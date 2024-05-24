Highlight嚴選表展 26大品牌話題作

【明報專訊】參與表展的品牌各有不同規模，展覽場館亦分為兩大類。各大型品牌設有自家大型展館，而獨立或小型品牌則集中於特定小展區內。我們在表展26大品牌中，各挑選一枚話題作品，既有傳統表款的重新演繹，也有物料和機芯方面的突破，各適其適。

■A. Lange & Söhne Datograph Perpetual Tourbillon Honeygold "Lumen"腕表

Datograph是A. Lange & Söhne在25年前首次推出的大日曆飛返計時表款。今年品牌加入萬年曆、備有專利停秒裝置的陀飛輪功能。表盤採用等邊三角形佈局，12時位置是帶邊框的雙視窗大日曆，下方左右兩側設副表盤：左面顯示小秒盤、星期和日夜顯示；計時跳分盤、月份和閏年則位於右側。6時位置另有月相功能。半透明表盤令各部件能夠隨時吸光，在黑暗環境下「發光」報時。

表殼：18K蜂蜜金

機芯：L952.4手動上鏈

尺寸：41.5毫米

定價：未定價

■Baume & Mercier Riviera Automatic Skeleton腕表

拋光與緞面打磨的十二邊形精鋼表殼是Baume & Mercier的Riviera系列腕表的特色，表圈以4顆微粒噴砂ADLC碳鍍層精鋼螺釘固定。表側黑色陽極氧化鋁表環結合表圈與表殼中層，加添腕表細節。新表換上鏤空刻面的黑色表盤，搭配黑色氧化刻面並覆有白色Super-LumiNova夜光塗層的鏤空指針。表背一面的自動擺陀同樣採用特殊鏤空透視黑色設計，呼應表盤的幾何形狀。

表殼：精鋼

機芯：Sellita AMT2500自動上鏈

尺寸：42毫米

定價：$35,000

■Bell & Ross BR-X5 Black Titanium腕表

近年愈來愈多品牌以鈦金屬製作腕表，因為鈦金屬有輕巧、舒適、高抗磨損和腐蝕等特性，重量比鋼輕三分之一，硬度卻更堅固。Bell & Ross的BR-X5系列新表亦用上2級鈦金屬製作表殼，經微噴砂打磨造出不反光啞面質感。3時位置設大日曆顯示，9時位置為動力儲備，時標和時分針同樣經過SLN X1白色夜光塗層處理，邊緣斜面設有分鐘刻度標記。腕表獲瑞士COSC精密時計認證，備5年保養。

表殼：鈦金屬

機芯：BR-CAL.323自動上鏈

尺寸：41毫米

定價：$75,400

■Bremont Terra Nova 40.5 Turning Bezel Power Reserve腕表

今年是Bremont首度加盟Watches and Wonders表展，品牌重整旗鼓以海陸空3大範疇重新為產品定位。重點作是以大地山系為概念的Terra Nova新表，備有可兩邊旋轉的指南針式表圈，精鋼表殼配上線條粗獷的表盤細節，陽剛味濃。9時位置設小秒針，3時位置設日曆窗，6時位置為38小時動力儲存顯示。時標、刻度和指針均用上Super-LumiNova夜光塗層，功能十足，百分百為愛好戶外活動男士而設。

表殼：904L精鋼

機芯：BE-79AL自動上鏈

尺寸：40.5毫米

定價：3700英鎊

■Cartier Santos-Dumont Rewind腕表

如果時間可以逆轉，你想改變過去嗎？Cartier今年推出「逆轉時光」腕表，透過230MC型工作坊精製反向運轉手動上鏈機芯，讓指針逆向運行，羅馬數字時標亦以逆時針方向排列。這款編號限量發行200枚的鉑金腕表配備紅玉髓表盤，細膩色調突顯獨特個性。腕表忠實延續1904年原型表款的優雅設計和飛行探險家Santos-Dumont的先驅精神，表背亦鐫刻了正反倒影的Santos-Dumont標誌。

表殼：鉑金

機芯：230MC手動上鏈

尺寸：31.5毫米×43.5毫米

定價：$302,000

■Chanel Pink Edition J12 X-RAY粉紅腕表

Chanel腕表創意工作室今年將粉紅色彩與品牌標誌的18K Beige米色金結合，重新演繹J12和BOY·FRIEND系列腕表，帶來4款獨特設計。其中Pink Edition J12 X-RAY腕表限量編號發行12枚，以粉紅色藍寶石水晶搭配米色金表殼，表圈鑲嵌46顆總重約5.61卡階梯形切割粉紅色藍寶石，表盤鑲嵌12顆總重約0.43卡楷梯形切割粉紅色藍寶石。機芯搭配藍寶石水晶計時表橋、底板及齒輪橋，令腕表看起來更通透動人。

表殼：18K Beige米色金

機芯：Caliber 3.1手動上鏈

尺寸：38毫米

定價：未定價

■Chopard L.U.C Full Strike腕表

陶瓷鈦金屬較常應用於航空產業、汽車工業和醫療組件等領域，需在極端溫度下以電子等離子體技術氧化鈦表層方可製成。Chopard這次以陶瓷鈦金屬製成Full Strike腕表表殼，報時音簧與藍寶石水晶玻璃直接相連，將藍寶石水晶玻璃作為共鳴器，令腕表在鳴響時發出渾厚動聽音色。腕表配備灰綠色表盤，與岩灰色表殼構成和諧色調，是品牌首次推出的「彩色款」三問報時腕表。

表殼：陶瓷鈦金屬

機芯：L.U.C 08.01-L手動上鏈

尺寸：42.5毫米

定價：未定價

■Grand Seiko Sport系列高振頻36000 GMT腕表

即使在夏天，世界各地不少山谷仍然會被白雪覆蓋。Grand Seiko的SBGJ277「雪谷」腕表以此為靈感，綠色旋轉表圈與純白表盤成鮮明對比，精雕細琢的表盤圖案令人想起雪山畫面。旋轉表圈除了充滿運動氣息，也具有實際功能，讓佩戴者可查看多達3個不同時區的時間。指針、刻度和表圈均覆以LumiBrite夜光塗層，在黑暗環境也能輕鬆讀時。腕表搭載高擺頻36000 GMT 9S86機芯，每秒擺動10次，每日誤差僅為+5至-3秒。

表殼：精鋼

機芯：9S86自動上鏈

尺寸：44.2毫米

定價：$52,800

■Hermès Arceau Duc Attelé 三軸陀飛輪三問腕表

Hermès的腕表一向給人詩意感覺，這枚首度結合三軸陀飛輪和三問報時功能的複雜腕表同樣隱藏玩味細節。三軸陀飛輪上方的鏡面拋光鈦金屬框架，採用交織的雙H形狀，源自品牌傳人Émile Hermès與Julie Hollande在1900年締結連理的象徵，也跟品牌巴黎總店內的電梯鍛鐵裝飾如出一轍。報時音簧圍繞表殼內側，兩個音錘設於6時位置，細心留意會發現音錘被改造成馬頭形狀，呼應品牌與馬的深厚聯繫。

表殼：5級鈦金屬

機芯：H1926手動上鏈

尺寸：43毫米

定價：$3,407,000

■Hublot Spirit of Big Bang Sang Bleu刺青藍寶石腕表

不經不覺，Hublot跟Sang Bleu刺青工作室合作已有8年，其創始人兼著名字體設計師、刺青師、藝術家Maxime Plescia-Buchi，繼續將其藝術特質融入腕表。在今次的Spirit of Big Bang酒桶型藍寶石水晶表殼上，六角形、菱形和三角形等幾何元素重疊組合，經3D精密加工和超過100個小時精心雕琢，造成變化多端的切面效果。腕表搭載自動上鏈鏤空計時機芯，擺陀經過重新設計，巧妙融入了Sang Bleu的獨特風格。

表殼：藍寶石

機芯：HUB4700自動上鏈

尺寸：42毫米

定價：$1,074,000

■IWC Portugieser Eternal Calendar腕表

現時通用的西曆將能被4整除的年份當作閏年，在2月底添加第29天。但為了令曆法與實際太陽年保持同步，能被100整除的年份並不一定是閏年，能夠被400整除的才是閏年，即2000年和2400年是閏年。一般萬年曆腕表以4年為周期，故在2100年需要調整。IWC推出的「永恒曆」腕表加入「400年齒輪」，每400年才轉畢一圈，讓日曆能跳過3個被100整除的非閏年。腕表至少到3999年也能正確顯示日期，因為科學家尚未決定4000年是否閏年。

表殼：鉑金

機芯：52640自動上鏈

尺寸：44.4毫米

定價：未定價

■Jaeger-LeCoultre Duometre Heliotourbillon Perpetual腕表

2007年，Jaeger-LeCoultre推出專利Duometre雙翼機械裝置，在同一機芯內連接雙發條盒和兩組獨立齒輪系統，分別為時間顯示和所有附加功能提供動力，以分開動力供應方式提高腕表精準度。雙翼系列新作配搭全新388型機芯，給合三軸陀飛輪和萬年曆功能。三軸陀飛輪配備圓柱形游絲，由3個鈦金屬框架組成，分別跟平衡擺輪呈垂直、水平和40度傾斜。整個陀飛輪不到0.7克，由陶瓷滾珠軸承支撐，減少摩擦和能量耗損，令走時更精準。

表殼：18K玫瑰金

機芯：388型手動上鏈

尺寸：44毫米

定價：未定價

■Montblanc Iced Sea 0 Oxygen Deep 4810腕表

Montblanc為Iced Sea系列推出深潛表款，從海拔4810米的白朗峰汲取靈感，製作出能深入4810米海底的腕表，將海洋世界融入品牌山嶽元素。潛水腕表配備43毫米鈦金屬表殼，旋入式表冠搭配護罩，表背以立體鐫刻呈現潛水員在冰下潛水時所見景象。立體着色浮雕效果以鐳射產生的氧化作用製成，將金屬打造成特殊結構，再結合霧面和拋光處理，營造色彩與紋理的對比。表殼內部的無氧設計，令零件壽命更長，時刻保持精準運作。

表殼：鈦金屬

機芯：MB 29.29自動上鏈

尺寸：43毫米

定價：$71,200

■Oris Aquis Date 43.50mm Upcycle腕表

Aquis日期腕表推出4款以Upcycle為名的新款，延續系列備受讚賞的設計特色，以回收PET塑料製成表盤。根據世界自然基金會的資料，全年有800萬噸塑料倒進大海，對海洋生物造成災難性破壞，每兩隻海龜中有一隻曾誤認塑膠袋為水母而誤食，而90%海鳥的胃裏也有塑料。Oris以回收塑料製成表盤，正是提醒大家注意自己的塑料使用習慣。系列分別有43.5毫米、41.5毫米和36.5毫米3種尺寸選擇。

表殼：精鋼

機芯：400自動上鏈

尺寸：43.5毫米

定價：$29,800

■Panerai Submersible QuarantaQuattro Luna Rossa Ti-Ceramitech腕表

2019年起，Panerai成為意大利Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊贊助商。品牌今年新作亦圍繞Luna Rossa，包括以全新專利材質Ti-Ceramitech製成的腕表。品牌花上7年時間鑽研和開發，以電漿電解氧化（Electrolytic Plasma Oxidation）技術令鈦金屬陶瓷化，呈現呼應海洋的獨特藍色。鈦合金表面轉化成密集陶瓷層，陶瓷化的鈦金屬表殼重量較精鋼少44%，但其斷裂韌性比傳統陶瓷高出10倍，令腕表更堅固可靠。

表殼：藍色Ti-Ceramitech材質

機芯：P.900自動上鏈

尺寸：44毫米

定價：$127,600

■Parmigiani Toric Chronograph Rattrapante腕表

近年推出的Tonda PF系列令Parmigiani的銷售額倍升，為品牌發展打下強心針。今年品牌決定回溯源頭，更新元祖Toric系列。Toric創作靈感源於古典建築中多立克柱（Doric）的環面幾何美感，化身成腕表的滾花表圈。新款分別有玫瑰金或鉑金小三針，以及玫瑰金追針計時款式，配搭手工紋飾點綴的大地色系表盤。手動上鏈機芯以18K金雕琢而成，與金質表盤、時標、時分針呼應，每個細節皆流露高級質感。

表殼：18K玫瑰金

機芯：PF361手動上鏈

尺寸：42.5毫米

定價：$1,182,000

■Patek Philippe Alarm Travel Time 5520RG-001腕表

Patek Philippe為兩地時間響鬧腕表帶來玫瑰金表殼配搭灰色放射狀表盤的新配色。腕表配備AL 30-660 S C FUS自動上鏈機芯，結合4項專利技術，包括獨家的兩地時間雙時區顯示（日期銜接當地時間）與24小時響鬧裝置，以音錘敲打音簧，奏出悅耳的報時鳴聲。位於表側的4枚白金管狀按鈕分別用作調校兩地時間和響鬧功能開關，配備專利安全鎖定裝置，令用家不能同時調校時間和啟動響鬧功能，保護機芯免受損害。

表殼：玫瑰金

機芯：AL 30-660 S C FUS自動上鏈

尺寸：42.2毫米

定價：$1,998,000

■Piaget Altiplano Ultimate Concept陀飛輪腕表

今年是Piaget誕生150周年，品牌再次超越製表極限。在2018年推出當時全球最纖薄的Altiplano Ultimate Concept腕表的6年後，推出厚度只有2毫米的陀飛輪腕表！要實現此設計，機芯與表殼合為一體，表殼底部同時具有機芯主夾板功能。表殼由藍色鈷合金製成，以達到最佳硬度。小時與分鐘的表盤稍微偏離中心，陀飛輪設於10時位置，外部環圈刻有秒數刻度。雖然機芯空間有限，但腕表仍能提供40小時動力儲存。

表殼：鈷合金

機芯：手動上鏈

尺寸：41.5毫米

定價：未定價

■Roger Dubuis Orbis in Machina腕表

Roger Dubuis一直以別具特色的陀飛輪聞名，20多年來自行研發了一系列陀飛輪機芯。新款手動上鏈RD115機芯為品牌立下最新里程碑。機芯由283枚零件組成，飛行陀飛輪下框架選用比鋼輕一半的防磁鈦金屬，提高防磁和減重；上框架則採用鏡面拋光鈷鉻合金，同樣具備防磁功能。有別於以往將陀飛輪設於7時的設計，新表將飛行陀飛輪置於表盤正中，以同心圓方式由內而外標示秒、分、時，展現純粹簡約的美學。

表殼：18K玫瑰金

機芯：RD115手動上鏈

尺寸：45毫米

定價：$1,815,000

■Rolex Perpetual 1908腕表

Rolex去年推出全新Perpetual 1908系列，今年延續其古典優雅設計，帶來配備冰藍色穀粒紋表盤的950鉑金新款。極具立體感的裝飾幾何圖案重複出現，分鐘刻度軌道周圍飾有一圈精美波形花紋邊框。表盤圖案由機刻雕花工藝雕刻，向傳統製表藝術致敬。透明表底蓋透視7140型機芯的鏤空自動陀運作，夾板飾以品牌日內瓦波紋。跟其他Rolex出品一樣，腕表獲頂級天文台精密時計認證。

表殼：950鉑金

機芯：7140自動上鏈

尺寸：39毫米

定價：$248,900

■TAG Heuer Monaco追針計時腕表

為慶祝Monaco系列面世55周年，TAG Heuer推出全新追針計時表款。品牌選用5級鈦金屬等輕盈材質製作腕表，重量僅85克，表殼由鈦金屬和藍寶石各一半組成，造型獨特。機芯找來著名機芯製造商Vaucher Manufacture Fleurier合作，完全採用鈦金屬製作。腕表備有兩種不同色彩選擇：一款是受賽車啟發、動感十足的紅色，另一款則是經典的藍色，向Monaco腕表的原創色彩致敬。

表殼：黑色DLC鈦金屬

機芯：TH81-00自動上鏈

尺寸：41毫米

定價：$1,112,000

■Tudor Black Bay 58 18K腕表

Tudor在2021年首次推出18K黃金表殼款式的Black Bay 58腕表，在市場大受歡迎。今年推出加強版本，連表帶也換上實心金三鏈節表鏈！腕表採用經全磨砂啞面處理的18K黃金，表盤與外圈特別採用色澤濃郁的「金綠」配色，並以啞金色裝飾細節；「雪花」指針及立體小時標記同樣以18K黃金製成。實心金三鏈節表帶配搭能快速調節長度的T-fit帶扣，設5個孔位，佩戴者毋須使用工具便可快速調校長度達8毫米，方便實用。

表殼：精鋼

機芯：MT5450-U型自動上鏈

尺寸：39毫米

定價：$249,800

■Ulysse Nardin Freak S Nomad腕表

去年Ulysse Nardin推出的Freak One奇想腕表在日內瓦高級鐘表大賞（Grand Prix d'Horlogerie de Genève）贏得Iconic Watch Prize，今年以Freak S Nomad再續新章。UN-251機芯內的飛行卡羅素圍繞軸心自轉，2個矽質擺輪分別固定於兩個呈20°夾角的平面，外形恍似一艘宇宙飛船。擒縱結構表面經高科技DIAMonSIL鑽石矽鍍層處理，更精準耐用，並採用品牌研製的專利Grinder磨牀式自動上鏈系統，效率是傳統設計的2倍。

表殼：鈦金屬、碳纖維

機芯：UN-251自動上鏈

尺寸：45毫米

定價：未定價

■Vacheron Constantin Overseas系列兩地時間腕表

近年腕表界流行色調由之前的藍色慢慢演變成綠色，Vacheron Constantin也為今年的Overseas系列首次引入深綠色調表盤。4款新作分別為計時腕表、兩地時間腕表、41毫米款和35毫米款的日曆腕表，均以粉紅金表殼搭配綠色表盤。自動機芯的擺陀鐫刻系列標誌的風向玫瑰羅盤圖案，新表均配有摺疊式表扣粉紅金表鏈、可替換針扣的小牛皮和橡膠材質深綠色表帶，用家可自行快速替換，配襯不同場合造型。

表殼：18K 5N粉紅金

機芯：5110 DT自動上鏈

尺寸：41毫米

定價：$605,000

■Van Cleef & Arpels Lady Arpels Brise d'Été腕表

Lady Arpels Brise d'Été腕表表盤的設計，源自夏日清晨的花園。表盤上方沒有指針，卻有兩隻在花卉間飛舞的白金和黃金蝴蝶。兩隻蝴蝶每24小時在表盤上轉動一圈，由蝴蝶翅膀頂端指向表盤上半的數字和鑽石時標顯示時間。按下表側8時位置的按鈕，兩隻蝴蝶會悠然地在表盤上飛舞一圈，再停留在原本位置，表盤上的3支花朵亦會輕輕搖曳，如同被微風吹拂一樣。翻轉表背，擺陀上同樣有花卉與蝴蝶裝飾，貫徹主題。

表殼：白金

機芯：自動上鏈

尺寸：38毫米

定價：未定價

■Zenith Defy Revival A3648復刻版腕表

Defy系列潛水表是Zenith今年的主打，創作靈感源自1969年面世、編號A3648的Defy腕表，是品牌首批潛水表款。A3648復刻版腕表原汁原味重現系列特色，保留當時表款的十四邊形表圈；黑色和橙色主調延伸至表盤，時標和指針覆以白色Super-LumiNova夜光物料。腕表跟1969年款同樣具備600米防水，以外形纖巧兼用上藍寶石水晶表背的潛水表而言，非常難得，而600米約為1969呎，正好呼應腕表推出的年份。

表殼：精鋼

機芯：Elite 670型自動上鏈

尺寸：37毫米

定價：$58,600

文：張曉冬

圖：品牌提供

編輯：歐慧兒

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（鐘表展特刊）