1994年初代腕表驚喜現身 雕刻大師示範製表工藝

【明報專訊】當一般人談論或購買一枚腕表時，通常也是看設計外形和機芯功能，但對於高級製表品牌來說，那些看似沒實際功能的機芯打磨和修飾，才更能突顯品牌對工藝和細節的講究，奠定身價，正所謂「贏就贏在呢啲位」。

A. Lange & Söhne最近在港舉辦展覽，特別請來雕刻大師Robert Arnold親自坐鎮示範製表工藝，更明言：「如果你已購買品牌的腕表，可以向我們查詢是哪位雕刻師的作品，並取得證明卡！」

A. Lange & Söhne在東西兩德合併後重組品牌，直至1994年首次推出腕表Lange 1、Saxonia和Arkade，今年正正是30周年紀念。剛於中環置地廣場舉辦Never Stand Still展覽，更將品牌代表作帶來香港。

來自德國Dresden的製表師Ferdinand Adolph Lange早於1845年已創立自家製表廠，為Saxonia地區的製表業奠定基石。他製作的精準懷表一直備受世界各地藏家追捧。在第2次世界大戰後，其百年基業遭東德政權收歸國有，但Ferdinand Adolph Lange的曾孫Walter Lange把握機遇，在柏林圍牆倒下後的1990年開始復興之路，成立A. Lange & Söhne。A. Lange代表其曾祖父，Söhne在德文中解作兒子。時至今日，品牌已研發出71款自製機芯，每年出產數千枚高品質腕表，主要以金質或950鉑金製成，並全數搭載手工組裝機芯。

重點展品：30年前面世表款

雖然展覽剛於昨日完結，但品牌帶來的代表作絕對讓人回味，好像置於展覽門口位置的巨型Lange 1 Moon Phase腕表絕對是展覽的矚目焦點。現場設有德國不同城市著名地標的互動展示裝置，訴說品牌的悠久歷史與深厚傳統，裝置兩邊則分別展出Ferdinand Adolph Lange年代製作的懷表，和品牌重組後在1994年首次推出的3款腕表Lange 1、Saxonia和Arkade，而Lange 1更是腕表界中首款配備大日曆顯示的腕表系列。

除了Lange 1和Saxonia以外，品牌現時另有4大腕表系列Zeitwerk、1815、Richard Lange和Odysseus，每個系列均有獨特的幾何設計細節及表盤佈局。例如Zeitwerk系列將Lange 1的大日曆設計元素延伸到精準的時分跳字裝置，展覽場內更展示了結合報時功能、設計複雜的Zeitwerk Minute Repeater腕表；而最年輕的Odysseus系列則是在2019年面世，走運動路線，配搭鏈帶設計（也是品牌少數使用鈦金屬製作表款的系列），貼合高級運動表的潮流。同場亦展出不少難得一見的表款，如具備時分秒三重追針裝置的Saxonia Triple Split腕表，以及品牌至今最複雜的腕表：2013年限量推出6枚的Grand Complication腕表，集大小自鳴、三問報時、萬年曆、附跳秒裝置的追針計時功能於一身。

擺輪夾板雕刻工藝

除了複雜功能，品牌對機芯的裝飾打磨同樣重視，其中手工雕刻的擺輪夾板正是品牌機芯的重要特徵。雕刻大師Robert Arnold特別由總部飛到香港，分享雕刻心得，讓參觀者近距離觀賞手工雕刻擺輪夾板，體驗當中美學、細緻手藝及創意。「我在2019年加入品牌之前接受過鐘表訓練，來到Lange之後開始鑽研雕刻工藝。在細小的夾板上雕刻，最難是一開始在外圍雕刻直線，勾劃邊框，所以在最初一年半的訓練中，最先要學的就是雕刻直線。至於邊框內的花紋，反而可以隨心一點。要完成一塊夾板雕刻大約需要30至40分鐘，因為需要長時間集中精神，透過顯微鏡工作，每完成兩個雕刻便會停下來，看看廠房外遠處的山景，讓雙眼休息。」

Robert續指，部分雕刻時用到的工具，也是由廠房自行製作；而品牌每年大約需要雕刻5000枚擺輪夾板，均由廠房內的5個雕刻大師完成。「我們也接受擺輪夾板的訂製雕刻服務，在夾板的尖端位置刻上個人英文字簡寫，並可以選擇指定的雕刻師。如果你已購買品牌的腕表，更可以向我們查詢是哪位雕刻師的作品，並取得證明卡！」

心形凸輪帶動 鉑金版萬年曆腕表

今次的展覽並沒有帶來全新表款，但也帶來了去年下半年發表的最新作：Lange 1 Perpetual Calendar腕表，這是繼2021年推出的18K白金殼搭配實心18K玫瑰金表盤和18K玫瑰金殼搭配銀灰色表盤後，新增的950鉑金表殼搭配黑色表盤款式，襯托配備日／夜指示的月相顯示。為了延續Lange 1系列的偏心式表盤、所有功能不重疊顯示的設計，製表師研發出能夠在每個月底立即向前推進的外圈跳動月份環。此結構難度非常高，因為在確保表盤的其他功能佈局跟原本的Lange 1對應外，大型的外圈圓環必須在每次月份更替時準備地轉動30度。此結構背後是由一枚心形凸輪帶動，凸輪在整個月份期間累積能量，以便在每月最後一天的午夜時提供所需動力推動圓環。腕表直徑為41.9毫米，表盤外圍的月份環內，大日曆和閏年顯示的數字與黑色背景形成鮮明對比。所有日曆顯示均以瞬跳方式切換，隨時提供準確讀時，並可透過校正器統一或單獨調校。在正確調校後，此機制每年自動轉換，確保2100年前均可準確顯示月份。

腕表上的月相顯示亦特別添加了日/夜顯示功能，由兩層結構呈現，上層是由兩個18K白金月亮組成的轉盤，按照月球約為每29日12小時44分3秒的朔望軌道，高度還原真實的月相，每隔122.6年才需校正一天。下方則是一枚漸變藍色的實心18K金天體圓盤，每24小時自轉一圈，亮藍色代表日間，晚間則以深藍色顯示，象徵日夜時間。

透過藍寶石水晶底蓋，L021.3型機芯一覽無遺，此自製機芯由手工精心潤飾，並經二次組裝而成，當中技術特徵包括附鉑金950擺輪的21K金單向自動上鏈擺陀、50小時動力儲備，以及每小時21,600次擺頻的擺輪。機芯上亦可找到品牌機芯的其他特色，包括由未經處理的德國銀製造並飾有格拉蘇蒂羅紋的夾板和橋板、5個由藍鋼螺絲固定的黃金套筒、配備鵝頸式微調振頻槓桿的手工雕刻擺輪夾板。●

查詢：2462 2538

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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