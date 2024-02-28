Watch News：對期表=假表？

【明報專訊】農曆年間大家有沒有看賀歲檔期電影？找來3名MIRROR成員姜濤、盧瀚霆、呂爵安坐鎮的《盜月者》應該吸引了不少粉絲進場。電影跟古董表界有關，有朋友看完電影後即刻問我：「對期表」究竟是不是「假表」？

由同年期部件裝嵌而成

電影故事情節就是一班主角要偷名貴的腕表（真表），於是找來二手腕表專家，利用不同的腕表零件重新裝嵌成模擬真表的「對期表」來偷天換日。戲中的對期表是用來偷換名表的代替品，大家便想當然的認為對期表等於「假表」，但其實所謂對期表在古董鐘表界相當普遍。因為對期表本身並不是指它是假表，而是表示腕表的各個部分（如機芯零件、表殼、表鏈等）由相同年期出產的部件裝嵌而成。很難明白？試想像你有一枚1960年出廠的古董表，經歷了60年，腕表零件因為損耗而未能正常運作，於是你找另一枚同一年代出產的同款腕表，將完好的零件抽出來換上原先的腕表中，令它繼續運作，那就是對期表；要留意的是，除了私下更換零件而成的對期表，大家將損壞腕表拿到品牌更換原廠零件後重新運作的，也是對期表——雖然腕表並非最原本出廠時的配置，但你不會視之為假表吧？

事實上，要找到一隻有30年以上歷史而仍然運作正常的腕表並不容易，所以古董鐘表界內將不能正常運作的腕表拼合成一隻可運作的對期表也不是什麼奇事，而古董車界中以相同概念製成的「對期車」更是普遍。不過對期表始終經過改裝，價值跟原本的自然有差別，又如果像戲中將對期零件砌成腕表來換取某些具特別意義的腕表，這對期表對應原本獨一無二的「真表」來說自然是「假表」。

有對期表，自然也有「不對期表」，即腕表換上的零件並非同一時期出品，甚至是其他品牌零件混雜而成的「積木表」，那就更接近大家理解的假表了。●

文：張曉冬

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