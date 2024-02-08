fine jewellery：法國百年珠寶品牌 高雅童趣 俘虜情人

【明報專訊】情人節將至，男士在精心準備禮物前，必先了解自己的另一半。在你眼中的她，是家中愛心爆棚的貓奴、馳騁職場的女强人、性感又感性的時代女性、永遠的甜心寶貝，還是以上皆是？若冥思苦想後仍難決定送什麼禮物，《明報》life&style在這裏拋磚引玉，以法國珠寶品牌Boucheron不同風格的珠寶系列為例子，看看能否為各位男士帶來禮物靈感。

Boucheron於1858年由Frédéric Boucheron創立，歷經4代人的傳承和拓新，百多年來以極具創意的設計聞名於世，極受女性的垂青。品牌對女性非常了解，即使不同個性，總能在品牌中找到與情人互相匹配的珠寶系列。

別致髮飾一物兩用

好像於2004年推出的Quatre Classique系列，由來自Boucheron的昔日設計，包括羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈、雙圈同心圓（Double Godron）和巴黎飾紋（Clou de Paris）四大元素組合而成。今季品牌加入一款全新設計，Quatre刻紋圖案吊墜可於長頸鏈上自由滑動，增添佩戴方式。同樣經典的Quatre Double White系列，以白金和純白的Hyceram陶瓷重新演繹經典Quatre系列，其中別致的髮飾珠寶為鑽石和圓柱形鏤空設計，為髮辮增添時尚感，同時亦可作絲巾環使用，適合事業型女性在不同場合配搭。

鑽石鋪鑲毛皮 瑪瑙點亮貓眼

若數品牌眾系列中最可愛童趣的一個，想必是Wladimir的貓貓系列，以璀璨鑽石鋪鑲成光滑精緻的毛皮，綠色瑪瑙的貓眼明亮有神，佩戴起來既高貴又顯得童心未泯，愛貓之士定必愛不惜手。

品牌在1893年成為首個在巴黎芳登廣場（Place Vendôme）開設專賣店的珠寶品牌，廣場形狀的八角形設計自此成為品牌標記。品牌今年情人節推出全新的Vendôme Liseré系列，除沿用八角形設計，外圍還飾有黑色亮漆邊線，採用色彩斑斕的碧璽或摩根石為主石的款式，令情人甜上加甜，鑽石款則帶出截然不同的高雅氣質。●

查詢：Boucheron 2762 7829（ifc店）

文：溫兆明

模特兒：Kamila I. （Model Genesis）

化妝及髮型：Carol Hui

編輯：王翠麗

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