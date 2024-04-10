Watch News：黑白配色腕表 Snoopy躺「月亮」休息

（左起）Bioceramic MoonSwatch系列Mission to the Moonphase Full Moon和New Moon腕表，分別以滿月的白色和新月的黑色為設計主調。各$2400（品牌提供）

【明報專訊】兩年前Swatch推出的Bioceramic MoonSwatch 系列可謂風靡全球，由最初以太陽系星體為主題，到後來不同滿月推出的特別版，均引起排隊搶購潮。今年系列推出以滿月和新月為主題的Mission to the Moonphase新表，可愛的Snoopy現身表盤，再次引發熱潮！

腕表焦點自然是2時位置月相盤中，躺着自1960年代起作為NASA吉祥物的Snoopy。Silver Snoopy Award是美國太空總署頒授給為人類飛行安全或任務取得傑出成就的人士和組織的最高榮譽，Omega在1970年獲頒這個獎項，以表揚其在太空探索史上的重要貢獻，包括讓阿波羅13號中的太空人安全凱旋而歸。在這款充滿玩味的致敬作上，Snoopy在月相盤上稍作休息。在紫外光下，隱藏在新月和星星之間的Snoopy漫畫名言會在獨特的小表盤上顯現。表盤並飾有Omega×Swatch品牌、經典 Speedmaster標誌及MoonSwatch商標。

Bioceramic生物陶瓷 物料堅固

Full Moon滿月版全白配色腕表配備Bioceramic生物陶瓷表殼、表冠及按把，配搭Velcro魔術貼表帶。計時秒針、小表盤指針和測速儀刻度表圈均為黑色。New Moon新月版以黑色為主調，標記則為反白設計。Bioceramic生物陶瓷是品牌開發並取得專利的物料，三分之二成分來自氧化鋯陶瓷粉末，三分之一為蓖麻油生物來源物料。物料非常堅固，具有絲滑的霧面效果，強韌得來觸感柔軟，重量極為輕巧，加上其溫感特性能適應人體體溫，帶來更舒適佩戴感覺。所有Swatch腕表均為瑞士製作，故製作繁複的Bioceramic生物陶瓷過程亦同樣由品牌在瑞士的生產設施中製成。

腕表另有不少細節，例如盒形表鏡採用生物來源（biosourced）物料、表鏡中心刻有代表Swatch的S字樣、表盤外圈和內嵌小表盤上精緻的環形圖案、附有測速儀刻度的Bioceramic生物陶瓷表圈上飾有經典Dot over 90細節等。時標、時針、分針以及計時秒針的尖端均採用A級Super-LumiNova夜光塗層，在黑暗中也能準確報時。●

查詢：2518 9918

文：張曉冬

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