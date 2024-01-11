the buzz：與潮牌舵手藤原浩合作 Pokémon游走經典手袋

【明報專訊】有說君子之交淡如水，朋友間沒有什麼利益轇轕，當然少了見利忘義的可能，友誼更易維繫。甚至有時朋友間惺惺相惜合作共事，往往會有一加一大於二的驕人成果。Friends of FENDI就是一個以友誼為核心的企劃，跨越行業屏障，與不同友好一起think out of the box，創作出乎意料的作品。企劃最新合作對象乃潮牌FRGMT（fragment design）的舵手：裏原宿之父藤原浩，還有可愛的寶可夢（Pokémon）角色坐鎮別注系列！

由Fendi兩大主腦——Kim Jones和Silvia Venturini Fendi親自策動的Friends of FENDI企劃，今次找來跟Kim Jones亦師亦友的藤原浩合作，他稱：「我於1999年的倫敦初見藤原浩，還需明言嗎？他是我最敬愛的榜樣之一。他是日本夜店文化以至青年時尚和街頭潮流的啟蒙。我一直熱愛日本，對我自身和設計均帶來重大影響，其中很大一個因素就是藤原浩。」由此可見藤原浩某程度上是Kim Jones創作的啟蒙者之一。至於對Silvia Venturini Fendi而言，這次合作也別具意義。「我們的手袋造型本身就是一個標誌，極具品牌代表，工藝則是構成品牌形象另一個重要元素。我們從不過分拘泥於任何一方，而是享受以嶄新手法表揚兩者！藤原浩透過FRGMT和寶可夢為品牌手袋和工藝譜寫鮮明的歷史，將手袋變成迷你的流行紀念碑。」

專為龍年加入迷你龍 快龍

藤原浩擅於將時尚、音樂、藝術以至運動鞋及產品設計等多種創作媒介結合，極具前瞻的他還以不同形式與各大品牌聯乘，多年來塑造出現今全球時尚的合作常態，其作品也一律令時尚潮人趨之若鶩。今次FENDI與藤原浩主理的FRGMT攜手合作，為龍年推出寶可夢別注產品，小量服裝以外，以FENDI的經典手袋為主，並再分為兩個系列。第一個是FENDI×FRGMT×寶可夢，FENDI辨識度最高的經典設計與Pokémon合而為一，落在Peekaboo及Baguette等男女裝袋款。設計元素除FF標誌以外，還有專為龍年而加入的龍屬性寶可夢，它們是迷你龍、哈克龍及進化到最後的快龍。店舖在系列發售期間會以快龍作佈置，位於成都的pop-up store更如主題樂園一樣，相信FENDI或寶可夢的粉絲看見會樂透半天。在手機遊戲Pokémon Go中的數碼化身，亦同樣增設FENDI服飾。若Pokémon非閣下那杯茶，那另一個系列FENDI×FRGMT的FF fragment圖案，或將品牌主調啡色襯以別出心裁的鮮黃色別注手袋，應該足以令時裝迷心動。●

查詢：Fendi 2918 9665 （太古廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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