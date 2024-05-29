Watch News：首間旗艦店開幕 聯乘插畫家麥東記

【明報專訊】G-SHOCK是不少人的成長回憶。繼去年慶祝面世40周年後，品牌終於首次在香港開設旗艦店！相信大家從前都在各區的平民表舖入手G－SHOCK，早前在將軍澳PopCorn開幕的G－SHOCK店才是品牌的首間本地直營店。新店採用現代簡約工業風設計，展示機能與時尚並行的風格。品牌特別邀請香港插畫家麥東記聯乘創作《G-SHOCK香港》畫作，點出品牌與香港環環緊扣的聯繫。新店亦特別引入全球首個品牌VR體驗區，模擬腕表的海陸空旅程。櫥窗玻璃置有巨大化的G-SHOCK元祖表款DW-5000模型，忠實還原經典設計。

旗艦店展出的款式為全港最齊全，現時設有ITZY Pop-up展示區，展出由韓國人氣女團ITZY演繹的春夏季系列，分別以夏季日落晚霞和純白沙灘度假風格為靈感，帶來6款女士腕表。店內亦優先開售最新限量表款MT-G系列Diffuse Nebula全新限量版MT-G Diffuse Nebula MTG-B3000DN-1A腕表。全日本製造的腕表設計靈感來自星雲，精鋼表圈採用漸變炫彩藍紫色離子鍍層，配搭彩虹色系時標與小表盤環設計，定價$11,080。為慶祝旗艦店開幕，購買任何表款均可獲贈便攜旅行腕表盒一個 （價值$280），購物滿$6000或以上，則可獲贈腕表收納盒一個 （價值$980），數量有限，先到先得。●

G-SHOCK旗艦店

地址：將軍澳唐賢街9號PopCorn F56舖

查詢：2393 9500

文：張曉冬

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