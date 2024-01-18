the buzz：融合設計與藝術 藝術家重新演繹經典袋款

【明報專訊】藝術與設計界線模糊，兩者之間的分別亦被討論過無數次，人們普遍得到的結論為：藝術更着重啟發觀賞者，設計則更着重傳達信息或解決問題。若此結論屬實，那麼能夠將藝術與設計融合將會是一件何等美妙的作品？Dior的Dior Lady Art企劃來到第8回，目的也甚為清晰，就是讓藝術家重新演繹Lady Dior這個經典袋款，以將藝術與設計兩者相融，並將手袋昇華到一個更高的層次。

Lady Dior手袋作為Dior的一個時尚標誌，品牌一直讓它不斷蛻變，以保持其崇高地位，Dior Lady Art就是其中一個重要企劃，至今已經是第8回，每次企劃邀請合作的藝術家都分量十足。這次有來自世界各地、風格各異的12個藝術家單位（主圖左至右、上至下），分別為英國的Gilbert & George和Michaela Yearwood-Dan，美國的Hilary Pecis、Jeffrey Gibson和Mickalene Thomas，羅馬尼亞裔藝術家Mircea Cantor，喀麥隆裔藝術家Ludovic Nkoth，加拿大韓裔藝術家Zadie Xa，兩名來自韓國的藝術家李健鏞和河鍾賢，日本的森萬里子，壓軸則為中國的徐震。

Gilbert & George經典肖像躍然袋上

相信稍有涉獵現代藝術的讀者，一定會聽過Gilbert & George這個響噹噹的名字，這對藝術雙人組結緣於1970年代，到1980年代聲名大噪。他們擅長從現世的痛苦與快樂中汲取靈感，透過藝術作品回應人文議題，作品風格則大膽鮮明兼離經背道。今次他們設計了兩款Lady Dior手袋，分別飾有兩人的經典肖像，而手袋背面則印上立體標語Love Always And Allways（大愛常在）。同樣來自英國的90後藝術家Michaela Yearwood-Dan，則以色彩和筆觸狂野的風景畫見稱，她將自己強烈而纖細的風格應用於兩款Lady Dior特別版手袋中，利用豐富多樣的織物和飾珠，將自己作品化為手袋上的立體圖騰。

來自美國的Hilary Pecis喜以普普藝術的筆觸，及以現代視角重塑靜物畫，她演繹的Lady Dior利用層層疊疊的飾珠、寶石、亮片，塑造了一片奼紫嫣紅的刺繡花園。Jeffrey Gibson的作品充滿美洲原住民傳統工藝，以及大膽迷幻的普普藝術美學，他構思的全新手袋採用了傳統珠繡工藝。Mickalene Thomas的作品探索女性魅力和力量，充滿女性主義的意象，因此自2018年起與Dior有多次合作。雙方在今次企劃再度擦出創意火花，她從自己的作品中汲取靈感，並將部分元素以嵌花細工、拼接和3D打印等技術移植至手袋上。

藏於手袋中的秘密畫廊

羅馬尼亞裔藝術家Mircea Cantor以令人回味的隱喻影片和混合媒體裝置而聞名，他的作品反映了一種廣泛的世界觀，既樂觀又尖銳。他創作的兩款Lady Dior手袋披上黑色和米色皮革，綴飾的刺繡乃美麗的伊甸園意象，其靈感來自藝術家的祖國羅馬尼亞的傳統背心。出生於喀麥隆的Ludovic Nkoth自13歲移居美國，作品以移民、家族史和離散的生活等為主題，他的肖像畫色彩和紋理互相交疊，表達刻苦自強背後糾葛複雜的情感故事。他設計的手袋外在精雕細琢，襯裏則暗藏其作品，猶如藏於手袋中的秘密畫廊，帶來錦上添花的驚喜。Zadie Xa的創作以自身為女性的個人經歷出發，主要探索歸屬感、身分認同和文化融合的問題。她的Lady Dior飾滿韓國傳統螺鈿（Najeonchilgi）， 並透過極具現代感的視角重新演繹這門手工藝。

至於4名植根於亞洲的藝術家，第一位是韓國行為藝術先鋒之一的李健鏞，他以實驗手法演繹經典的Lady Dior手袋，其中3款採用粗獷、有機的形式，以顏料和天鵝絨等素材組合，呈現不同的紋理和浮雕質感。另一位韓國藝術家河鍾賢，作品近似單色畫，在光線下卻綻放絢麗色彩。他的Lady Dior取材自其經典畫作，以高訂工藝巧妙地用上多種素材並呈現微妙色差。來自日本的森萬里子利用最新科技，以多元化的視角對生命、死亡、重生、宇宙和靈性提供個人的解讀，她設計了3個充滿未來主義的Lady Dior手袋。最後是來自中國上海的徐震，其作品融合社會學和歷史學， 以不失幽默的手法顛覆工藝和原創的觀念，他以金色及銀色的短語和感嘆號綴滿手袋，金碧輝煌的外相蘊含大量寓意。●

查詢：Dior 2524 8277 （置地廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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