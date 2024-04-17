Watches and Wonders逾50品牌 年度新表展實力

挑戰一年--Rolex CEO Jean-Frederic Dufour在表展前夕，接受外媒訪問，表示今年對鐘表產業來說將是備受挑戰的一年，所有表廠都擁有優異表現的時期即將結束。（張曉冬攝）

【明報專訊】年度表壇盛事Watches and Wonders剛於瑞士日內瓦舉行完畢，50多個大小品牌趁機發布年度新作。作為業界寒暑表指標的重量級品牌Rolex，其 CEO Jean-Frederic Dufour接受NZZ（新蘇黎世報）訪問時表示，「今年對鐘表產業來說將會是個挑戰，所有表廠都擁有優異表現的時期即將結束」，這句話到底意味什麼？暫時仍屬未知。不過，在這個年度表展中，各大品牌都力推年度新作，實行以作品來展示實力。

Cartier Privé系列第8款作品

繼Crash、Tank Cintrée、Tonneau等一系列典藏腕表之後，Tortue腕表揭開Cartier Privé 系列的全新篇章。系列第8款作品演繹品牌獨特的美學設計，帶來全新單按鈕計時表。誕生於1912年的Tortue腕表，外形結合了圓潤曲線與緊湊線條。新款鉑金Tortue單按鈕計時表延續原版設計精髓，表耳線條沿着表帶向外延伸，輪廓更為纖薄精緻。

為了向首款Tortue腕表致敬，新作配搭「蘋果形」指針，分鐘軌道設置於時標外緣，表盤佈局錯落有致。每枚單按鈕計時表設有編號，限量發售200枚；另有編號限量50枚的鑲鑽款。腕表搭載1928MC型手動上鏈機芯，琢面表冠鑲嵌一顆凸圓形紅寶石，配搭銀色珠光打磨表盤和蝸形花紋小表盤，分別備有可更換式設計的半啞光酒紅色鱷魚皮表帶和亮面灰色鱷魚皮表帶。

Patek Philippe 當地時間同步日期顯示

Ref. 5330G-001腕表在去年6月「百達翡麗東京鐘錶藝術大展」中，以限量版時計亮相，來到今年，終正式列入品牌的常規系列。有別於之前東京版的紫色設計，常規版表盤中央換上優雅灰藍色，飾以「碳纖維」圖案。腕表搭載一項全球首創專利，配備與當地時間同步的日期顯示，即由中央指針指示城市圓盤12時位置的對應時區，讀取當地時間。Patek Philippe要求技術人員設計出日期顯示與當地時間機械連合的設計，難度在於需於以下兩種日期變更場景中實現自動調節：在午夜時，日期能自動跳至下一日；當佩戴者自西向東越過國際日期變更線至另一時區，在調校腕表時區時，日期能自動後退一日。品牌最後精心研製出新款240 HU C機芯，獨家專利的中央差速器系統由兩個同心星形齒輪系構成，負責控制當地時間的日期顯示。

腕表也是品牌首次在日期顯示模式中採用透明玻璃指針，尖端呈錘狀並塗覆紅漆，沿表盤外緣1至31的轉印日期刻度旋轉，透明設計可防止指針干擾其他讀時功能。24小時刻度盤以銀色和灰藍色背景劃分晝夜區域，鍍金太陽符號象徵正午，鍍金新月符號象徵午夜。在城市圓盤上，奧克蘭與中途島之間標有一枚紅點，代表國際日期變更線。

Rolex 灰黑表圈兩地時

Rolex的GMT-Master腕表在1954年推出時，旨在幫助專業機師於長途飛行期間以腕表助航，後來逐漸成為旅行人士的心儀之選。腕表設計容易辨識，配備雙向旋轉外圈，以及24小時刻度字圈，歷年曾推出多款雙色字圈，分別代表日間和夜間的時間。至1982年，品牌推出GMT-Master II，搭載的機芯讓時針可獨立調校，更易使用。在傳統時分秒針以外，三角形箭頭24小時指針以及配有24小時刻度Cerachrom陶質字圈的雙向旋轉外圈，讓腕表可同時顯示兩個時區的時間。

品牌今年推出兩款Oyster Perpetual GMT-Master II蠔式鋼款新作，均配備灰黑雙色24小時刻度Cerachrom陶質字圈，其刻度以PVD（Physical Vapour Deposition，物理氣相沉積工藝）鍍膜技術鍍上鉑金。其中一款配備蠔式表帶，另外一款則配備紀念型表帶。黑色漆面表盤鐫刻綠色GMT- Master II字樣，與三角形箭頭24小時指針的顏色呼應。新表搭載3285型機芯，可以24小時制顯示另一時區的時間。一如品牌其他腕表，Oyster Perpetual GMT- Master II獲頂級天文台精密時計認證，保證腕表於佩戴時能發揮超卓性能。

Vacheron Constantin 古銀色表盤

面世20年以來，Vacheron Constantin的Patrimony系列從1950年代的極簡風格腕表中汲取靈感，製成圓潤曲線的表款。為慶祝系列20歲，品牌推出新穎表盤和表帶配色的3款作品。其中兩款手動上鏈腕表分別採用白金和粉紅金材質製作，首次用上全新39毫米直徑，搭配古銀色表盤，密閉式表底蓋處可鐫刻個性化訂製圖案，表帶採用新穎的蔚藍色或橄欖綠配色。

至於另一款全新月相逆跳日曆腕表，則採用42.5毫米白金材質打造，同樣搭配古銀色表盤，配備橄欖綠鱷魚皮帶。腕表搭載品牌自製2460 R31L自動機芯，6時位置的月相視窗顯示月亮圖案的圓缺變化，精確對應月相變化的周期，每122年才出現一天誤差；逆跳日曆顯示位於表盤上半部分。透過藍寶石水晶表底蓋，可欣賞18K金質鏤雕擺陀的精巧造型，其靈感源自品牌馬耳他十字標記。●

查詢：Cartier 8105 5008 Patek Philippe 2317 7866 Rolex 2249 8888 Vacheron Constantin 2104 3311

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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