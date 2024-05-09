brand focus：Ludovico Bruno以人性出發 大膽剪裁 革新時尚精神

有控制的寬鬆剪裁--2024春夏系列的重點在於廓形，但並非為了緊貼潮流而變大，據Ludovico Bruno形容「是有控制的寬鬆剪裁」，系列部分服飾於連卡佛有售。（品牌提供）

【明報專訊】時尚界久不久便出現新名字，新一代的設計師帶着新思維與創造力，勇於突破傳統束縛，為業界注入不同面貌的設計。意大利男裝品牌Mordecai是其一，創辦人兼設計師Ludovico Bruno，憑着獨特設計哲學展現出大膽輪廓，他跟《明報》life&style細說筆下那些日常服飾的不平凡之處。

Mordecai於2022年創辦，相信大部分人都對這個創立不久的品牌感到陌生，事實上Ludovico Bruno在時尚圈有着豐富的工作履歷，曾跟隨Thom Browne和Giambattista Valli，雖然他的設計風格跟兩人大相逕庭，不過卻深受他們啟發，Ludovico稱：「我們都有着清晰明確的願景，並堅持自己的理念。」

追求輕盈感覺 輕鬆自在

時裝圈有不少品牌的起源，都源於設計師在坊間找不到合適的衣服，因而決定自己做衫，對Ludovico而言，此舉不但讓他深受啟發，他認為這更是發掘喜歡同類服飾隱藏客群的好機會。在他的眼中，「Mordecai的顧客擁有活躍的生活方式，他們喜歡運動，喜歡外出、輕裝出行，而且總需要穿梭和適應任何場合，喜歡具有細節的服飾設計，但又不會太張揚」。因此他在設計服飾時，總會以功能和輕盈感作為考量，使其更適用於現代生活之中。舉例說，品牌的棉製羽絨服加入了連帽的設計，能提供保暖和防風功能；而由輕質羊毛製成的長外套，保暖之餘同時保持輕盈的感覺，穿上身不會讓人感到沉重。

「這些概念的靈感來自意大利作家Italo Calvino的著作Six Memos for the Next Millennium，當中提出了人類的新價值觀，講求輕便和準確；對我來說，這定義了鳥類和飛行的藝術。」Ludovico補充：「鳥兒總知道如何利用風和方向，輕鬆飛翔，Mordecai的設計便是追求這種輕盈的感覺，讓人感到輕鬆自在，就像一隻鳥在自由飛翔般毫不費力。同時這些設計也注重精確度，追求完美的剪裁和細節。」

大膽線條 精準剪裁

提起「精確」二字，Ludovico Bruno筆下的設計看似款式簡單，事實上當中卻融合了精準的輪廓剪裁，那些大膽的線條，亦予人深刻印象。「我認為輪廓是定義品牌辨識度的基礎，在Mordecai的設計中也至關重要。品牌所有單品的肩線、袖長等都用上相同的尺寸，我想創造能夠具力量而不隱藏身體的輪廓，雖然品牌服飾的尺寸『超大』，但它們總是貼合在腰部、手腕、腳踝處，就像一個8字的形狀。」

「自信舒適衣服就像老朋友」

品牌的另一特色在於超越季節、文化的界限，將運動服飾、工裝服飾、街頭服飾，甚至formal wear融合在一起，展現出一種革新的時尚精神。「我總是以人性為出發點，思考人類生活的方式，並對舊有規則提出質疑。」Ludovico舉例說：「冬天時，人們並不會總去滑雪；夏天時，人們亦不會總是去海邊。有時候你不但需要一件保暖的衣服，也可能因為不同氣候環境，同時需要具備防風和防雨的衣服，或是在潮濕的天氣，需要透氣的衣物。」他認為服裝並非只關於裝飾外觀，而是需要講求實用和時尚，「我的哲學是，品牌要做出讓任何人、在任何場合都能穿著的衣服。設計尤其着重可穿度，它們舒適耐穿，就像穿上制服一樣令人感到自信」。他說：「歸根結柢，衣櫥中那件讓你穿得感到自信和舒適的衣服，總會吸引你一遍又一遍穿上它，就像老朋友一樣和你在一起。」●

查詢：連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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