那就是Yasaki。當時年少，覺得Yasaki的發音是日文，又有很多本地影視藝人包括梁朝偉穿著，總算是「名牌」吧。當然，在父母的有限資助下，Yasaki只用作「止咳」，心底最嚮往的，還是一眾歐美品牌的運動鞋，例如Nike的Cortez（《阿甘正傳》中阿甘穿的跑鞋）、Adidas的Superstar或Puma的Suede Classic等。

及至記者長大後，以上提及的鞋款或更多其他型號和品牌都統統擁有過，甚至是由時尚品牌出品，售價昂貴得多的luxury sneaker也穿過。但隨着物質生活愈豐裕，人對波鞋的感覺就愈像情場老手一樣，覺得很難遇到能令你心動，非擁有不可的一雙波鞋；直至Yasaki最近重新啟動，推出與Leather Healer聯乘的新作Y2836LH運動鞋，剎那間就像情場老手再遇初戀情人，發現她不但沒有變老，風采更勝往昔，不禁令老手一臉腼腆，也忍不住上前問句：「最近好嗎？」

1970年代看準中價市場冒起

與「舊情人」再續前緣前，先回顧一下品牌的歷史往事。時為1978年，Yasaki由經營運動鞋代理的陳志軒和他的日本生意伙伴矢崎（Yasaki）一同成立。陳志軒本身代理德國運動鞋，當初創立Yasaki，源於兩人看準1970年代本地中價球鞋市場的真空和潛力。品牌全盛時期是1980至1990年代，當時批發客戶過千，遍及香港、東南亞、東歐、中東及南美洲，年售超過200萬對運動鞋，一時間Yasaki標誌着香港運動及潮流文化的興起。

後來品牌沉寂一時，直至多年後的2022年8月在Instagram上開立帳戶，開始舉辦和參與一系列推廣活動，到今天還重新推出聯乘鞋和袋。對於重啟舊品牌，第三代主理人Eric說：「對我來說，要活化一個品牌，本身的好處是有它的根基和歷史，亦有一班捧場客，這是它的優勢。但同樣地，普羅大眾對它已經有既定印象，因此品牌也有自己的『包袱』。所以要活化一個舊品牌，最大的困難是要盡用它的故事，令到既可以很恰當地告訴新一代我們新的定位和形象，又不會偏離歷史太多，這個要拿捏得很好，是一個很好的sweet spot。」

開IG 搞活動 10個月籌備復出

究竟重新推出品牌前，投入了多少心力和時間來部署？Eric補充：「今次我們籌備了超過10個月，大家一起討論概念和設計，用了很多時間蒐集資料，例如找回很多以前的catalog，和公司的舊同事了解當年我們為何會出這個款式、選擇用料等。透過資料蒐集去研究，如何為今次的產品注入新的設計元素。」

那些年回憶+簡約日系

今時今日，運動品牌市場競爭之激烈，與當年相比可謂天淵之別。回顧當年，Yasaki看準中價市場的策略固然聰明，多年後的今天又承着那些年的回憶而來，同樣是個極大賣點。但除此之外，還有什麼過人之處可以突圍？Eric回答：「Yasaki除了有集體回憶之外，其實我們在上世紀七八十年代的款式，現在看來也很時尚簡約，帶點日系感覺，很有港日混血兒、港日混血品牌的味道，這些都是我們跟其他香港品牌不同的地方。」

他又表示，品牌在新產品上改良，希望讓新一代感受到昔日Yasaki的設計味道之餘，同時覺得品牌可配襯出時尚造型。品牌的新定位亦不再局限於鞋、袋，期望有很多跨界別合作，例如是跟不同的產品或品牌合作，變成一個生活風格的品牌。甚至將來跟本地或海外的藝術家、畫家，甚至音樂人、紋身師等合作，為不同產品注入新生命。

運動鞋伙拍皮鞋 對比感交錯

談到今次聯乘Leather Healer推出的運動鞋Y2836LH，是舊款YM-2836的復刻版，品牌為何會選這個型號？又為何與Leather Healer這間classy的男裝select shop聯乘合作？Eric說：「這次的crossover，我們想帶出一個很強的contrast交錯感覺，就是說『一個舊的品牌和一間新的select shop』；或『一個sport wear、sport shoes和一個men's fashion皮鞋』的contrast。Yasaki和Leather Healer好像大纜扯不上，但因為大家對鞋履都很有熱誠，就是這個觸碰點促成了今次的聯乘。」

他又補充：「在設計的時候，我很記得Wayne（Leather Healer的主理人）說過，皮鞋最重要就是收腰（鞋腰），如果鞋腰收得好，鞋就好看。我很記得他這句說話，所以突然想起在Yasaki整個library的眾多鞋款中有相對收腰款，所以就選了YM2836這個款式作藍本。這個鞋款比較包腳，鞋頭較尖，容易配搭衣服，加上Wayne和設計師的意見，注入了很多Leather Healer及men's fashion的元素，兩邊不同單位對於鞋的看法形成了一種chemistry，從而創作了今次的作品。」

與Leather Healer聯乘後，品牌還有什麼新動向？Eric說：「很開心在2023年尾完成了這個大家都覺得好玩的project及launch event，我們正為2024年計劃不同項目，期待與不同類型的artist或單位合作，不久將來會和另一個品牌crossover，亦繼續與Leather Healer合作。更開心的是經過這次的launch，有些外國的select shop開始留意及與我們洽談，有機會將Yasaki帶到他們店中。所以2024年，我們的另一目標是帶Yasaki走進不同國家或fashion city，讓更多人看到我們的新產品。」●

查詢：Yasaki Instagram@yasaki.official

文：溫兆明

編輯：黃振宇

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