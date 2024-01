New Gent Dragon in Wind Pay! $840(品牌提供)

Gent Dragon in Waves $670(品牌提供)

左起:New Irony Chrono Dragon in Motion $1680、Skin Irony Dragon in Gold $1510(品牌提供)

Big Bold Dragon in Cloud $1010(品牌提供)

【明報專訊】幾乎所有腕表品牌均推出龍年表,但卻少有像Swatch一樣,一口氣推出5款。品牌相信每個人對龍都有不同感覺,於是以多樣化款式呈現龍的不同面貌。

Big Bold系列的靈感源於大膽創意,Dragon in Cloud腕表表殼和表鏡均採用生物源材質製成,表盤上龍躍雲端,白色超大表盤突顯其設計。New Gent是品牌經典系列,Dragon in Wind Pay!表款輕薄表身貼服手腕,在黑色表殼襯托下,龍紋圖案搶眼吸睛,腕表更支援SwatchPAY!安全支付系統。直徑為34毫米的Gent表殼則適合纖細手腕佩戴,Dragon in Waves表款上的鮮艷藍色、紅色和綠色圖案描繪出迷人的龍,龍爪環抱一顆金球。

如果你喜歡較搶眼款式,可考慮Irony兩個系列表款。其中New Irony Chrono系列的Dragon in Motion表殼用上金色表殼,配搭象徵繁榮昌盛和吉祥好運的鮮亮紅色,充滿喜慶感覺;同樣以金色為基調的Skin Irony系列,表盤上的紅綠兩色化成精緻微妙的龍紋圖案,搭配在黑暗中發光的夜光指針,猶如畫龍點睛。●

查詢:2518 9918

文:張曉冬

[Watchout]