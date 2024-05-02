the buzz：米蘭設計周 時尚品牌展美學 意大利復刻版家品 重塑經典

【明報專訊】每年4月舉辦的米蘭設計周（Salone del Mobile），雲集各地精英設計師和家具品牌於米蘭國際展覽中心，今年就有超過1900個單位展示新穎及前瞻的設計。不過熾熱的設計氣氛不止於展場內，而是滲透到整個米蘭市，並吸引很多時尚品牌如Gucci趁機展示他們對美學和設計的品味。

米蘭設計周的盛况絕對可與米蘭時裝周比擬，因此引來很多時尚品牌積極參與。在時裝和皮具界能夠代表意大利精緻手工藝的Gucci，參與其中可說順理成章，這亦是一個大好機會向大眾展示品牌在時裝以外對其他設計範疇的表揚。因此品牌創作總監Sabato De Sarno發起名為Design Ancora的企劃，一看名字就會聯想到品牌的春夏系列Gucci Ancora。Ancora乃意大利語「再次」的意思，企劃於米蘭蒙特拿破崙大街（Via Monte Napoleone）7號的旗艦店舉行，由Sabato De Sarno與Michela Pelizzari聯合策展，並由意大利建築師Guillermo Santomà構思的沉浸方式，展出5件意大利設計黃金時期的特製復刻版家品，讓大家「再次」回味這些經典。

（A）由設計師Mario Bellini設計的Le Mura梳化（1972年原版，2022年復刻），外形如剛雕琢的巨石，令人聯想到羅馬的城牆，猶如一道「室內風景」，梳化同時採用組件式設計，令結構能應付不斷轉變的生活需要，為家居營造活躍的變化以配合不同的生活模式。

（B）專營時尚手工地氈的意大利地氈製造商cc-tapis將意大利建築師Piero Portaluppi的經典作品Clessidra rug地氈改造。Clessidra是一名米蘭著名藝術家，地氈圖案屬於建築研究的一部分並化身為手織地氈，今次改造的靈感取材自Piero Portaluppi的曾外孫Nicolò Castellini Baldissera主理的Portaluppi Pattern Project企劃（2024年）。

（C）設計師Nanda Vigo擅長結合藝術與設計，他設計的Storet儲物櫃（1994年原版，2020年復刻）概念顛覆成規，形式和材質上的對比打破室內單調的設計，加上圓潤的抽屜形狀，昇華了原本簡潔筆直的原木結構。

（D）同時為建築師和設計師的Tobia Scarpa，師承父親Carlo Scarpa具東方瓷器優雅美學的風格，於1960年代以極簡手法創作Opachi花瓶（1960年原版，2021年復刻），以純粹的形態和鮮艷的色澤營造賞心悅目的視覺效果，起伏有致的線條同時勾勒出高雅的極簡主義。

（E）最後一件作品是由Gae Aulenti和Piero Castiglioni於1980年設計的Parola桌燈，是手藝、工業與設計共冶一爐的典範。輕盈燈具取得恰到好處的平衡，燈罩頂部鏤空，呈現純粹的弧面球形，圓形底板則由天然大地水晶製成，堅固而質感輕靈。兩名設計師從裝飾藝術與理性主義的角度出發，以優雅格調將兩者融合。

熒光綠弧形牆身 對比紅色復刻設計

若非對意大利工業家具設計有深厚認識，以上名字當然感到陌生，不過他們劃時代的經典設計，有份令人一望而知的非凡魅力，而且展品全部以Gucci的Rosso Ancora紅色復刻演繹，並置於帶點熒光的綠色弧形牆身，與展品形成鮮明對比之餘，亦帶來沉浸式的感受。意大利建築師Guillermo Santomà除了為展覽構思如此體驗，亦在旗艦店的櫥窗呈現相同的視覺效果，其中一個櫥窗同樣以熒光綠色展示發出光芒的Design Ancora字樣（圖F），另一個則糅合立體打印元素及品牌自家研發Demetra物料的Gucci Cub3d限量版運動鞋為主角，在磁力裝置中懸浮自轉（圖G），猶如另一個獨具一格的展品。●

editor's pick：收藏級運動鞋 塑造網格結構

除了在米蘭設計周舉行期間舉辦與家品設計相關展覧，Gucci亦趁米蘭成為全球設計界焦點時，推出時尚新品以增加曝光率。新品是稱為Gucci Cub3d的限量版運動鞋，配合米蘭設計周的氛圍，運動鞋的製作結合3D打印元素和品牌自主研發的Demetra素材。鞋底以「選擇性激光燒結技術（SLS）」塑造出網格結構，模仿多面體造型，幾何形狀帶來「數學美感」。其有如雕塑的形態令人聯想到現代建築，而且鞋身輕巧而堅固，吸震效果亦佳。鞋面主要以Demetra縫製，這種突破面料由Gucci研發，優質、柔軟且耐用。

Gucci Cub3d所用的Demetra是特製版本，七成原材料取自植物，大部分來源為可再生和以生物為本。鞋面所用的其他附加物料為100%再生聚酯纖維製造，內籠物料含有88%再生聚酯纖維，其鞣革過程不使用含金屬和鉻的皮革，更為環保。此收藏級運動鞋限量生產20對，每對附有1至20的獨立編號和特別版包裝。而品牌研發的Demetra物料大概在日後繼續發揚光大，將來推出更多鞋履產品。●

查詢：Gucci https://www.gucci.com

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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