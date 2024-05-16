high jewellery：Julia Roberts首次設計高級珠寶 切割6225卡祖母綠原石

【明報專訊】提起Julia Roberts，大家自然會想起她在Pretty Woman、Notting Hill、Ocean's Eleven系列等電影中的角色，但除了電影，她最近還有另一個身分：高級珠寶設計師。Chopard 最近找來Julia Roberts，一同設計以重達6225卡的Insofu祖母綠原石切割的寶石為主角的高級珠寶系列。

Chopard數年前以原石的形式買下2010年開採自贊比亞Kagem寶石礦的Insofu祖母綠，雖然尚未切割和打磨，但品牌聯合總裁兼藝術總監Caroline Scheufele已對它的潛力充滿信心。品牌與最優秀的印度祖母綠切割師合作，研究寶石的不同角度，分別在品牌日內瓦工坊和印度珠寶傳統發源地Jaipur切割寶石。這次的珠寶系列中用到的便是從Insofu切割下來的第一批祖母綠。

Caroline Scheufele興奮地說起：「當我第一次看到原始Insofu祖母綠時，我就愛上它了！我想創造出一些非凡的作品，能夠展現這顆寶石的自然美。之前我和Julia Roberts見面傾談時，就知道她非常喜歡顏色寶石，尤其喜歡祖母綠。所以當我看到第一批從Insofu切割出來的寶石時，我立刻就想起她，並向她提出共同設計這個小型珠寶系列的挑戰，她跟我一樣興奮！她是一位藝術家，擁有豐富的創造力，非常有興趣了解她在珠寶設計方面的創意視野。」

以祖母綠配搭綠松石

「我和Julia也想創造出一款多功能且易於穿戴的高級珠寶。它可以作為紅氈場合的整套飾物，也可以單獨搭配白襯衫和牛仔褲，打造日常休閒造型。」每件Insofu套裝珠寶也在Chopard日內瓦工坊手工製作，結合寶石鑲嵌師、金匠、雕塑家和其他工匠的才華而成。Julia Roberts在以往佩戴過的Chopard珠寶中，特別對一條由祖母綠珠子和蛋白石製成的長頸鏈以及一枚鑲有帕拉伊巴主石和兩顆祖母綠的戒指情有獨鍾，於是她建議用色彩豐富的系列，展現她跟祖母綠、綠松石等的親密關係。「綠松石是她特別珍惜的一種寶石，她曾在生活中的許多重要場合佩戴過。」

Caroline表示，Julia在創作過程中也提出為她帶來啟發的設計，比如印度的頸鏈，另外她也特別重視佩戴頸鏈時的舒適度。「在寶石切割後，我向她展示了幾組切割寶石，她選擇了令她充滿靈感的一套，設計成現時的3件capsule系列作品。」高級珠寶的特別之處在於所有作品都是獨一無二，並要經數百小時才能完成。工匠每個手工製作的元素，都得確保作品輕盈舒適。

100％使用「道德金」

作為一家由家族經營的頂級品牌，可持續發展一直是Chopard的核心價值觀。因為品牌由一開始直接購買原始的Insofu原石，到中間的開發、製作和最終製成品，每個步驟均不假外求。從寶石切割到設計，品牌確保完整的追溯鏈。品牌早在40年前已開發垂直一體化的內部生產，並掌握所有內部工藝，包括一個罕見的鑄金廠。自2018年起，品牌的腕表和珠寶均100％使用「道德金」，僅採用經過公平採礦認證的可持續玫瑰金製成。「黃金以外，品牌現時的鋼製手表也使用上80％的回收鋼。2025年這個數字更會增加到至少90％。我們的目標是在可持續發展方面引領行業，證明其可行，鼓勵同業跟隨做法，以保護我們的地球和未來。」Caroline說。●

查詢：2973 0611（置地太子店）

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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