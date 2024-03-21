watchout：櫻花表盤上轉動 感受時間流逝之美

太空探險--Tambour Slim Vivienne Jumping Hours Astronaut腕表中的Vivienne變身成太空探險家，兩個視窗分別顯示行星圖案或小時，分鐘以金色流星指示，每小時在表盤上轉動一圈。未定價（品牌提供）

和服Vivienne--Tambour Slim Vivienne Jumping Hours Sakura腕表上的Vivienne身穿和服，2時和8時位置的視窗會顯示小時或花朵，末端飾以櫻花的透明指針則顯示分鐘（圖中指向約8分鐘位置）。未定價（品牌提供）

手繪微型櫻花--Sakura版腕表上，工匠以沙粉打磨出對比鮮明的半透明monogram圖案，並親手繪畫微型櫻花和樹枝。表盤上的Fab. en Suisse代表腕表在瑞士製造。（品牌提供）

【明報專訊】每年日韓櫻花期，總叫人患得患失，櫻花有時早早綻放，來人趕不及，只得撲個空；有時開到荼蘼，一地花瓣叫人惘然惆悵。不知Louis Vuitton是否想你所想，品牌最新推出的高級腕表中，由換上一身和服的品牌吉祥物Vivienne跟大家一同賞櫻，憑藉表盤上轉動的櫻花感受時間流逝之美！其他年度新表主題還包括外太空、錦鯉、蟒蛇、神龍出沒的異色空間等，帶領大家在腕表上漫遊異境。

Louis Vuitton的吉祥物Vivienne雖然只誕生短短數年，但已經非常深入民心。2018年才正式「出道」的她，其設計靈感源自玩具藏家的品牌第3代傳人Gaston-Louis Vuitton，這個又萌又時髦的小娃娃，以品牌經典monogram尖花與圓花造型現身，起初只是用作裝飾櫥窗的擺設品，後來因受到不少顧客喜愛，逐漸化成各種商品。在時裝和皮具系列以外，Vivienne也頻頻換上不同造型，在品牌的珠寶和腕表上現身。

Vivienne賞櫻報時 漫游外太空

Vivienne最早在2020年一枚神秘腕表中負責報時，到2021年化身成12個迷你版本，點綴Tambour Spin Time的表盤，後來又化身成占卜師、荷官和雜技員等身分，成為3款Tambour Slim Jumping Hours跳時腕表的主角。而在今年的全新冒險旅程中，它在兩枚跳時腕表中漫游，在Sakura表款欣賞日本盛開的櫻花，亦在Astronaut腕表中離地飛往外太空。

兩枚腕表由品牌製表工場的頂尖工匠合力製作，Sakura版選用柔和粉紅色，呈現盛放櫻花的優雅和纖柔美態。白金表殼配以鑲鑽表耳，幻彩色的monogram花朵在粉紅色珍珠貝母表盤綻放。工匠用上holomonogram技術，以沙粉打磨，做出對比鮮明的透明圖案效果，並親手繪畫微型櫻花和樹枝。主角Vivienne身穿和服，手持太陽傘和扇子，透過表盤上位於2時和8時位置的視窗，每小時整點以跳時方式顯示花朵圖案或小時，末端飾以櫻花的透明指針顯示分鐘。

Astronaut版本的表盤是由monogram花朵、火箭和行星組成的鑽石星河，變身成太空探險家的Vivienne飄浮在表盤中央，其太空人制服上的紅黑色細節以人手繪製，花瓣形的頭髮滿佈雪花鑲嵌鑽石。跳時的小時視窗顯示行星圖案或小時，分針則塑造成圍繞表盤運行的彗星。兩枚腕表的創新跳時機芯也由品牌日內瓦工場設計、研發和組裝。表盤上刻有品牌的全新「簽名」Fab. en Suisse（意思為瑞士製造），表示腕表在日內瓦La Fabrique du Temps Louis Vuitton製表工場製作而成。LV 180機芯背後亦雕刻了monogram花朵圖案玫瑰金擺陀，可透過透明藍寶石水晶表背欣賞其運作。

Frank Gehry設計的腕上建築

Vivienne腕表以外，Tambour系列推出了Moon Flying Tourbillon Poinçon de Genève Sapphire Frank Gehry表款。品牌跟建築師Frank Gehry密切合作，在2014年和2019年分別設計巴黎Louis Vuitton基金會大樓和品牌的首爾旗艦店，之前亦曾為品牌設計香水瓶和手袋，最新合作則是這枚搭載附日內瓦印記的飛行陀飛輪腕表。直徑約48.3毫米的機械腕表採用全透明設計，貫徹大師的建築美學。為了在腕表中塑造帆船動感（Frank Gehry之前為品牌設計的兩幢建築物靈感均源自帆船），他特別打印了一張2022年推出的Tambour Moon Saphir腕表的大型相片，然後將照片揉皺，作為新表盤的設計藍本。

工匠以硬度僅次於鑽石的藍寶石切割出腕表的全透明水晶表面，而表殼、表盤、表冠、表耳和指針亦來自同一塊藍寶石。單是製作表盤已花上250個小時，是工場歷來製作難度最高的表盤之一，厚度比一張紙還薄。工匠以人手雕刻極為堅硬的藍寶石，重現Frank Gehry構思的形狀和立體結構。腕表獲頒日內瓦印記，搭載品牌自行製造、研發和組裝的LFT MM05.01飛行陀飛輪機芯。

同樣以飛行陀飛輪為主角的腕表還有Voyager系列Flying Tourbillon "Poinçon de Genève" Plique-à-jour表款。Plique-à-jour即彩繪玻璃琺瑯，此技術最早載於14世紀的文獻，要在沒有任何底部支撐的情况下將琺瑯注入金屬支架的空間中，難度極高。琺瑯工匠的「填色」動作必須迅速輕盈，確保琺瑯均勻分佈，沒有氣泡。為了塑造理想的透明度，表盤的不同部分分別塗上5至6層半透明的琺瑯，並需獨立燒製，約需100個小時才能完成帶群青色、天藍色和藍灰色等色調的漸變效果。飛行陀飛輪位於6時位置，框架雕琢成V形，同樣獲頒日內瓦印記，是對腕表的精湛工藝和精準度的肯定。

錦鯉、蟒蛇、神龍 珍奇鐘表工藝

Escale系列迎來Cabinet of Wonders三部曲作品，展現珍奇的鐘表工藝。其中Snake's Jungle腕表表盤展現野性力量，表盤上的竹林以4種木材、2種羊皮紙和3種稻草，由人手無縫組裝，重現設計所需的不同深淺綠色，蟒蛇以微雕、雕刻和內填琺瑯技巧製作，竹葉蔓生的圖案延伸至白金表殼。以龍為主角的Dragon's Cloud腕表表盤，經捶打處理塑造啞面效果，飛龍和雲朵經過仔細雕刻和拋光，展現不同效果。神龍的鱗片塗上琺瑯，下半身以金屬薄片嵌飾多層半透明的琺瑯，龍鱗上飾以黃金monogram花朵金屬薄片，表盤上亦貼上大朵的玫瑰金monogram花朵。

Koi's Garden腕表表盤則刻劃恬靜和帶有禪意的場景，錦鯉以白金雕刻而成，每片鱗片、魚鰭和觸鬚先以人手雕刻，再作窰燒，為錦鯉鍍上一層細緻的深色氧化物。雕刻工匠然後輕輕磨走氧化層，露出底層的白金，呈現錦鯉鱗片的淺淡幻彩光澤，再由微繪畫家為魚身塗上半透明的藍色光漆，令錦鯉在光線下閃閃發亮，栩栩如生。表盤上的琥珀色鵝卵石以茶晶製成，白色鵝卵石則是水晶，配搭雕刻品牌monogram花朵圖案的珍珠貝母表盤，加強漣漪效果。3款腕表均顯示高超的腕表裝飾工藝，各限量20枚。●

查詢：Louis Vuitton 8100 1182（置地廣場店）

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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