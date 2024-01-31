龍年生肖腕表 雕刻飛龍 活靈活現 盤旋指針與齒輪之間

蒔繪工藝--在製表領域中，甚少品牌同時駕馭金藝與漆藝，Chopard屬當中表表者。品牌L.U.C XP龍年蒔繪腕表表盤採用日本傳統蒔繪工藝繪製，點綴金粉和珍珠貝母鑲嵌，由蒔繪工藝大師在日本手工製成。（品牌提供）

【明報專訊】相比其他農曆年的生肖，龍代表尊貴、吉祥，其猛龍形象甚有氣勢，比其他各個生肖都更受歡迎。今年以「龍」為主題推出的腕表，數量也比以往其他生肖年份都要多。各個品牌以雷射雕刻、立體金雕、蒔繪、微繪等多種工藝，將飛龍演繹得活靈活現。

Bell & Ross雷射刺青

Bell & Ross最近為BR05系列衍生出BR 05 Artline款式，顧名思義就是在腕表中注入藝術元素。為迎接農曆年推出的Dragon龍年限量腕表，獨特雷射雕刻圖案帶有傳統刺青韻味。或粗或細的雕刻紋理反映光影明暗，除了龍這個主角以外，也融入日、月、動植物等象徵大自然的元素。表盤和表殼以外，雕刻圖案亦延伸至表鏈，製作應用上雷射雕刻技術，每個鏈節刻蝕後才組裝，技術需非常精準，才能令整體圖案一氣呵成。

■Bovet立體金龍

Récital 26 Brainstorm Chapter Two腕表在2020年首次推出時，獲得鐘表界奧斯卡GPHG日內瓦高級鐘表大賞的「非凡機械獎」。Bovet今次以此得獎作為藍本，將18K金龍融入設計之中。龍身盤踞在各項複雜功能之間——小時和分鐘圓拱形表盤、可變更城市指示的半球形世界時表盤、珍珠貝母月相顯示，當然還有獲得專利的飛行陀飛輪。龍頭和龍身由大師精心雕刻成形後，再添加眼睛、鱗片、龍爪、鬍鬚等細節。

■Breitling「熊貓」佈局

Breitling Chronomat龍年限量版計時表貫徹系列原本的洋葱形表冠和突起的表圈指示器設計。表盤換上象徵吉祥的酒紅色與黑色小表盤的「熊貓」佈局，9時位置設紅色飛龍圖案，與底蓋圖案呼應。腕表直徑42毫米，配搭品牌自製B01自動計時機芯，表底鑴刻88枚的獨立編號，只於香港、澳門、台灣及東南亞地區品牌專門店發售。

■Chopard 蒔繪工藝

L.U.C XP龍年蒔繪腕表從中國傳統文化中汲取靈感，搭配Chopard採用的符合倫理道德標準18K玫瑰金表殼製成。腕表用上微型擺陀的L.U.C 96.17-L型機芯，整體厚度不超過6.8毫米。日本傳統蒔繪工藝繪製的表盤，點綴金粉與以珍珠貝母鑲嵌的圖案裝飾。今次的龍年表是品牌連續推出的第12款生肖作品，品牌計劃稍後推出精美木質禮盒腕表套裝，收錄整套12款蒔繪生肖腕表，讓收藏家能一次集齊傑作。

■Franck Muller 龍形擺陀

Franck Muller近年力推Vanguard系列，Dragon Slim Skeleton限量版腕表表殼鑲嵌璀璨寶石，表背一面可欣賞鐫刻龍形圖案的特製擺陀。表款提供3款不同色調的款式選擇，分別採用紅色、綠色，或透明底蓋配彩色時標的設計。每款限量10枚，僅於亞太區限定發售。品牌另有跟日本藝術家金田涼子合作設計的Cintrée Curvex龍年限量版腕表，將神話瑞獸化身為可愛俏皮的小女孩圖案。

■Hublot 剪紙藝術

設計靈感源自中國的傳統剪紙藝術，Hublot找來中國藝術家陳粉丸合作製作Spirit of Big Bang甲辰龍年鈦金腕表。龍頭採用五層設計，在指針、齒輪和H形螺絲之間現身，龍身和龍鱗則蔓延至表帶。整個設計的配色源自藝術家創作的紙雕作品。這也是品牌首次在橡膠表帶上加入鑲嵌藝術圖案，每片龍鱗均經過染色和納米硫化工藝處理，與表帶無縫融合。這一精細工序需由手工完成，每條表帶製作工時約為8小時。

■Roger Dubuis 抽象飛龍

在龍年版腕表上，Roger Dubuis巧妙地運用27枚黃銅組件打造飛龍的形象。銅片的側面覆以黑漆，表面經玫瑰金電鍍及拋光處理，展現品牌工藝和精細設計。黃銅組件具不同線條形狀，看起來非常抽象，但當或平或傾斜地放置在不同高度位置，則變成充滿質感，呈現豐富立體視覺效果的飛龍。翻轉表背，藍寶石水晶玻璃上同樣以金屬龍形剪影點綴，呼應表盤一面的效果。

■Ulysse Nardin 金龍護珠

為慶祝龍年，Ulysse Nardin將「金龍護珠」的主題融入腕表設計中，神氣凜然的巨龍以5N玫瑰金手工精心雕刻而成，盤旋於中央鏤空X形框架四周，就像從機芯內部騰躍而出。珍珠位於飛行陀飛輪框架上，在金龍的五爪環繞下散發光澤。玫瑰金材質的祥龍以手工雕刻和微繪工藝，歷時4天製作，其中3天用於雕刻精細圖案，另一天則填塗紅、橙、黃色顏料，營造漸變色效果，呈現鱗片、龍鬚、龍爪等立體的微妙細節。

查詢：Bell & Ross 2545 4577（東方） Bovet https://www.bovet.com Breitling 2295 1088 Chopard 2973 0611 Franck Muller 2314 1181 Hublot 2781 2728 Roger Dubuis 2918 9368

Ulysse Nardin 2312 2008

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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