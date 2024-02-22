high jewellery：羽翼展開 綻放璀璨生命力 飛鳥珠寶翱翔髮際間

羽翼靈感--左：可轉換佩戴方式 Envol白金胸針/頭飾，鑲嵌1顆D VVS2級梨形鑽石（重0.73卡）和明亮式切割鑽石；Envol白金耳飾，鑲嵌2顆D VVS2級梨形鑽石（分別重0.52和0.5卡）及明亮式切割鑽石；右：Plumes d'or鉑金、白金和玫瑰金耳飾，鑲嵌2顆D VVS1級明亮式切割鑽石（各重0.3卡）及明亮式切割鑽石。（品牌提供）

【明報專訊】鳥兒在空中自由飛翔引起人類對飛行的想像，也為大家帶來創作靈感。

Chaumet最新推出的高級珠寶系列中，設計師仔細觀察雀鳥飛行時的動態，以珠寶重現飛鳥和羽毛的造型。原本具相當重量的金飾與寶石，化身成線條靈動流暢的輕盈設計，突顯雀鳥的飄逸美態，讓人如沐春風。

Chaumet一直愛以大自然為題材，譜出一個個動人的故事。今年品牌延續傳統，帶來Un Air de Chaumet高級珠寶系列，和大家翱翔天地間。系列以大膽與靈巧的線條勾勒出乘風而起、翱翔天際的飛鳥，以創新優雅的珠寶點綴臉龐，像羽毛般輕輕劃過耳朵，從髮絲至領口，綻放璀璨的生命力。延續2023年充滿詩意的Le Jardin de Chaumet高級珠寶系列，全新系列繼續發揮珠寶工匠的創意。在他們的精湛技藝下，把飛鳥在空中的不同飛行姿態栩栩如生地呈現。具多種佩戴方式的頭飾如羽毛般纖柔輕盈，可因應不同服飾而轉變，頭冠、胸針或耳環的佩戴方式，體現詩意和自由配搭的魅力。

作為約瑟芬王后（Empress Joséphine）的御用珠寶匠，品牌創辦人Marie-Étienne Nitot和他的兒子François-Regnault與王后一樣喜歡飛鳥。Chaumet多年來不斷以飛鳥為創作題材，從歷史檔案中便可找到品牌傳人Jules Fossin對雀鳥頭部和腿部的觀察研究、Prosper Morel約1870年創製一枚既是胸針又可轉換成冠冕的孔雀翎珠寶等；而在20世紀初，品牌設計師Joseph Chaumet亦以現實主義為靈感，創作出羽翼形冠冕與蜂鳥白鷺羽飾胸針，後者更採用了品牌標誌的刀鋒工藝（fil couteau）和錯視效果工藝。

捕捉4種飛鳥優美姿態

今次推出的Un Air de Chaumet系列就像是以往設計的延續，捕捉了4種飛鳥的優美姿態，展現飛鳥振翅飛翔的形態。Plumes d'or珠寶套裝以磨砂玫瑰金和鑲鑽白金相互交替拼湊出層次分明的羽翼，重新演繹品牌著名的冠冕創作。冠冕可佩戴於髮際間散發無限光芒，讓女士成為獨一無二的女王；亦可以分拆成兩個胸針，工匠以約瑟芬王后鍾愛的梨形切割鑽石作為鳥兒的頭部，根根分明的羽毛優雅地展開，形成一對唯肖唯妙的羽翼。

可轉換不同圖案及佩戴方式

Ballet珠寶描繪燕子在空中飛翔時的曼妙身姿，就如一場身輕如燕的芭蕾舞。自19世紀以來，燕子一直是品牌喜愛的圖案，這次由9隻飛燕組成的鑽石頭飾散發着閃爍光芒，耳飾和頭飾皆可轉換成不同圖案及佩戴方式，其中燕子形耳環的欖尖形切割鑽石環抱耳垂，在佩戴者耳邊留下親密耳詞。採用不規則設計的Parade系列，靈感則來自展翅高飛的火鳥。呈羽毛狀的釘式耳環和耳飾可以單獨或組合佩戴，鋪鑲圓形鑽石的刻花紐紋白金和玫瑰金，化身成一根根羽毛重疊交織。

最後還有展現翠鳥乘風而飛的Envol珠寶套裝，設計輕盈飄逸，以溫柔雙翅輕撫秀髮和耳朵。此精美頭飾同樣可分拆成兩個胸針佩戴，展現羽毛隨風變化的線條。圓珠與鱗次的鑲嵌方式使珠寶充滿節奏感，並以包鑲與爪鑲做出不同層次的鑽石鑲嵌效果。白金羽毛上的寶石宛如懸浮於空中，輕盈靈動，鑲嵌梨形鑽石的不對稱耳環設計增添動感。●

查詢：2816 5068

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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