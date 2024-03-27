鑄銅工藝師×混合媒介雕塑創作者 傳承工藝背後的故事

《葉》--林繁盛的婆婆姓葉，婆婆離世時他創作了藝術品《葉》來紀念她，他表示作品影響了自己對創作的看法，是他最滿意、完整的作品。（受訪者提供）

【明報專訊】近日香港最hit話題當然是維港兩岸的藝術展覽和裝置，但除了展覽會上身價不菲的藝術品，以及各類型滿足大家打卡欲望的藝術裝置外，其實日常生活中有更多被大家遺忘的精湛工藝。腕表品牌Vacheron Constantin上周舉行的藝術展覽，展出以本地鑄銅、刺繡工藝製成的藝術品。雖然展期已完，但參展的本地碩果僅存鑄銅工藝師廖榮想和年輕混合媒介雕塑創作者林繁盛，特別跟《明報》分享鑄造工藝背後的過程和故事。

作為歷史最悠久、從未停止生產的鐘表製造商，Vacheron Constantin自1755年成立以來，一直從古老傳統工藝中汲取靈感，通過傳承和注入創意創造出歷久不衰的傑作。品牌重視藝術和文化發展，多年來以不同形式去探索、創新，例如與羅浮宮和大都會藝術博物館等合作，不僅是對藝術的致敬，也保護和傳承各種形式的文化遺產。這次品牌跟本地慈善機構飄雅活藝（Crafts on Peel）合作展開為期1年的項目，以保存、傳承和創新香港本地傳統工藝 ，上周在大館舉行的「時光蹤跡：重溯傳統」藝術展覽是項目的第一部分。飄雅活藝在2017年成立，提供創意平台支持工藝師，致力振興、重新詮釋和延續傳統工藝，撮合香港和國際工藝師交流，亦促進傳統工藝大師與當代工藝師之間的合作，延續和讓更多人認識文化遺產。

碩果僅存鑄銅工藝

鑄銅工藝師廖榮想把自己的經驗和技術傳授給年輕混合媒介雕塑創作者林繁盛，後者再把傳統的鑄銅技術融入自己作品中。展覽中有幾件糅合二人經驗的共同創作作品，展示他們受中國傳統和工藝啟發的合作成果，其中最吸引眼球的是二人合作的船形雕塑。廖榮想說：「我在製作前收集了很多樹葉，樹葉好似人的指紋，有不同紋理，收集之後就要盡快開始工序，因為葉很脆弱，不可以讓它皺，要趁它仍然新鮮。」林繁盛補充：「在做模過程中，葉不可以有任何變形，師父會找兩塊樹葉夾住，讓它有足夠厚度，做到矽膠倒模。然後在模具入面加入蠟製成蠟雕。師父會在這個蠟的形態上面修改，塑造他心目中想要的形態，然後繼續餘下的『失蠟鑄造』工序。」

「失蠟鑄造」的步驟繁複，要在蠟雕上澆黏土澄洗出的泥漿，撒上石英砂、碎植物纖維等，待乾燥後再澆黏土和黃泥混和澄洗出的泥漿，再撒砂子。反覆多次在蠟雕外製好型殼後，將型殼於火上加熱，當蠟遇熱融化成液態後，便會從型殼中流走。然後將型殼燒結，在型殼內倒入融化的金屬液體正式鑄造雕塑。待金屬冷卻後再敲掉型殼，就得到和蠟雕形狀一模一樣的鑄造作品。「簡單的比喻就是雪櫃入面的冰格，師父首先要做的是冰格（模具），然後再將金屬倒落模具。」林繁盛形容。

製作雕塑是苦差

廖榮想坦言製作雕塑是苦差，「要令金屬熔掉也要1000℃，所以過程很辛苦，沒有很多年輕人願意入行」。他的作品較隨緣，不會特定構思什麼題材，好像一次在工作室外有隻蝴蝶奄奄一息，在牠死亡之後，他就將牠製成雕塑。除了金屬，他亦有製作玻璃作品。「玻璃比金屬更難做，因為較易破爛，雖然製作時可以決定加入不同顏色，但始終不能夠100%控制，不同顏色的玻璃在加熱後可能流得快或慢」，最後成品出來的顏色亦是驚喜。二人另一件合作作品以銅鏡為題。林繁盛解釋：「對我來講工藝是有功能的，你可以在生活入面找到。我對金屬的了解是它可以做拋光，古語入面便有『以銅為鏡』、『以人為鏡』的說法，於是啟發我的創作。我平時自己做的雕塑會用紙摺，所以『鏡』的浮雕一面是拋光，一面是紙鶴摺完之後將紙放平的摺痕，代表希望，再以師父的木頭雕塑作為支架。」

至於二人各自的作品中，廖榮想的個人心水是《哥斯拉之足》，「我想像哥斯拉其中一隻腳斷了，但背後的原因是什麼呢？我想表達對戰爭行為、和平的反思」。林繁盛則認為自己最滿意、完整的作品是《葉》，「我以它來紀念婆婆離世，這件作品釐定了我如何在作品中處理點線面的哲學，從雕塑到對人處世都是一樣」。

精湛工藝 連接藝術、腕表

雕塑以外，展覽中也有結合其他工藝的作品。香港藝術家許開嬌以中國傳統刺繡藝術為創作元素，以嶄新方式演化為當代藝術作品。金魚在中國傳統象徵幸福和幸運，她在單薄的透明膠袋應用上難度甚高的刺繡技巧，創造出栩栩如生的金魚圖案，並以本地城市景觀「金魚街」為靈感，在色彩繽紛的空間中展現作品。當然，Vacheron Constantin亦帶來了Métiers d'Art藝術大師系列Tribute to Explorer Naturalists探索世界腕表。4款新作以博物學家在1830年代初乘坐英國Beagle貝格爾號赴遠洋科考的傳奇旅程為靈感，主題既展現放眼世界的視野以及人文探索，亦呈現品牌藝術工坊內的手工雕刻、琺瑯彩繪、機刻雕花和珠寶鑲嵌大師的精湛技藝。●

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文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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