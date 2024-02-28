纖巧百搭 復古味濃 日月星計時表 回到1960年代

五角星鏤空擺陀--三重日曆計時腕表用上El Primero 3610型自動上鏈機芯，透過藍寶石水晶表背可看到飾以品牌五角星的鏤空擺陀和藍色導柱輪（圖中五角星鏤空擺陀下方）。（黃志東攝）

「三重日曆」--Chronomaster Original Triple Calendar三重日曆計時腕表中的「三重日曆」是指日期、月份、星期（即俗稱的「日月星」功能），除了以往表款也有的4:30位置日期窗外，3時和9時副表盤上方加上了月份和星期顯示。（黃志東攝）

【明報專訊】腕表界之中有不少有趣術語，例如1950、1960年代大為流行的表款「日月星」。日月星當然不是指太陽月亮星星，而是日期、月份和星期的全曆功能。到1970年代，計時腕表開始流行，各品牌又開始將日月星和計時結合，例如Zenith便將自動計時、三重日曆和月相功能整合到El Primero機芯之中。多年之後，品牌推出全新日月星計時表，採用纖巧的38毫米尺寸，復古味濃！

Zenith的首款三重日曆計時腕表在50多年前面世，是El Primero系列中別具意義的表款，今次事隔多年，再在Chronomaster Original系列中出現，將傳奇高振頻自動計時機芯的最新版本與三重日曆和月相顯示結合。在1969年品牌首次推出高振頻自動計時機芯El Primero時，便設計成能夠容納三重日曆和月相功能，翌年品牌生產了25枚原型腕表，均以A386腕表相同的圓形表殼作為設計概念。因為最初面世的計時版本非常成功，品牌等待幾年後，才推出第一款El Primero三重日曆腕表，其設計亦結合了當時的太空熱潮。

經典三重日曆再現

新推出的Chronomaster Original Triple Calendar三重日曆計時表結合多種功能，可說是系列中最百搭、實用的款式。1/10秒計時功能清晰易讀，新加入的全日曆顯示簡單直接，星期和月份以對稱方式，分別在9時和3時位的計時副表盤上方視窗顯示，日期視窗則設於El Primero機芯的傳統4:30位置，資訊雖多，讀起來不覺雜亂。

腕表用上纖巧的38毫米精鋼表殼，根據1960年代的A386腕表設計藍圖和比例製成。採用無表圈結構和凸面弧形藍寶石水晶鏡面，即使將全日曆和月相裝置融入1/10秒高擺頻的El Primero 3610自動機芯中，仍能實現約60小時動力儲存。透過藍寶石水晶表背，機芯通透的設計清晰可見，藍色導柱輪和飾以品牌五角星的鏤空擺陀令人一見難忘。腕表備有配搭黑色計時盤和1/10秒刻度的銀白色「熊貓」蛋白石色表盤，配銀白色計時盤和蛋白石色刻度的岩灰色表盤，以及具有太陽紋橄欖綠色設計、金色鑲貼時標和指針的專門店限定款式，皮帶以外亦有三鏈節精鋼表鏈選擇。

全灰調鈦金屬表款

至於Chronomaster Sport系列也推出全新款式。走運動路線的腕表採用較大的41毫米精鋼表殼，搭配泵式按鈕。新表首次配備綠色陶瓷鐫刻1/10秒表圈，綠色造型搭配三鏈節精鋼表鏈和可調式表扣，以鮮明色彩探索動感。這種色調亦延伸到表盤，採用與陶瓷表圈相配的綠色漆面。表盤設有品牌標誌的三色計時盤，灰色和藍色設計貫徹系列特色，而日期轉盤色彩亦與表盤相配。腕表另有專為Sport系列研發的全新橡膠表帶，以柔軟耐用的FKM橡膠製成，顏色與表圈配對。

另一個看來更低調卻同樣吸引的表款，可能是系列的首款鈦金屬腕表Chronomaster Sport Titanium。品牌近年擔任Patrick Mouratoglou終極網球賽（UTS）官方計時，2024年賽季日前開鑼，品牌適時推出此鈦金屬表款。換成鈦金屬的腕表比起精鋼輕巧得多，鈦金屬殼的抗腐蝕特性，能夠抵禦運動時汗水對腕表的影響。不過鈦金屬款比起其他Chronomaster Sport腕表還有一個「搶眼」位，就是表盤上的3個副表盤色調，由常見的藍灰銀色換成深灰、淺灰和銀色，單色調monotone的設計應該能吸引不少男士的歡心。兩款Chronomaster Sport腕表均配搭El Primero 3600自動機芯。

同場加映：鏡面DEFY、大日曆Pilot

事實上，Zenith去年底已推出大玩monotone色調的表款DEFY Extreme Mirror，但跟Chronomaster Sport Titanium的低調啞面相反，品牌將精鋼的外殼和整合式表鏈以全鏡面拋光處理，表盤則換上透明藍寶石水晶玻璃，加上同樣經反光金屬處理的副表盤和指針，令腕表在閃亮同時，也像是隱藏在周圍環境的倒影之中，別樹一格。

Chronomaster、DEFY以外，品牌的年度新表又怎可以少了Pilot系列？新作以品牌標誌藍色為主角，推出Automatic自動上鏈腕表和Big Date Flyback大日期飛返計時腕表，6時位置的橫向扁平白色夜光時標，令人想起飛機上的地平儀。其中大日期飛返計時腕表採用超大日期顯示，除了易於辨認之外，更配備專利機制，可在0.03秒內同時撥動大日期顯示的兩枚轉輪。飛返計時功能則讓用家只需按動按鈕一次，即可將計時功能歸零和重新計時，簡化操作。另外值得一提的是，雖然不少品牌也有推出自家飛行員腕表系列，但在腕表界，Pilote和Pilot（法文和英文的分別）也是Zenith的註冊商標，Zenith是唯一一家有權在表盤上使用此專業航空術語的品牌，新表亦大大方方地印上Pilot字樣，相當威水。●

查詢：2111 4126

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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