watchout：高級訂製時裝×高級腕表 霜金工藝散發星光

設計師--Tamara Ralph最為人熟悉的設計是為Meghan Markle與哈利王子訂婚時穿著的裙子，亦是近百年來首位得到法國高級時裝公會認可、應邀參加巴黎高級時裝周的英國品牌創意總監。（品牌提供）

拼砌金屬色塊--Tamara Ralph設計的裙子跟Audemars Piguet聯乘腕表一樣，以不同色調的金屬色塊拼砌而成。（品牌提供）

【明報專訊】2024春夏高級訂製時裝周正在巴黎舉行，除了大家較熟悉的法國品牌外，還有出身於澳洲，現時以英國為設計基地的設計師兼同名品牌Tamara Ralph。Tamara Ralph除了在騷場上展示以多種質感推疊細節的高訂時裝，更吸引大家目光的可能是模特兒腕上的閃爍飾物——跟Audemars Piguet聯乘推出的全新Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪限量版腕表。

Tamara Ralph在2022年開始，創立同名高級訂製時裝品牌並出任創意總監。她曾為Beyoncé、Rihanna、Angelina Jolie、Bella Hadid等設計服裝及飾物。早於2014年，她已成為近百年來首個獲得法國高級時裝公會認可、應邀參加巴黎高級時裝周的英國品牌創意總監，也是當時全球應邀於巴黎舉辦高級訂製時裝騷的3位女性創意總監之一。不過，更多人認識她的名字，可能是源於Meghan Markle跟哈利王子訂婚時穿著的裙子是出自Tamara Ralph之手。

漸變金色表盤富層次

今次並非Tamara Ralph跟AP首次合作，早在2020年雙方便以多款腕表搭配時裝，在其2021春夏成衣系列中亮相。今年再度攜手，則以飛行陀飛輪限量版腕表呼應她的高訂時裝。Tamara Ralph說：「我將個人品牌與AP的精髓及工藝凝聚於設計之中。品牌的精密製表工藝，成為我揮灑創意的舞台。我對高級訂製時裝的質感、色彩及設計技藝，講究豐富材質、獨到用色與極致的準確度等特點，融入到限量版腕表的設計。」Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪限量版腕表的設計結合豐富創意、優雅氣質與女性魅力，18K玫瑰金表殼經「霜金」珠寶工藝裝飾，閃爍不同光澤，搭配漸變色調多層次表盤，就像獨特的藝術品。以此腕表作為高級訂製時裝的配襯飾物，正正展現高級製表與高級訂製時裝同樣重視工藝的本質。

黃金捶擊技術源自佛羅倫斯

霜金工藝源自歷史悠久的佛羅倫斯黃金捶擊技術，經意大利珠寶設計師Carolina Bucci重新演繹及品牌工匠的巧手轉化，霜金工藝於2016年開始在腕表上重現。工藝師用鑽石捶具，輕輕捶擊K金表殼，在其表面鑿出微小凹陷，令金屬在燈光下散發出寶石般的閃耀光芒。Royal Oak表殼的八角形表圈斜邊經亮面拋光，輪廓分明，與表殼側面的霧面打磨形成對比，加強視覺對比效果。經霜金處理、霧面打磨與亮面拋光等精修裝飾的表面必須細心精整，才能呈現整齊劃一的效果，帶來高級的質感。

鑽石點綴飛行陀飛輪

Tamara Ralph的訂製時裝以多種質感堆疊細節，此靈感亦演繹成多層次的表盤。四片重疊的環形玫瑰金底板猶如陣陣漣漪，從6時位置飛行陀飛輪向外擴散。每層表盤呈現不同色彩，由中央棕色、古銅到外圍的金色，演繹和諧的漸變色調，各種顏色分別以電鍍或漆藝製成。表盤的太陽紋緞面裝飾就像從指針放射而出，每層筆直對齊。每片環形底板的外緣均以纖細鑽石拋光金絲勾勒而成，加強表盤的深度質感，做工精細。18K玫瑰金時分針內填熒光塗層，在黑暗中醒目易讀。立體玫瑰金AP標誌設於12時位，為了保持腕表的簡潔和諧，表盤並無設置時標。

限量版腕表搭載品牌自製的2964手動上鏈機芯，6時位置配搭不停旋轉的飛行陀飛輪。陀飛輪是一種細緻輕巧的高級複雜功能，機芯的擺輪和擒縱系統裝配於不停旋轉的微小框架上，每分鐘旋轉一圈，可抵消地心引力對零件的影響，提高腕表走時精準度。飛行陀飛輪跟傳統陀飛輪的分別在於飛行陀飛輪沒有上層夾板的遮蔽，大家能直接鑑賞機芯運作，而陀飛輪的偏心式圓盤上鑲飾19顆明亮式切割美鑽（總重約0.04卡）。

翻到表底，防炫光處理的藍寶石水晶玻璃底蓋內，背面夾板以別致的五環圖案裝飾，就像從飛行陀飛輪背面向外散發的漣漪，與腕表正面的環形表盤呼應。表底外框經霧面打磨與拋光倒角交錯處理，並刻有Royal Oak Concept Limited Edition（皇家橡樹概念系列限量版）字樣。六角形表冠呼應表圈上的六角精鋼螺絲，並鑲飾了半透明凸圓形藍寶石，為表殼的整體設計增添一抹優雅女性氣質。

新表配搭古銅色手工縫邊「大方格鱗紋」鱷魚皮表帶，並附有一條與表盤中央同色的棕色鱷魚皮表帶，讓大家可根據心情或場合轉換造型。兩款表帶均呈珠光質感，散發優雅女性魅力。AP在新表發布同時，也預告雙方的合作只是2024年的序幕，未來還將有更多驚喜，叫大家拭目以待！●

網址：www.audemarspiguet.com

tamararalph.com

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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