the buzz：與潮牌舵手藤原浩合作 Pokémon游走經典手袋

【明報專訊】有說君子之交淡如水,朋友間沒有什麼利益轇轕,當然少了見利忘義的可能,友誼更易維繫。甚至有時朋友間惺惺相惜合作共事,往往會有一加一大於二的驕人成果。Friends of FENDI就是一個以友誼為核心的企劃,跨越行業屏障,與不同友好一起think out of the box,創作出乎意料的作品。企劃最新合作對象乃潮牌FRGMT(fragment design)的舵手:裏原宿之父藤原浩,還有可愛的寶可夢(Pokémon)角色坐鎮別注系列!

由Fendi兩大主腦——Kim Jones和Silvia Venturini Fendi親自策動的Friends of FENDI企劃,今次找來跟Kim Jones亦師亦友的藤原浩合作,他稱:「我於1999年的倫敦初見藤原浩,還需明言嗎?他是我最敬愛的榜樣之一。他是日本夜店文化以至青年時尚和街頭潮流的啟蒙。我一直熱愛日本,對我自身和設計均帶來重大影響,其中很大一個因素就是藤原浩。」由此可見藤原浩某程度上是Kim Jones創作的啟蒙者之一。至於對Silvia Venturini Fendi而言,這次合作也別具意義。「我們的手袋造型本身就是一個標誌,極具品牌代表,工藝則是構成品牌形象另一個重要元素。我們從不過分拘泥於任何一方,而是享受以嶄新手法表揚兩者!藤原浩透過FRGMT和寶可夢為品牌手袋和工藝譜寫鮮明的歷史,將手袋變成迷你的流行紀念碑。」

專為龍年加入迷你龍 快龍

藤原浩擅於將時尚、音樂、藝術以至運動鞋及產品設計等多種創作媒介結合,極具前瞻的他還以不同形式與各大品牌聯乘,多年來塑造出現今全球時尚的合作常態,其作品也一律令時尚潮人趨之若鶩。今次FENDI與藤原浩主理的FRGMT攜手合作,為龍年推出寶可夢別注產品,小量服裝以外,以FENDI的經典手袋為主,並再分為兩個系列。第一個是FENDI×FRGMT×寶可夢,FENDI辨識度最高的經典設計與Pokémon合而為一,落在Peekaboo及Baguette等男女裝袋款。設計元素除FF標誌以外,還有專為龍年而加入的龍屬性寶可夢,它們是迷你龍、哈克龍及進化到最後的快龍。店舖在系列發售期間會以快龍作佈置,位於成都的pop-up store更如主題樂園一樣,相信FENDI或寶可夢的粉絲看見會樂透半天。在手機遊戲Pokémon Go中的數碼化身,亦同樣增設FENDI服飾。若Pokémon非閣下那杯茶,那另一個系列FENDI×FRGMT的FF fragment圖案,或將品牌主調啡色襯以別出心裁的鮮黃色別注手袋,應該足以令時裝迷心動。●

