John Mayer萬年曆腕表 藍色主調 不規則水晶表盤 增添光彩

「最後」萬年曆--AP跟7項Grammy Awards得主兼腕表藏家John Mayer合作的Royal Oak皇家橡樹系列限量版萬年曆腕表，用上全新的「不規則水晶」形狀表盤，是品牌最後一款配備自動上鏈5134機芯的表款。未定價（品牌提供）

【明報專訊】Audemars Piguet一向是不少名人擁「戴」的腕表品牌，早前本地女藝人便以AP腕表向男友求婚，成為一時熱話；而在外國，不少知名演藝人如饒舌歌手Jay-Z、雷神Chris Hemsworth等也是品牌捧場客。品牌剛公布的2024新表中，便包括了跟7項Grammy Awards得主John Mayer合作的Royal Oak腕表，再加上全新物料18K沙金腕表和Code 11.59系列的5周年新款，豐富陣容令人目不暇給！

今年Audemars Piguet新表中最矚目的，首推與腕表藏家兼7屆格林美獎得主John Mayer攜手推出的Royal Oak皇家橡樹系列限量版萬年曆腕表。John Mayer是備受讚譽的詞曲作家和現象級結他手，全球售出超過2000萬張專輯並累積了數十億次的串流播放量。除了音樂人的身分，他也是腕表收藏家，這次設計的腕表是最後一款配備AP自動上鏈5134機芯的Royal Oak系列萬年曆腕表。

小細節顯獨特

限量200枚的18K白金腕表，配搭深藍色表盤，表盤的浮雕圖案由類似水晶的不規則形狀組成，其銳角和刻面增添了深度和光彩。充滿細節的表盤製作複雜，由冲壓模具加上電鍍金屬沉積技術製作而成。9時位置的小表盤顯示星期，12時位置顯示月份和閏年，3時顯示日期。為了增加視覺對比，日曆指示以白色印刷在小表盤的藍色外圈上，而星期則印刷在表盤的藍色外環。品牌萬年曆表款上的日期數字「31」通常為紅色，此次設計則改為白色；周曆指針亦換成淺藍色，呼應表盤色調卻同樣容易讀時。6時位置的雷射微雕月相指示器以砂金石為背景，Swiss Made字樣首次以白色印在月相盤底部，而非表盤外緣，也是此表款的獨特細節。

大小型格紋表盤

同樣以藍色為主調的新作，還有全新37毫米的18K白金表殼及鏈帶版Royal Oak系列自動上鏈飛行陀飛輪超薄腕表（RD#3），創作靈感來自2022年系列50周年時推出的精鋼款式。深邃的煙熏藍色Petite Tapisserie小型格紋表盤外，表圈鑲飾長方形切割美鑽。腕表搭載品牌2968超薄自動上鏈機芯，僅厚3.4毫米，連表殼厚度為8.1毫米。至於43毫米Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鏈腕表，則以藍色橡膠覆層表圈搭配精鋼表殼。煙熏藍色Méga Tapisserie超大型格紋表盤與藍色橡膠表帶延續了色彩主題。此款新作搭載4302機芯，具備時、分、秒及日期顯示功能。Royal Oak Offshore系列的大部分腕表均設有計時功能，這枚不設計時功能的表款頗為特別。

18K沙金全新登場

除了大熱的藍色，品牌今年也嘗試發展新物料：18K沙金。沙金是金、銅和鈀的合金，會隨着光線與角度變化散發出介乎白金和玫瑰金之間的色澤，就像陽光下沙漠的溫暖色調，故命名為「沙金」。首次採用此貴金屬的是Royal Oak系列鏤空飛行陀飛輪自動上鏈腕表，配搭2972機芯，並換上專門為新表開發的沙金色調鏤空夾板和主機板，營造出獨特的3D立體效果。

喜歡黃金表款的朋友則應該會被Royal Oak系列霜金腕表吸引。「霜金」（frosted gold）是傳承自佛羅倫斯的古老工藝，經意大利珠寶設計師Carolina Bucci重新演繹，18K黃金表殼及鏈帶經錘金工藝潤飾，閃耀着霜花般的夢幻光芒，因此而命名為霜金。其中37毫米款式Royal Oak系列霜金自動上鏈腕表搭配煙熏金色太陽紋表盤，鮮明對比加強了腕表的立體感，搭載5900機芯，適合喜愛小表徑的藏家。至於41毫米的自動上鏈計時款則搭載具備飛返計時功能的4401機芯，表盤配搭金色Grande Tapisserie大型格紋，同樣呈現煙熏漸變色調效果。

Code 11.59系列5周年

Royal Oak以外，又怎少得Code 11.59系列？轉眼間Code 11.59已面世5周年，品牌特別推出7款玫瑰金新作，分別為38毫米及41毫米兩種直徑，並搭配系列的漣漪紋飾表盤。工匠利用經手工仔細雕刻的冲壓模具，在表盤壓印同心圓圖案，從表盤中央向外蕩漾，凹點巧妙折射光線，帶來波光粼粼的感覺，然後再採用PVD鍍膜或電鍍技術上色。38毫米版本是設日期顯示的三針款，分別用上淺藍色和「雲夜藍50」色調；41毫米款式則包括2款自動上鏈表和3款自動上鏈計時表，綠色和「雲夜藍50」色調各有自動上鏈和自動上鏈計時款，另外還有一枚以黑色為主調，將黑色陶瓷八角表殼中層嵌入18K玫瑰金殼，並搭配黑色陶瓷表冠的款式，營造吸睛的視覺對比效果。●

查詢：2871 0008

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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