2024 SS Haute Couture Special：高級訂製服缺陷美 一顆缺失鈕扣牽繫情感

【明報專訊】在時裝界,Haute Couture高級訂製服所代表的,是將時裝設計和工藝做到極致,哪怕「完美」是否真的存在,就算再無瑕圓滿,還是要不斷追求。然而在2024春夏高級訂製服時裝周,龍頭大牌Chanel以時間缺陷之美(Beauty within the imperfections of time)作為主題,頓時令人反思何為缺陷之美,它在講求完美的高訂中代表着什麼?

Chanel的2024春夏高級訂製服系列,以一套預告片The Button揭開序幕。在時裝騷發布前曝光的短片,由品牌藝術總監Virginie Viard邀請pgLang公司製作,女主角由女星兼品牌大使Margaret Qualley擔綱,講述由其祖母留給她的Chanel外套,袖口掉了一顆鈕扣,追求完美的她誓要追尋鈕扣的下落。

片中Margaret Qualley因得到名模Naomi Campbell的幫助,千辛萬苦來到巴黎31 rue Cambon的Chanel總部,找到曾飾演Gabrielle Chanel的女演員Anna Mouglalis。她在片中就像再次化身成Gabrielle Chanel,說自己年輕時為Margaret Qualley的祖母製作了這件Chanel外套,並應其要求把袖口的其中一顆鈕扣鬆鬆的縫上。最後,Anna Mouglalis輕輕說句:「時間缺陷之美 (Beauty within the imperfections of time) 。」Margaret Qualley頓時領悟,這顆鈕扣原來承載着回憶,同時象徵情感的傳承。所有事物的不完美和缺陷背後,往往承載着一個故事,故事亦讓人們從中產生情感聯繫,讓缺陷反成為美的一部分。

時裝騷場以一顆巨型鈕扣為布景,除了呼應預告片,藝術總監Virginie Viard亦認為,全憑一顆衫鈕,讓女性穿衣解帶變得輕鬆,能擺脫從前貼身束縛的衣服,令行動更自如。Chanel的鈕扣亦像珠寶一樣,能為衣服加添耀目光華。

融合芭蕾舞元素 華麗飄逸

Margaret Qualley在時裝騷身穿片中那件白色tweed jacket帶領行騷,外套袖口真的缺了一顆鈕扣。其造型襯以闊圓縐領,下身為白色芭蕾舞衣及襪褲,配上通透短身半截裙。系列其他造型則襯以長裙、連身褲及小斗篷,組成一幅華麗的舞台風景。服裝上亦有舞台帷幕、小蝴蝶結、錯視薄紗口袋、蕾絲腰帶、珠片、織辮及小花朵的刺繡圖案,靈感源自一個世紀前Gabrielle Chanel首次為芭蕾舞團設計的服裝。

Virginie Viard表示:「我經常想起舞蹈,這是Chanel的重要主題。品牌與舞團、編舞家及舞者關係密切,亦為芭蕾舞團製作舞台服裝。我嘗試將身軀和衣服的力量與美感,融合於薄紗、荷葉邊、縐褶及蕾絲組成的系列中,塑造妙曼飄逸的效果。」的而且確,「完美」可能遙不可及,設計師卻鍥而不捨將每個高訂系列臻於至善。這種精神,往往能增強人與衣服之間的情感牽繫,這亦是最令人珍而重之的價值所在。●

Valentino

矛盾組合展現百變時裝

Valentino的2024春夏高訂騷選址巴黎Place Vendôme舉行,將廣場內的品牌總部改造成騷場,模特兒在鋪上紫色地氈的古典房間、旋轉樓梯來回穿梭,讓觀眾近距離欣賞高級訂製時裝之美;具世紀歷史價值的騷場背景,亦為系列注入一份儀式感。

系列命名為Le Salon,創意總監Pierpaolo Piccioli借鏡沙龍歷史,運用現代設計語言向傳統高級訂做服致敬。來季以不同色彩、材質的時裝單品互相搭配,例如一條翡翠綠色絲錦泡泡短裙配襯芥末色oversized西裝外套,突顯矛盾之美;一條綠松石色塔夫綢蓬鬆晚禮服,則配襯卡其綠色連帽衫,並裝飾着直立的羽毛,展示Pierpaolo Piccioli大膽而富有想像力的風格。然而,在這種前衛的實驗中,設計師仍然忠於高級訂製的本質。對他而言,這些看似激進的創意手法,實則意在回歸高訂時裝的初衷,運用精緻剪裁,把職場、街頭常見的服飾昇華成高訂衣裳,配搭裝飾着羽毛、珠片、立體花卉的華麗作品,透過看似矛盾的組合,反映當下多元百變的時裝藝術。●

Fendi

注入未來主義

Fendi女裝藝術總監Kim Jones,經常從Karl Lagerfeld在品牌任期中的創作意念汲取靈感,來季他參考了「老佛爺」為Fendi注入的未來主義,並以「人文未來主義」(Human Futurism)為主題。透過精準的剪裁、細膩針織技法和繁複刺繡工藝,創造出輕盈動態的輪廓,柔軟精緻的面料與模特兒一起擺動,優雅地貼合女性的身體形態。為配合主題,系列亦出現了大量的Shibari結繩綁帶上衣,以及未加修飾的原始鱷魚皮革,營造「質樸」氣息,呼應Kim Jones強調的人性核心價值。繼上季將高訂概念延伸至高級珠寶後,來季品牌又將高級珠寶概念翻轉延伸至配飾,由Silvia Venturini Fendi設計的新款鱷魚皮Baguette手袋,採用銀色鱷魚皮塑造袋身,配搭鑽石密鑲FF袋扣,突顯出高級訂製概念提倡的專屬感。●

Dior

重新構建「光環」輪廓

一如既往季度,女裝創意總監Maria Grazia Chiuri再次邀請具影響力的女性藝術家創作舞台佈置,這次便請來現年93歲的意大利視覺藝術家Isabella Ducrot,自由創作出作品Big Aura,透過手工印刷技術將23件高達5米的服裝畫裝飾在場地的牆上,反映高訂作品的獨特概念。

對於Maria Grazia Chiuri來說,Big Aura代表每件高級訂製作品散發的光環,因為高訂衣裳是因應每個客人的身形而度身訂製,每件也是獨一無二的,因此系列亦以Big Aura命名,並追溯品牌高級訂製服的起源,把來自1950年代初由Mr. Christian Dior設計的moiré絲綢禮服“La Cigale”為創作藍本。面料水紋絲織物以其特徵聞名,能隨着光線散發彩虹光澤,通常用於裙裝和披風外套。來到Maria Grazia Chiuri手中,她將這堅挺質地變得輕柔,重新構建這種帶有「光環」的當代輪廓。另外亦保留moiré絲綢本身的色彩變化,加入品牌經典的Millefiori花卉刺繡點綴,或是從中融入復古圓點元素,看起來更具時尚氣息。●

Armani Privé

玩味高訂 營造避世離俗境界

對很多時裝設計師而言,有資格參與高級訂製服時裝周,算是一種職業生涯的榮耀和肯定,哪怕是大師級的設計師,每一季也會認真對待。不過來到2024春夏的Armani Privé,Mr. Armani卻以Haute Couture en Jeu(玩味高訂)來作切入點,為華麗嚴肅的高訂加入玩趣巧思的元素。

當然,Armani Privé即使是開宗明義的「玩味高訂」,也不會出現一些令人瞠目結舌的設計,他的目的是要揮灑巧妙心思,營造一種避世離俗的境界。系列多個造型以極為輕盈的物料製成,令穿者顯得靈動且怡然自若。用色如淡雅的粉紅、翡翠綠、柔和藍綠色、閃耀金色、皇家藍色與午夜藍等,猶如以顏色描繪清晨到午夜的各種自然景致。設計還有來自不同文化風格的花鳥蟲魚刺繡,帶出一種超越疆界,如探索遙遠異地旅程的愉悅。細膩的蕾絲、精巧嵌花,以及輕拂肩頭的纖細編結穗帶等細節,進一步帶來歡欣的感覺。和服式裙袍、寬襬半裙、魚尾連身裙、嬌小上衣、長身外套、收腳長褲以及寬鬆飄逸的連身裙,將東西美學水乳交融。來到系列的尾聲,4名模特兒穿上意態柔美的午夜藍裙裝和褲裝,頭戴闊如傘子的褶帽,細漫步履如出現於夢境的虛擬人物,為這趟高訂之旅畫上「玩味」的句號。●

Jean Paul Gaultier

復古奢華風格

Simone Rocha是Jean Paul Gaultier的2024春夏高訂系列客席設計師,她向來以夢幻的格調和具分量層次的服飾而聞名,Gaultier則擅長使用緊身胸衣和貼身輪廓,來突顯女性身體和性感意象;然而兩名設計師均鍾情復古奢華風格,因而順理成章成為季度的主題。在系列中,Simone Rocha展現出她一貫風格,並巧妙融合雙方的設計理念,比如運用緞帶組成條紋連身衣,或將Gaultier經典的尖錐胸衣變成了尖角,向前輩的招牌風格致敬。在36個造型中,Simone Rocha大量使用粉色調、褶縐與具分量的層次設計,誇張的臀部與蓬鬆的袖子互相平衡,她將常用的水晶、蝴蝶結和珍珠點綴於胸衣和禮服上,但卻與Gaultier的束腰和薄紗蓬裙等獨特風格融合無間。●

Maison Margiela

融合巴黎浪漫與恐怖

要了解John Galliano的作品,往往需要熟讀藝術史,例如其主理的Maison Margiela 2024春夏高訂系列,便深受攝影大師Brassaï啟發,從騷場選址——煙霧瀰漫的Pont Alexandre III橋下場景,以至各個造型,都參考了他的《夜巴黎》 (Paris de Nuit)攝影集,把他鏡頭下骯髒腐朽的巴黎呈現,因而騷場亦出現風塵女子、馬戲團怪人,還有陶瓷娃娃等角色人物。

系列充分體現John Galliano所長,精心磨損的面料展示他對歷史服裝和緊身衣的迷戀,將浪漫與恐怖主義融合一起。作為高訂系列,精心的手工製作當然是重點,那些沉重的服裝實際上極為輕盈,運用名為milletrage技術製成,能在面料上印有粗花呢、粗羊毛等男裝面料錯視圖案,塑造出如紳士布料的質感。服裝上亦綴以手工切割均勻打孔,以解構手法製造出獨特的圓點圖案。●

文:溫兆明、劉詩言

編輯:陳淑安

