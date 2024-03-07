showcase：東方典故融入時尚 勾勒蜃龍虛幻之景

【明報專訊】大家小時候可能也聽過海市蜃樓這個有趣的自然現象，若你曾親眼目睹，也必然為其疑幻疑真的景致所迷倒。Shiatzy Chen的二○二四春夏系列，便以「蜃縷 / Mirage」為主題，當中衣飾又可會像海市蜃樓般令人着迷？

海市蜃樓是種自然的光學現象，原理不在此多說。不過對於這種突如其來的奇幻景象，人們更容易將之聯繫到其他奇思妙想，正如品牌同名設計總監Shiatzy Chen一向喜歡從充滿詩意的東方文化中汲取靈感，其2024春夏系列「蜃縷 / Mirage」，就是根據東方典故中描述的海市蜃樓加以詮釋：裏面形容的虛幻之景，是層層水波下的光束，似近似遠的海市。這般景致在古代傳說中也記載為「蜃龍」吐氣時所形成的亭台樓閣，而蜃龍正是神話「龍生九子」其中一種說法中最為神秘、強大的龍族。依循此脈絡，系列亦探究了東方稀世奇珍——青花雲龍瓷器，上面攀附的海水龍紋，四腳五爪躍然之神態，為設計注入蜃龍活現的靈感。

凹凸布紋 呈現海底面貌

系列的概念豐富完整，也要靠精湛工藝來加以演繹。凹凸布面紋理表現海底的珊瑚，還原海底樣貌；蕾絲疊上銀色燙面閃耀如貝殼的光澤，同時表達海洋的豐富生物和水流的流動韻律；柯根紗與斜紋呢則拼接出幻影的海洞。至於系列主角蜃龍，品牌邀請了法國巴西裔藝術家Daniela Busarello參與創作，並與法國藝術工坊91.530 Le Marais及其創辦人Victoire de Pourtalès合作，取自法國藝術農場中的漢麻原料，結合東西方不同文化之美，分別透過紡織與畫作勾勒蜃龍（圖）。畫作裏沒有濃艷飽和的俗艶用色，反而用上白色、青瓷藍或朱紅桃紅，加上海浪的細緻圖案，以及源自瓷器的栩栩如生龍紋和四腳五爪圖案。大面積的漸變刺繡結合長針和短針、自由風格的針腳和實心法國結針等，描繪蜃龍在空中飛翔的精緻畫作。品牌一如以往以工藝掌握東方文化的精妙，效果柔和典雅，另外亦備有街著風極濃的斑駁抽絲圖案牛仔裝，呈現對比強烈的造型選項。●

查詢：Shiatzy Chen 2907 2288（利園一期店）

文：溫兆明

模特兒：Ting Yan（QUEST Artists & Models）、Leksa（Synergy Model Management）

化妝及髮型：Carry Chan

編輯：陳淑安

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