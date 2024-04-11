showcase：緊握時尚脈搏 塑造自我風格

【明報專訊】時尚界從來都是潮起潮落。

早前Dries Van Noten宣布將於今年6月辭任同名品牌創意總監一職，震撼消息讓人依依不捨。不過環顧市場，要找到其他令人心儀的設計師或品牌確又不難。對於時尚愛好者來說朝三暮四不是罪，但琳瑯滿目的選擇下，怎樣才能找到屬於自己的風格？

現今的時尚愛好者從網上接收大量資訊，不過若論成效，倒不如直接行街、買衫或試衫。時尚百貨店可供選擇的品牌和設計師一定較豐富，無論是人所共知的殿堂級設計師，引領潮流的當紅品牌，甚至是鮮為人知的後起之秀均一應俱全。又有緊握時尚脈搏的買手，為花多眼亂的潮流先行篩選，對顧客塑造心水造型極有幫助。連卡佛在今個春夏就設定了4個主要潮流，看看是否閣下的那杯茶。

褶襇 條紋 印花增添美感

極為適合春夏的當然包括清爽的純白造型，配合鬆身修長的飄逸剪裁，優雅脫俗彰顯氣質；亞麻、棉和絲等輕柔物料，飾以褶襇、條紋及柔和印花細節則能增添美感，比起嬌美的春夏色系更易駕馭。簡約低調的黑色造型也非常適合日常不同場合所需，透過多變的剪裁、布料和設計細節營造層次，展現黑色獨有的深度，低調卻突顯複雜深沉的個性。

學院加上馬球風格在近幾季再度興起，原本端莊的學院風必須配合隨性的搭配，以免成為過於斯文老實的「乖乖女」；若襯以具馬球運動風的奪目間條橫紋，或是略具解構剪裁的衣飾，立時顯得跳脫有型。最後一個大熱潮流非「爺爺復古風」（Grandpacore）莫屬，就像從爺爺的衣櫃找靈感，造型是老派的舒適和實在，亦比「老爹風」再來多一點點懷舊，由孫女（女性）來演繹，效果尤佳。

文：溫兆明

模特兒：Rui Yun（We Management）

化妝及髮型：Carry Chan

●editor's pick

方頭芭蕾舞鞋 散發文藝氣息

中國的時裝設計師愈來愈受時尚界關注，讀者會否對王汁這個名字有所印象？她是品牌Uma Wang的創辦人，畢業於東華大學（前稱中國紡織大學）和中央聖馬丁藝術設計學院，於2009年創立個人品牌，並憑着對織物的獨到理解、精湛剪裁和內斂美學而成名。Uma Wang於2017年成為巴黎時裝周的官方日程，2022年獲選為法國高訂時尚聯合會永久會員，其高辨識度的獨特風格廣受國際頂尖名店的買手追捧，香港連卡佛亦不甘後人，今季引進Uma Wang的鞋履系列，其中兩款高跟（$6100）和矮跟（$5900）設計，糅合了芭蕾舞鞋的方頭輪廓和交錯於鞋面的鬆緊帶子，輕易為造型帶來絲絲文藝氣息和現代感。●

查詢：連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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