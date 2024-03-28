2024 FW fashion week Special：2024秋冬時裝周 久違了的時尚觸動

【明報專訊】每季時裝周有大大小小的時裝系列發布，《明報》life&style會因應不同因素作篩選報道，例如不可或缺的一線品牌大龍鳳場面、以藝術為靈感和佈置的系列、偏鋒前衛和有新設計師上任的品牌等。不過來季的Saint Laurent卻是當中的少數，來季系列帶出一種獨特的韻味，令它在芸芸品牌中奇峰突出，帶給人們對時尚久違的一種觸動。

Saint Laurent

薄如蟬翼的絲綢

Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello自2016年接掌品牌，雖然沒有前任Tom Ford、Stefano Pilati和Hedi Slimane的個人魅力，但個子小小的他卻甚有品牌創辦人Yves Saint Laurent的天賦，對女性和時尚之間的觸覺異常敏銳，並拿揑得超凡入聖。

來季Anthony Vaccarello重申，衣服才是時裝基本的主張，但其處理手法卻令衣服顯得似有還無。系列以剪裁多變的貼身絲綢連身裙為主，但薄如蟬翼的絲綢讓模特兒玲瓏身段一覧無遺，衣服與肌膚間毫無阻隔。透薄布料又像一縷輕煙，以香檳金、芥末喑黃、淡墨綠、竹青色、碧綠和胭紅等呈現，穿者如霧般迷漫於騷場，即使在騷台前後也美得不可方物。系列中襯托着絲綢連身裙的，有質感唯美的鸛毛大衣，亮面皮革大衣和黃銅玻璃首飾，為柔弱的造型添上點點剛強之氣，整體除了表現女性的獨立自主，還交織着強烈的欲望與冒險精神。●

Gucci

簡約風格 亮麗細節點綴

Gucci創意總監Sabato De Sarno沿襲入主品牌首季的簡約風格，配以精練而亮麗的細節點綴，他亦夫子自道稱：「要在細微處顛覆現狀；從另類角度審視事物，不依常規，不循法則。」

秋冬季出現的蕾絲造型比春夏季還多，經解構重組的蕾絲裙裝襯以長及過膝的皮革馬術長靴，不減性感撩人的姿態。感覺幹練的長褸，由構造到整理內籠和襯裡，布料的垂墜感如何隨身體移動，以至羊毛與其他素材混合後對色彩造成的變化都一絲不苟，在飾以高訂級的珠片刺繡後，閃爍出高端奢華。同樣飾滿珠片的毛冷上衣和原子褲套裝，則是華麗中瀰漫一點稚氣。各造型的頸飾帶有兩段長長絲帶，在行走的模特兒背後營造輕柔飄逸的氣息。Sabato De Sarno為Gucci主理的第2個女裝系列，無疑是大功告成，不過在後台一刻，令他最欣喜的不是各界明星紅人撐場，而是其父母兄長等三代同場的畫面，得到家人支持，難怪Sabato De Sarno能如虎添翼勇往直前。●

Louis Vuitton

女裝創意總監10年旅程

這是女裝創意總監Nicolas Ghesquière加入Louis Vuitton的10周年紀念大騷，選址於羅浮宮舉行，除了是品牌女裝騷慣常選擇的場地，Nicolas Ghesquière首個操刀的2014秋冬系列亦在此登場。騷場掛起了由藝術家Philippe Parreno與電影製作設計師James Chinlund合作創作、名為North Star的複雜照明裝置，帶未來主義，散發的燦爛光芒似乎寓意放眼未來。回顧在任10年的旅程，Nicolas Ghesquière從之前為品牌創作的經典汲取靈感，系列可見出自2018春夏的維多利亞式錦緞外套、2021秋冬的薄紗裙、2024早春度假系列的蓬鬆裙襬等，一襲印有LV monogram行李箱圖案的裙子，顯然回溯品牌根源歷史。品牌大使Stray Kids成員Felix（下圖左一），以一身銀白色造型亮相天橋，亦為這場大騷留下經典一幕。

Loewe

Albert York筆下風景

Loewe的2024秋冬系列，創意總監Jonathan Anderson以美國畫家Albert York筆下的風景、靜物和肖像畫為靈感。開場的活潑企領花卉長裙，腰間用上鏤空剪裁，並加入寬腰帶點綴，隨後亦出現款式近似的連身裙，但用上淨色設計。接下來是一系列將現代與18世紀、19世紀風格融為一體的奇特服裝，包括長版大衣和馬術褲、抽象造型的蓬鬆上衣和燈籠褲，為經典輪廓注入現代氣息。除了靜物畫，Albert York還會在他的畫中加入鄉村動物，一款狗狗印花連身裙，便是向他的田園風格致敬。●

Chanel

巨型帽子貫穿系列

法國西北部港灣城市Deauville是Chanel的歷史起點，Gabrielle Chanel於1912年在當地開設了帽子店，當年她與摯愛Arthur Capel亦經常到那裏度假。來季2024秋冬，藝術總監Virginie Viard不但借鑑Gabrielle Chanel的衣櫥，且為系列注入浪漫氣息。一款巨型的帽子貫穿整個系列，極具電影感。經典的斜紋軟呢套裝，搭配工字褶半截裙、裙褲或吊腳褲，流露中性氣質。系列以Deauville天空變化萬千的粉紅、淡紫、橙及淡藍等顏色為主，繽紛的色彩打破了秋冬的沉悶印象。●

Balenciaga

人工智能場景 進入虛擬世界

當下時尚界講求話題，執掌現今極具影響力品牌Balenciaga的創意總監Demna，當然深明這個道理。2024秋冬時裝騷還未開始，品牌發出的邀請函已在網絡上搶盡風頭——那是一個eBay包裹，當中可能是銀器、鑰匙圈、燭枱，動物造型瓷器等，均為Demna親自從網站上挑選的古董收藏品，令每位嘉賓都急不及待在社交媒體展示隨機得到的神秘禮物。

時裝騷選址巴黎著名古蹟L'hôtel des Invalides舉辦，內部騷場從天花、牆壁以至伸展台，皆被顯示器覆蓋，不斷播放人工智能演算的各式場景，猶如進入虛擬世界。首位模特兒身穿豹紋長裙現身，邊嘴嚼香口膠邊走騷，擺出一副不可一世的高傲姿態。裙子靈感源自創辦人Cristóbal Balenciaga的作品，特別將肩墊縫至臀部，創造一襲臀墊結構連身裙。系列亦出現大量解構設計，例如將褲裝倒轉重塑成上衣，把品牌的防塵袋、尼龍健身袋等也重構成半截裙或連身裙；還有由多層胸圍層疊而成的晚禮服，大玩錯視效果。大多數造型均配搭遮蓋三分一面部的一片式塑膠護目鏡，或是直接拉下冷帽遮着眼睛，似乎要將自己與現實世界隔離。●

Chloé

濃烈1970年代風尚

來季有多個品牌易帥，這些品牌都曾風光一時，新任創意總監要繼往開來延續風光，確是挑戰重重。以Chloé為例，新任創意總監Chemena Kamali曾於Phoebe Philo和Clare Waight Keller執掌Chloé年代與兩位共事，而這兩個時期亦是品牌最為輝煌的日子，管理層相中Chemena Kamali，對重拾昔日光輝抱極大期望。名為INTUITION的系列，Chemena Kamali以「直覺」演繹全新的Chloé girl，她認為直覺、自由和天賦的女性力量均為重點。Chemena Kamali更稱要展示自己在20年前首次踏入Chloé時感受到的氣息、節奏和魅力，表達Chloé那種無拘無束和不羈隨意的態度。系列衣飾帶有濃烈的1970年代風尚，蕾絲襯以皮革服裝充滿張力，性感與強悍、飄逸與硬朗，配合對比鮮明的輪廓，系列確實如Chemena Kamali所言，將昔日Chloé的氣質再次呈現。●

Moschino

似曾相識的時尚幽默

Jeremy Scott自2013年出任Moschino的創意總監至去年離任，他的「玩嘢」風格已經自成一格，並將品牌原本的意式幽默，轉化成美式卡通化的狂喜風格，在任整整10年期間為品牌確立鮮明形象。去年11月原本由設計師Davide Renne接替Jeremy Scott，可惜他在接任僅10天便突然離世，至今年1月再由Adrian Appiolaza臨危受命，接任創意總監一職。他面對的最大挑戰，就是要在極短時間內發表第一個系列，任務當然包括為品牌注入新意。Adrian Appiolaza因此選擇向Moschino及其創始人Franco Moschino致敬，系列一洗Jeremy Scott的卡通化，取而代之是那種似曾相識的Moschino式時尚幽默，以及戲謔傳統的剪裁，衣飾比以前更具設計和現代感，Adrian Appiolaza亦無驚無險成功過關。●

Alexander McQueen

粗獷華麗 玩味設計

愛爾蘭設計師Seán McGirr於去年10月被任命為Alexander McQueen的創意總監，接替在品牌工作了26年的Sarah Burton。他首個操刀的2024秋冬系列，摒棄了前任筆下柔美的女性特質，帶領品牌走向新方向，然而當中又有種似曾相識的感覺，因為系列啟發自品牌創辦人Lee McQueen操刀的1995春季系列The Birds，試圖呈現那種粗獷卻華麗的特質。一款巨大的高領針織衫，看似輪胎環繞着模特兒的頸部，呼應SS95系列中的輪胎痕迹圖案設計；另外亦透過薄紗緊身裙，柔和轉化當年出現的那襲「保鮮紙」貼身裙，把Lee McQueen簽名式的黑暗、激烈風格，變成正面玩味的設計。雖說McGirr改變了Sarah Burton的創作方向，但部分設計亦延續着Burton時代創造的堅挺廓形，在時裝騷結尾，出現了3款用上熒光綠、黑色及寶藍色的硬殼連身裙，從各方面向品牌過往經典致敬。●

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

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