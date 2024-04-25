brand focus：糅合英國剪裁及日本元素 桑田悟史默默走近時裝夢

【明報專訊】每位時裝設計師的追夢過程都不容易，時裝品牌Setchu創辦人兼設計師桑田悟史（Satoshi Kuwata），被形容以「爆冷」姿態贏得2023年度LVMH青年時裝設計師大獎，惹得旁人羨慕，但事實上他在背後默默耕耘，逐步走近夢想。「從10幾歲起，我便夢想創立自己的品牌。為了實現品牌理念和商業計劃，我花了大約20年時間來積蓄資金。」桑田悟史告訴我們，選擇堅持，才有希望。

常說夢想能把人帶到很遠的地方，在日本京都出生的桑田悟史，對時裝充滿熱誠，在2006年便決定到倫敦著名時尚學院Central Saint Matins修讀女裝學士學位（Womenswear Foundation BA），其間他到過位於倫敦訂製西裝聖地Savile Row的H Huntsman and Sons當學徒；畢業後更輾轉到紐約、巴黎和米蘭，分別為Kanye West、Givenchy、Gareth Pugh，以及Edun工作，從不同時裝城市汲取各具特色的文化和工藝，每趟經驗都為桑田悟史提供了獨特的視覺。

「在Givenchy，我學會了大集團運作一個時尚品牌的方式；在Gareth Pugh，我了解到獨立設計師如何努力維持生存，至於在Edun，則讓我學會如何建立可持續發展理念的品牌。」桑田悟史說。至於在Savile Row的經驗，對他而言更是相當寶貴的一課，「在那裏我學懂如何透過布料創造服裝，以及裁縫工藝的重要」。因此桑田悟史總堅持在設計中，把英國剪裁技術結合日本傳統文化，並從中加入現代氣息，為品牌建立了日後的「和洋折衷」印象與風格。

對不同文化差異妥協

雖然桑田悟史在時尚界擁有豐富的履歷，也擁有自己的品牌（2020年在米蘭創立Setchu），但在圈中卻未有一下子闖出名堂，直至2023年贏得LVMH青年時裝設計師大獎，才讓他真正成名。「獲得LVMH大獎，是對我一直以來所付出的努力的巨大肯定，同時亦給予我所需的自信。」當屆的評審團包括Louis Vuitton女裝藝術總監Nicolas Ghesquière、Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri，以及Jonathan Anderson、Marc Jacobs、Stella McCartney、NIGO等時裝猛人，他們均相當欣賞桑田悟史筆下融匯多元文化和性別流動的概念。隨着桑田悟史成為時裝界炙手可熱的新名字，Setchu的設計亦變成世界各地時裝買手的目標，連卡佛便是本地出售Setchu服飾的商店之一。

談到設計，Setchu的設計予人無性別、融合日本和西方風格的印象，桑田悟史把品牌命名為Setchu，當中包含「妥協」、「折衷」的意思，希望品牌成為東西方文化的橋樑。「我希望透過設計，把每個可識別元素的精髓融合在一起，傳達『一體化』的信息或情感，代表着人們現在渴望的團結與和平的感覺。」他補充：「日本文化是我的傳統和家庭的一部分；西方則是我選擇工作和生活的地方。當這兩種極其不同的文化進入我的生活，給了我不同的視角，再加上得到業界的優秀專業人士幫助，讓我可以專注塑造出夢想中的品牌，我對此感到相當感恩。」

從京都到米蘭

走遍世界多個地方的桑田悟史，最終選擇在米蘭創辦品牌，他回憶：「那時正值2020年疫情時期，一切都充滿挑戰，例如當我需要找一名裁剪師製造新設計時，我必須通過電話解釋一切，並提供非常清晰的圖樣。在與來自世界各地的工廠合作之後，我認為意大利的廠房非常適合我的工作方式。」展望未來，桑田悟史坦言他並不擔心未來，他相信自己所做的事情，期望能建立一個能夠在創意和生產水平上保持其價值觀的品牌。「我不希望開發一個項目，然後在開發過程中，看到它失去特色和核心價值。」●

查詢：連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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